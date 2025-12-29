Cómo celebran Año Nuevo en distintos países y qué significan sus rituales

Los rituales de Año Nuevo en el mundo reflejan el deseo de renovación, prosperidad y energía positiva en distintas culturas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Año Nuevo es una de las festividades más universales. En cada país, la transición hacia un nuevo ciclo convoca a personas de distintas edades y orígenes a compartir rituales, costumbres y deseos. El cambio de calendario se vive como un punto de inflexión, un momento que invita a cerrar capítulos, dejar atrás dificultades y renovar las esperanzas colectivas e individuales.

A través de la historia, las sociedades han creado formas específicas de dar la bienvenida al año entrante. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, suelen combinar símbolos de purificación, prosperidad, salud y amor.

Lejos de limitarse a una celebración festiva, los rituales de Año Nuevo expresan los anhelos más profundos de quienes los realizan. Desde tradiciones con raíces ancestrales hasta costumbres modernas, cada uno de estos rituales refleja valores, expectativas y el deseo de comenzar el año con energía positiva.

Las distintas celebraciones de Año Nuevo en el mundo

A continuación, se presentan diez rituales internacionales que muestran la diversidad de formas en que se celebra el Año Nuevo alrededor del mundo:

1. Las 12 uvas de la suerte (España)

En España, la llegada del año nuevo se acompaña con el rito de las doce uvas. Al compás de las doce campanadas de medianoche, se come una uva por cada mes del año, pidiendo un deseo por cada una. Esta tradición, que también adoptaron otros países de habla hispana, simboliza la esperanza en la buena fortuna y la gratitud por lo vivido.

2. Platos rotos y saltos hacia lo nuevo (Dinamarca)

En Dinamarca, la celebración se distingue por romper platos viejos frente a las puertas de familiares y amigos. Acumular fragmentos significa contar con amistades fieles y deshacerse de energías negativas. Además, los daneses suelen saltar desde una silla al dar la medianoche, un gesto que expresa el salto a nuevas oportunidades.

3. Lentejas como símbolo de prosperidad (Italia)

En Italia, la Nochevieja se asocia con el consumo de lentejas. Este alimento, por su forma redonda y su color, recuerda a las monedas y representa la prosperidad económica. Comer lentejas en la última cena del año es una fórmula tradicional para atraer abundancia y buena suerte.

4. Renovación y energía positiva con ropa blanca

Vestirse de blanco es una costumbre extendida en países latinoamericanos y en Brasil. El color blanco transmite pureza y simboliza la posibilidad de comenzar de cero, dejando atrás lo negativo. Quienes siguen esta tradición creen que la ropa blanca ayuda a atraer energías renovadas y armonía.

5. Agua para limpiar lo negativo (Puerto Rico)

En Puerto Rico, el Año Nuevo se recibe arrojando baldes de agua por las ventanas o bañándose con agua fresca. Este acto busca limpiar simbólicamente las malas experiencias y las frustraciones acumuladas, para dar paso a un ciclo nuevo y optimista.

6. La quema de muñecos (Ecuador y América Latina)

En Ecuador, el cierre del año se celebra con la quema de muñecos hechos de cartón, madera y ropa vieja. Los muñecos representan errores, proyectos inconclusos o momentos difíciles. El fuego, como elemento purificador, ayuda a dejar atrás el pasado y a iniciar el año con un enfoque renovado. Esta costumbre también se observa en Argentina, Colombia y Venezuela.

7. Encender velas de colores para agradecer y pedir deseos

Encender velas de distintos colores es un ritual presente en varios países. Cada color responde a un deseo: las amarillas simbolizan el dinero, las rojas el amor, las verdes la salud, las blancas la claridad y las naranjas la creatividad. Encenderlas al comenzar el año es una forma de agradecer y pedir por lo que se espera recibir.

8. Valijas para cumplir sueños de viaje (México)

En México, quienes desean viajar durante el año saliente salen a la calle con una valija lista justo después de la medianoche. Recorrer la manzana con el equipaje es una manera simbólica de atraer oportunidades para conocer nuevos destinos.

9. La bombacha rosa como augurio de buena suerte (Argentina)

En Argentina, regalar y estrenar ropa interior de color rosa es una costumbre muy arraigada. La prenda debe regalarse el 24 de diciembre y estrenarse el 31, con la intención de atraer amor, prosperidad y buena fortuna en el nuevo año.

10. Cebollas para energías frescas (Grecia)

En Grecia, se cuelga un manojo de cebollas en la puerta principal del hogar como señal de renovación y energía positiva. El primer día del año, las cebollas se usan para despertar a los niños, transmitiéndoles la vitalidad y el impulso que se espera para los meses siguientes.