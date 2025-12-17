Qué fue de Christofer de ‘La isla de las tentaciones’, el protagonista del famoso ‘Estefanía’: empresario de la noche madrileña e influencer

Christofer Guzmán en una imagen en redes sociales (@cguzman46).

La isla de las tentaciones llegó en 2020 a Telecinco para revolucionar completamente las audiencias y la parrilla televisiva. La adaptación de Cuarzo Producciones del formarto Temptation Island arrasaba de forma totalmente inesperada en una primera temporada que pilló completamente desprevidos tanto al equipo como a las parejas que acudían a poner a prueba su relación.

Entre los nombres que probaron suerte en esa primera temporada se encontraban Fani Carbajo y Christofer Guzmán, que tras más de once años juntos finalmente abandonaron República Dominicana por separado. La ahora influencer no tardó mucho en caer en la tentación con Rubén Sánchez y su pareja, rota de dolor, protagonizó uno de los momentos más inolvidables de todo el formato: un largo grito de ‘Estefaníaaaa’ en la playa.

Christofer Guzmán y Fani Carbajo en 'La isla de las tentaciones 1' (MEDIASET ESPAÑA).

“Dormí en el hotel con los redactores”

“Era un programa de bajo presupuesto”, recordaría más tarde Christofer en entrevista con LOC. “Lo pasé fatal. La primera noche fue la única que disfruté, a partir de ahí todo empezó a decaer”. Tras ver el beso de su novia con Sánchez, el empresario reaccionó forma instintiva. Saltó del set de grabación, corrió hacia la playa y gritó su nombre. “Recibí tanta ansiedad que dormí en el hotel con los redactores”, confesó.

Casi seis años después de la emisión, Christofer se ha distanciado del ruido mediático. Su relación con Fani terminó y su vida sentimental ha dado varios giros. Tras romper con Clara en 2024, surgieron rumores sobre un posible affaire con Violeta Crespo, exconcursante de Gran Hermano, aunque Guzmán siempre se ha mostrado reacio a dar detalles sobre estos episodios.

Recientemente, sorprendió a sus seguidores al presentar a su nueva pareja, una joven rubia con la que comparte aficiones como viajar y el deporte, y con quien está recorriendo nuevos lugares del mundo como Turquía. “Las personas vitamina no quitan peso, te ayudan a cargarlo con una sonrisa”, escribió en Instagram junto a imágenes con ella.

Christofer Guzmán en 'La isla de las tentaciones 1' (MEDIASET ESPAÑA).

Pero no todo ha sido televisión y romances. Christofer ha transformado también su imagen personal. Según varios expertos, el exconcursante podría haberse sometido a una otoplastia para corregir las orejas despegadas, neuromodeladores en frente y ojos, remodelación en menton y mandíbula, etc. Este cambio físico se complementa con una rutina de gimnasio constante, que le ha permitido lucir un cuerpo más definido y acorde con su nuevo rostro.

Una carrera basada en la noche

Tras la exposición mediática, Guzmán supo rentabilizar su popularidad. Participó en programas de Telecinco, realizó bolos y colaboraciones con revistas, lo que le permitió generar ingresos adicionales. Sin embargo, asegura que nunca fue rico gracias al reality: “El día que grité por la playa me quería ir a casa. Me decía el director que me quedase, que me pagarían el triple. Por el programa te pagaban 1.100, se te quedaba en 880 más o menos, pero como yo abandoné tres días antes, cobré por la isla 635,80 euros. Lo recibí y pensé ‘¿en serio? ¿con todo lo que he sufrido?’”.

Christofer Guzmán en una imagen en redes sociales (@cguzman46).

Actualmente, además de su trabajo en redes sociales, Christofer se ha reinventado como empresario. Es dueño de Kalimba Afrohouse, un bar en Las Rozas que ofrece cócteles, shishas y música en directo. Pero no pierde su presencia en internet ni olvida su pasado en La isla de las tentaciones.

El joven protagonizó junto a Gilbert, participante de la novena edición del programa, un vídeo en Instagram donde le otorga unos cuernos rojos como broma, pasándole el testigo a él. “Entregando mi legado a Gilbert, dejando atrás el famoso grito de Estefaniaaa... Ahora te toca a ti continuar”. La publicación desató risas entre sus seguidores, mostrando que hoy es capaz de mirar atrás con distancia y humor.