Los chicos viven una “hoguera del asco” en ‘La isla de las tentaciones 9′: “Le ha faltado tiempo, mi madre tenía razón”

El programa reveló a los concursantes imágenes de sus parejas en la otra villa que les decepcionaron enormemente

Darío en 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

La isla de las tentaciones vivió este miércoles una de sus veladas más incendiarias. La hoguera de los chicos, que siempre suele darles algún disgusto, derivó en un festival de reproches, rabia contenida y repetidas alusiones al “asco” que, según los participantes, les generan algunas conductas de sus parejas en Villa Playa. Una sesión en la que prácticamente ninguno salió indemne y donde la tablet volvió a ser víctima de su enfado.

El primero en enfrentarse a su particular tormento fue Juanpi. Al ver la escena en la que Sandra mantenía relaciones con Andrea, el joven explotó: “No puedo ver esto, no quiero. Ella no quería venir aquí porque no se fiaba de mí, y le ha faltado tiempo. Mi madre tenía razón”, repetía, incapaz de procesar lo que ocurría en pantalla. Según relató, su vínculo con Sandra atraviesa ahora “su final”: “Ahora mismo está muriendo. No va a llegar muy lejos”. Y, aunque él también cruzó los límites con Mara, aseguró que no es igual.

Sandra y Andrea dan rienda suelta a su pasión en 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

Si alguien dejó clara su frustración, ese fue Darío, cuyo rostro volvió a tensarse al ver a Almudena compartiendo química con Borja. La gota que colmó el vaso fue descubrir que ambos habían dormido juntos: “Tengo muchísima rabia dentro, no he hecho nada de maldad, y ella lo está haciendo para hacerme daño. Estoy viendo maldad y de mí no se ríe nadie. Le ha metido en la cama. Me parece una falta de respeto impresionante que duerma con él”. Y explotó: “Sí, lo tengo todo con ella. Yo me he criado con ella, desde el colegio, si lo dejamos dudo que cualquier mujer esté a su altura. Yo lo siento, me he equivocado, he caído".

El siguiente en pasar por el trance fue Enrique, quien vio a Andrea en actitud cariñosa con Gerard: manos enlazadas, confidencias e incluso bromas sobre una posible boda. Entre lágrimas, reconoció sentirse acorralado: Tengo miedo de que no confíe en mí y se lance a él. Esto me mata, la veo que por mucho que sepa cómo es él, la veo dudar. Es el amor de mi vida, quiero salir de aquí con ella. Los compañeros intentaron consolarle, aunque él apenas podía contener la angustia.

Gilbert, desconcertado

La sorpresa de la noche la protagonizó Gilbert. Primero observó cómo Claudia reaccionaba con celos al ver que Gerard dejaba de prestarle atención. Después, lo más duro: el beso de ella con Aitor en el jacuzzi. "Pero ¿qué hace, que me ha visto hace un día?, ¿ha pensado en mí en algún momento? Eso es que quiere llamar la atención y se va a por otro. Ya es que ni lloro por esto“, lamentó, visiblemente tocado.

Barranco y Helena en 'La isla de las tentaciones' (MEDIASET ESPAÑA).

La hoguera tocó su punto más álgido con Rodri, quien confirmó su peor temor: Helena se había acostado con Barranco. La reacción fue inmediata: una patada a la tablet, un golpe a la antorcha y un grito desgarrador. Me cago en la puta, tío. Estoy todos los días llorando por esta persona, no lo entiendo, se está riendo de mí. Ya es su novia, pero se arrepentirá. Yo he frenado con Olatz porque amo a Helena con todo mi corazón. Me quiero ir, no aguanto más esto, expresó completamente hundido.

