España

El error banal que haces con los radiadores y que dobla la factura de la calefacción

Apagar y encender la calefacción cuando nos ausentamos por periodos cortos de tiempo puede elevar el consumo mucho más que mantener una temperatura estable

Guardar
Una mujer pone la calefacción
Una mujer pone la calefacción a 22 grados en invierno (Canva)

Con la llegada del frío, muchas familias optan por poner la calefacción durante el tiempo que pasan en casa. No obstante, algunos no terminan de ser conscientes del impacto en la factura. Por ello, cuando salen de la vivienda para hacer un recado puntual deciden apagarla, aunque solo sea media hora. Sin embargo, esto es uno de los errores más comunes que propicia un aumento del coste de la calefacción.

Utilizar los radiadores de forma intermitente, apagándolos por completo durante ausencias cortas, puede incrementar el consumo energético. En algunos casos, este hábito puede llegar a duplicar el gasto en comparación con una gestión más constante.

El problema no está en apagar la calefacción en sí, sino en lo que ocurre dentro de la vivienda mientras tanto. Cuando la temperatura interior baja de forma brusca, el aire de la estancia se enfría. En consecuencia, al volver a casa y subir la calefacción al máximo, el sistema tiene que trabajar durante más tiempo y con mayor intensidad para recuperar una temperatura de calor. Este esfuerzo adicional se traduce en un mayor consumo.

Alternativas que maximizan el calor y minimizan los costes

La alternativa es más simple de lo que parece. Si la ausencia va a ser breve, lo más eficiente no es apagar la calefacción, sino bajar ligeramente la temperatura. Reducirla uno o dos grados permite mantener el equilibrio térmico de la vivienda sin disparar el gasto. Mantener una temperatura estable, en torno a los 19 o 20 grados, suele ser la mejor alternativa.

El uso de termostatos de ambiente y válvulas termostáticas también ayuda a evitar estos picos de consumo. Estos sistemas permiten regular la temperatura sin necesidad de encender y apagar manualmente los radiadores.

Una mujer comprobando el estado
Una mujer comprobando el estado de la calefacción (Shutterstock)

Otro error frecuente es obstruir los radiadores sin darse cuenta. Cortinas gruesas que los cubren, sofás colocados demasiado cerca o ropa tendida encima impiden que el aire caliente circule. El calor queda atrapado y no se distribuye por la habitación. Esto produce, en ocasiones, la sensación que el hogar no se calienta. Cuando esto sucede, las personas suelen tomar la decisión de aumentar la temperatura del calefactor.

En estos casos, la pérdida de eficiencia puede ser muy elevada, llegando en algunas situaciones al 40 o 50 %. Es decir, se paga energía que no llega a aprovecharse. La recomendación básica es dejar al menos diez centímetros libres delante del radiador.

Sobre la importancia del mantenimiento

El mantenimiento es otro aspecto que suele ignorarse. Un síntoma habitual de un sistema ineficiente es notar que los radiadores están calientes en la parte inferior y fríos en la superior. Esto suele indicar la presencia de aire en el circuito. Cuando ocurre, el sistema sigue funcionando, pero lo hace peor y consume más energía.

Edesur creó este informe sobre la eficiencia de distintos artefactos eléctricos

Por otro lado, la presión de la caldera también influye. En muchos hogares, el rango recomendado se sitúa entre uno y dos bares. Si la presión está fuera de esos valores, la eficiencia puede verse afectada, aumentando el consumo. Es recomendable dedicar unos minutos a una revisión básica: comprobar si todos los radiadores calientan de forma uniforme y verificar la presión de la caldera.

Por último, está el desperdicio más invisible: ventilar con la calefacción encendida durante largos periodos. Abrir las ventanas es necesario, pero hacerlo durante demasiado tiempo provoca una pérdida directa de calor. Además, cada grado por encima de los 20 puede incrementar el consumo entre un 5 y un 7 %.

La estrategia más eficiente consiste en ventilar de forma rápida (durante cinco o diez minutos) creando corriente de aire, y cerrar después para que el sistema funcione sin esfuerzos adicionales.

Temas Relacionados

InviernoCalorCalefacciónGastoEspaña-NoticiasEspaña-SociedadEspaña-Economía

Últimas Noticias

Alberto Ramírez, psicólogo: “Hay personas que en Navidad están rodeadas de gente y se sienten solas”

Las demandas de alegría y unión propias de esta temporada pueden generar mayor distancia emocional y vacío, especialmente cuando la realidad de cada persona difiere de los ideales socialmente establecidos que predominan en estas celebraciones

Alberto Ramírez, psicólogo: “Hay personas

La Guardia Civil da varios consejos para usar la pirotecnia de manera segura durante este fin de año: “Evita lugares concurridos”

Las autoridades ofrecen recomendaciones básicas para evitar accidentes durante las fiestas

La Guardia Civil da varios

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

Se enfrenta varias amenazas como el narcotráfico, la llegada de migrantes irregulares, la presencia de buques rusos o el terrorismo

El nuevo despliegue de la

María Patiño y Kiko Matamoros se reencuentran en RTVE y confirman el “mal rollo con Inés Hernand” en ‘La familia de la tele’

Miguel Maldonado los ha entrevistado antes de las preúvas y han destapado que Patiño no fue al cumpleaños de Belén Esteban por la ‘influencer’

María Patiño y Kiko Matamoros

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

El Ministerio Público reprocha al Alto Tribunal que “prescinde sin explicación alguna” de analizar el testimonio de numerosos testigos

La Fiscalía solicita al Tribunal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo despliegue de la

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

Muere un hombre de 40 años que se cayó desde una azotea cuando huía de la Policía en s’Illot (Mallorca)

Los cambios que introduce la DGT en 2026 que deben saber los conductores: no solo son las balizas de emergencia

Pedro Sánchez hace un balance del 2025: “Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Vas a perder todas tus vacaciones del año para 2026 por esto”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

DEPORTES

Roberto Carlos, intervenido de urgencia

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto