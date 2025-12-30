La Generalitat descarta que el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña comenzara en un laboratorio de Barcelona

Varios jabalíes. (Freepik)

Los primeros análisis descartan el laboratorio de Barcelona como origen del brote de peste porcina africana (PPA). Lo ha confirmado este martes el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig. “La secuenciación genética nos dice que no coinciden las muestras de jabalí con las del IRTA-CResa”, ha declarado en una rueda de prensa, en la que ha vuelto a pedir “prudencia” sobre las investigaciones en curso.

La secuenciación del virus realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès de la ciudad condal. No obstante, la consellería aún está a la espera de los resultados del laboratorio nacional de referencia de la PPA, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, para confirmar los resultados obtenidos.

Según ha explicado Cristina Massot, secretaria general de la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la investigación ha comparado la estructura genética del patógeno hallado en los jabalíes infectados con un total de 17 muestras archivadas en el IRTA-CReSA, laboratorio bajo escrutinio por la posibilidad de que el virus hubiese escapado de sus instalaciones. No obstante, los expertos han determinado que los microorganismos presentes en el laboratorio no concuerdan con el virus detectado en los animales infectados en libertad, lo que refuerza la hipótesis de que el patógeno que circula actualmente por el territorio catalán podría tratarse de una “nueva cepa” que aún no ha sido descrita en la literatura científica internacional.

Todas las evidencias obtenidas en el análisis genético apuntan a que “ninguno de los virus manipulados en el IRTA-CReSA coincide con el identificado en los animales del brote actual”. Esta conclusión lleva a la responsable de Agricultura a considerar que es “altamente improbable” que el origen del brote esté relacionado con una filtración de dicho laboratorio, desmarcando así a esta instalación de las sospechas iniciales.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Toni Gabaldón, investigador principal del estudio y profesor ICREA adscrito tanto al Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) como al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), ha explicado que los datos obtenidos hasta ahora “permiten pensar que estamos ante una variante todavía no documentada por la comunidad científica”. El equipo ha detectado 27 mutaciones significativas en el genoma del virus aislado en los actuales brotes catalanes, incluyendo una deleción de hasta 10.000 ‘letras’ respecto a las secuencias conocidas, y ninguna de las más de 800 cepas recogidas hasta la fecha en publicaciones científicas internacionales presenta estas características. Según ha argumentado Gabaldón al exponer los resultados, “podríamos estar ante una cepa distinta a lo que habíamos visto hasta ahora, lo cual explicaría por qué este brote está teniendo una virulencia distinta al de otros detectados en Europa”.

La Policía Nacional, a través de los Mossos d’Esquadra, y la Guardia Civil mantienen abiertas otras dos investigaciones con base en las muestras recabadas durante el curso de la investigación policial, las cuales han sido remitidas para su análisis al centro madrileño. Todas las partes implicadas han manifestado, según reseña el Govern, que “todas las hipótesis permanecen abiertas y se sigue trabajando para recopilar más pruebas”.

Dos nuevos casos

El lunes, el Departament d’Agricultura la detección de dos nuevos jabalíes con la enfermedad. Ambos fueron encontrados dentro de la zona ya delimitada como área de restricción, en el radio de Cerdanyola del Vallès, lo que permite mantener las medidas vigentes sin necesidad de ampliar ni modificar las restricciones actuales.

La confirmación de estos nuevos casos -ya son un total de - se enmarca en el sistema de vigilancia activa y pasiva desplegado por el Departamento, que incluye la localización, recogida y análisis de jabalíes muertos, tengan o no sintomatología compatible con la enfermedad. Este sistema permite realizar un seguimiento continuo de la evolución de la PPA y actuar de manera inmediata ante cualquier nuevo positivo, manteniendo como principal objetivo la contención del foco.