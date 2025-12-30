España

Una mujer escapa de un psiquiátrico y es atropellada por un Volvo: cumplía condena por matar a una familia con su propio coche

La mujer alemana permanece inconsciente en la unidad de cuidados intensivos

Angelika Hutter muere al ser atropellada por un todoterreno (Montaje Infobae)

Una diseñadora alemana de 34 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellada en Verona horas después de escapar del centro psiquiátrico penitenciario “Don Girelli” de Ronco all’Adige, donde se encontraba desde marzo de 2024. La mujer, Angelika Hutter, vivía en el centro al ser declarada mentalmente incapacitada; tras atropellar mortalmente a Mattia Antoniello, un niño de dos años, su padre Marco Antoniello (47) y su abuela Maria Grazia Zuin (64) el 6 de julio de 2023 en Santo Stefano di Cadore, provincia de Belluno.

La fuga de Hutter se produjo el domingo, 28 de diciembre, cuando logró saltar un seto del centro penitenciario, tal y como han revelado las cámaras de seguridad. El personal de la institución alertó de inmediato a la policía y se desplegó un operativo de búsqueda, según la información de Il Fatto Quotidiano. No obstante, la huida culminó en Via Saletto, donde un Volvo 760c, conducido por un hombre de 77 años, la atropelló.

La Policía de Carreteras de Legnago ha iniciado las investigaciones sobre el incidente, mientras que el servicio de urgencias de Verona ha trasladado a Hutter al Hospital Borgo Trento, donde permanece inconsciente en la unidad de cuidados intensivos. El accidente ha tomado especial relevancia en Italia, ya que el caso que la llevó al centro psiquiátrico conmocionó a la comunidad de Santo Stefano di Cadore. Y es que, la familia Antoniello, de Favaro Veneto, paseaba por la carretera regional 355 cuando un vehículo los embistió violentamente.

Lucio Potente, familiar de las víctimas y exportero del equipo de fútbol Mestre Calcio, describió en aquel momento que “solo oí un ruido: ‘fsiuuh’, como un misil”, mientras caminaban por la acera. La siguiente imagen fue “un silencio escalofriante y sangre derramada por todas partes”, describía según el medio italiano. Del accidente sobrevivieron también Elena, su hija, y su nieto: “Soy un superviviente de milagro solo porque caminé un poco más atrás para seguir la fila y cuidar de mis dos nietos, uno en silla de ruedas y el otro en una bicicleta pequeña”, aseguraba.

Angelika Hutter muere atropellada tras huir del psiquiátrico (Pexels)

“Estoy desempleada, estoy aquí porque estoy de viaje por Italia”

Tras la investigación de los hechos, ka conductora del vehículo, Hutter, fue arrestada por homicidio y trasladada a la prisión de Venecia. A pesar de que las pruebas toxicológicas descartaron la presencia de drogas o alcohol, las autoridades determinaron que el Audi negro circulaba “sin duda a una velocidad muy alta, muy por encima del límite de 50 km/h en ese momento”. Una hipótesis que se reforzó gracias a la ausencia de marcas de frenado, el estado de la parte delantera del coche y la distancia de treinta metros entre el punto de impacto y donde quedaron los cuerpos.

Al descender del vehículo, Hutter mostraba signos de confusión y aparente indiferencia. Según testigos y agentes, no expresó arrepentimiento ni emoción alguna ante la magnitud de la tragedia. En el cuartel, con la ayuda de un traductor, solo declaró: “Estoy desempleada, estoy aquí porque estoy de viaje por Italia”, para después guardar silencio. Además, días antes, había sido denunciada en Bolzano por posesión de objetos peligrosos.

“No está claro si este estado de la mujer es permanente”

Durante la investigación del accidente, el fiscal jefe de Belluno, Paolo Luca, aportó detalles sobre el estado mental de Angelika Hutter, la conductora alemana detenida por la tragedia. “Presenta diversos signos de angustia mental” y “una incapacidad para contener la ira”, afirmó en una rueda de prensa dedicada a repasar los avances del caso. Además, el estado de confusión, descrito por varios testigos en los instantes posteriores al accidente, se mantuvo durante los días siguientes y fue presenciado en varias ocasiones por las autoridades en la comisaría.

Esta situación llevó al director médico de la prisión a solicitar su ingreso en el pabellón psiquiátrico del hospital de Venecia, ya que la mujer presentaba “incapacidad emocional”. Asimismo, Paolo Luca matizó que “no está claro si este estado de la mujer es permanente o transitorio debido a la conmoción del momento”. Aunque, lo que estaba claro es que tuvo “un ataque de ira”.

Posteriormente, desveló el pasado de Hutter más reciente al accidente: “Vivía sola, viajaba en coche, comía y dormía allí”, lo que hizo sospechar a las autoridades que la mujer había estado viviendo en el coche durante varios días. Tampoco encontraron facturas que señalaran su estancia en algún alojamiento u hotel. En ese instante descubrieron que “había estado presente entre Alto Adigio y Véneto desde mayo”; aunque necesitaron colaborar con las autoridades alemanas para comprender su situación personal y las circunstancias que rodearon el accidente.

