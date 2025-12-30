España

La Generalitat descarta que el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña comenzara en un laboratorio de Barcelona

“La secuenciación genética nos dice que no coinciden las muestras de jabalí con las del IRTA-CResa”, ha declarado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig

Guardar
Varios jabalíes. (Freepik)
Varios jabalíes. (Freepik)

Los primeros análisis descartan el laboratorio de Barcelona como origen del brote de peste porcina africana (PPA). Lo ha confirmado este martes el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig. “La secuenciación genética nos dice que no coinciden las muestras de jabalí con las del IRTA-CResa”, ha declarado en una rueda de prensa, en la que ha vuelto a pedir “prudencia” sobre las investigaciones en curso.

La secuenciación del virus realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès de la ciudad condal. No obstante, la consellería aún está a la espera de los resultados del laboratorio nacional de referencia de la PPA, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, para confirmar los resultados obtenidos.

Según ha explicado Cristina Massot, secretaria general de la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la investigación ha comparado la estructura genética del patógeno hallado en los jabalíes infectados con un total de 17 muestras archivadas en el IRTA-CReSA, laboratorio bajo escrutinio por la posibilidad de que el virus hubiese escapado de sus instalaciones. No obstante, los expertos han determinado que los microorganismos presentes en el laboratorio no concuerdan con el virus detectado en los animales infectados en libertad, lo que refuerza la hipótesis de que el patógeno que circula actualmente por el territorio catalán podría tratarse de una “nueva cepa” que aún no ha sido descrita en la literatura científica internacional.

Todas las evidencias obtenidas en el análisis genético apuntan a que “ninguno de los virus manipulados en el IRTA-CReSA coincide con el identificado en los animales del brote actual”. Esta conclusión lleva a la responsable de Agricultura a considerar que es “altamente improbable” que el origen del brote esté relacionado con una filtración de dicho laboratorio, desmarcando así a esta instalación de las sospechas iniciales.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Toni Gabaldón, investigador principal del estudio y profesor ICREA adscrito tanto al Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) como al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), ha explicado que los datos obtenidos hasta ahora “permiten pensar que estamos ante una variante todavía no documentada por la comunidad científica”. El equipo ha detectado 27 mutaciones significativas en el genoma del virus aislado en los actuales brotes catalanes, incluyendo una deleción de hasta 10.000 ‘letras’ respecto a las secuencias conocidas, y ninguna de las más de 800 cepas recogidas hasta la fecha en publicaciones científicas internacionales presenta estas características. Según ha argumentado Gabaldón al exponer los resultados, “podríamos estar ante una cepa distinta a lo que habíamos visto hasta ahora, lo cual explicaría por qué este brote está teniendo una virulencia distinta al de otros detectados en Europa”.

La Policía Nacional, a través de los Mossos d’Esquadra, y la Guardia Civil mantienen abiertas otras dos investigaciones con base en las muestras recabadas durante el curso de la investigación policial, las cuales han sido remitidas para su análisis al centro madrileño. Todas las partes implicadas han manifestado, según reseña el Govern, que “todas las hipótesis permanecen abiertas y se sigue trabajando para recopilar más pruebas”.

Dos nuevos casos

El lunes, el Departament d’Agricultura la detección de dos nuevos jabalíes con la enfermedad. Ambos fueron encontrados dentro de la zona ya delimitada como área de restricción, en el radio de Cerdanyola del Vallès, lo que permite mantener las medidas vigentes sin necesidad de ampliar ni modificar las restricciones actuales.

La confirmación de estos nuevos casos -ya son un total de - se enmarca en el sistema de vigilancia activa y pasiva desplegado por el Departamento, que incluye la localización, recogida y análisis de jabalíes muertos, tengan o no sintomatología compatible con la enfermedad. Este sistema permite realizar un seguimiento continuo de la evolución de la PPA y actuar de manera inmediata ante cualquier nuevo positivo, manteniendo como principal objetivo la contención del foco.

Temas Relacionados

Peste porcinaGeneralitatAnimalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Casi 100 personas atrapadas en un teleférico italiano a 2.800 metros de altura

La cabina entró demasiado rápido a la estación de llegada, provocando un accidente que dejó dos heridos leves que ya han sido evacuados en helicóptero

Casi 100 personas atrapadas en

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once

Abel, fontanero, admite que en su oficio se puede ganar “más o menos como un médico”: “Si eres bueno, siempre puedes pedir más”

Un oficio que muchos jóvenes eligen como alternativa rentable y con un alto potencial económico

Abel, fontanero, admite que en

Pedir una tapa en España: la historia detrás de una costumbre más práctica que gastronómica

Las tapas surgieron como una solución funcional al calor o a los insectos

Pedir una tapa en España:

Decepción con la feria de la Navidad del Bernabéu, con colas “para todo” y pista de hielo “sin hielo”: “Llevamos 45 minutos y me dicen que si nos vamos”

Supuestamente, según aparece en su web oficial, podrás vivir una serie de experiencias como El Río de la Magia, El Lago Helado, La Fábrica de la Ilusión e, incluso, tras una larga cola, uno se podrá tirar por La Ladera del Revuelo

Decepción con la feria de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Ábalos

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

El desembarco de Aliança Catalana en Barcelona: nueva sede y una cruzada en defensa del catalán mientras agita el discurso antiinmigración

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

Ignacio de la Calzada, abogado, aclara uno de los miedos del año próximo: “En 2026 no vais a tener que declarar todos los bizum que hagáis”

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar