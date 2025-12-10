Sandra y su tentador Andrea viven una noche de pasión en ‘La isla de las tentaciones’: “¿Me culpo por tener un novio subnormal y darme cuenta aquí?”

Sandra y Andrea dan rienda suelta a su pasión en 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

La relación entre Sandra y su tentador Andrea continúa desenvolviéndose de manera intensa en La isla de las tentaciones. La noche de este martes, 9 de diciembre, los participantes han mostrado una complicidad creciente, reflejada en acciones cotidianas y en sus conversaciones a futuro. Sin acordarlo previamente, ambos eligieron estilos de ropa similares para asistir juntos a distintas actividades de la villa, lo que ha despertado comentarios entre sus compañeros y confirmado la sintonía que mantienen.

Durante una de sus charlas, Sandra se mostró abierta a nuevos proyectos, incluyendo una posible visita a Italia para reencontrarse con Andrea. “Ahora me dices cuál es tu ropa favorita para cuando me vayas a llevar a cenar”, manifestó ella, dejando entrever la construcción de planes más allá del entorno televisivo. La andaluza expresó sentirse “muy bien” y “feliz” por priorizarse y por empezar a pensar más en su propio bienestar. “Es como si lo conociera de hace mucho”, afirmó, evidenciando el nivel de conexión alcanzado en pocos días.

En medio de una fiesta en la villa, ambos optaron por apartarse en busca de mayor privacidad y se dirigieron al jardín. Allí, Andrea evocó la noche anterior, recordando los momentos de mayor intimidad vividos entre ambos. Mencionó lo mucho que disfrutó al dejarse llevar en la habitación, episodio que marcó un antes y un después en la relación entre ambos. Al respecto, Sandra sumó: “Hoy más”, admitiendo su deseo de continuar explorando la relación.

No obstante, Andrea expuso sus inquietudes respecto a la situación emocional de Sandra frente a su estancia en la villa y el vínculo con su pareja fuera del programa. “Para mí es todo normal y superguay, pero tu situación es muy diferente y quiero saber si le has dado una vuelta. Imagino que sí”, expresó el italiano, demostrando cierta preocupación por el posible conflicto de sentimientos. “¿De qué me tengo que arrepentir? Si no ha sido un calentón y he hecho lo que me ha dado la gana... ¿Qué hago? ¿Me culpo por sentir cosas? ¿Me culpo por tener un novio subnormal y darme cuenta aquí? Ojalá no hubiese perdido un año y medio de mi vida con él”, respondió de manera contundente Sandra, dejando clara su postura ante los hechos recientes. Andrea reaccionó a estas palabras acercándose a Sandra y dándole un beso.

Las conversaciones y actitudes no pasaron desapercibidas para Andrea, quien manifestó haber observado una evolución en Sandra a lo largo de su convivencia. “Sandra cada día saca más ese lado cariñoso que al principio no sacaba”, comentó. Pese a los gestos de desapego, el italiano también afirmó: “De momento, por más que diga que no piensa en la otra villa yo sé que no puede ser así al 100%”.

La noche culminó con un encuentro íntimo en la habitación. Tras el festejo, ambos se trasladaron al dormitorio y, lejos de descansar, optaron por avivar la relación que venían forjando. “Después del momento jardín, Andrea y yo teníamos ganas de seguir juntos. Hemos ido a mi habitación y nos hemos dejado llevar. Es que está bueno”, compartió Sandra al equipo del programa, describiendo un nuevo episodio de pasión junto al italiano.