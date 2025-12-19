España

La Generalitat asegura que no hay “evidencias” ni “indicios” de que la peste porcina saliera del laboratorio IRTA-CReSA

Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha afirmado en una comparecencia desde la sede del laboratorio que “los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente”

Guardar
Varios jabalíes. (Freepik)
Varios jabalíes. (Freepik)

Hoy viernes, un día después de que los Mossos y la Guardia Civil registrasen las instalaciones del laboratorio animal IRTA-CReSA (un centro de investigación en sanidad animal situado en Cerdanyola del Vallès), la Generalitat ha asegurado que, según el informe de los técnicos de la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada por el Govern, no hay “indicios” ni “evidencias” de que el brote de peste porcina de Collserola (Barcelona) hubiese salido de allí.

El brote no salió del laboratorio y “los protocolos están bien”

Así lo ha comunicado Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la comunidad, en una comparecencia en la propia sede del IRTA-CResa. Según Ordeig, el informe de los técnicos de la CE y del Ministerio recoge que “no hay evidencia ni indicios” de que el origen del brote sea el CReSA, que tanto sus instalaciones como sus protocolos “están bien” y que “avalan las actuaciones hechas hasta ahora”. Ha querido subrayar también que la auditoría encargada por la Generalitat a un equipo de expertos, ya ultimándose, también ha concluido que “los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente”.

Este brote de peste porcina africana representa el regreso de esta enfermedad a España tras 31 años sin casos. El virus, que no afecta a los seres humanos, supone sin embargo una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre. Con el fin de contener la propagación de esta enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

El conseller ha celebrado también la decisión de Japón de continuar comprando carne de cerdo española producida antes de que el brote fuese decretado en Catalunya. Durante su comparecencia, ha confirmado que el Gobierno japonés “ha aceptado la comercialización de toda la carne del Estado español previa al 29 de octubre”, lo que supone, según explica Ordeig, que todas aquellas cámaras frigoríficas que tenían mucho material producido antes de esa fecha podrán exportarlo “sin problemas”.

Ha anunciado también que la semana que viene presentará un plan de refuerzo de la bioseguridad, centrándose “no solo en las granjas”, de las cuales destaca su “seguridad”. De los 360 jabalís capturados, solo 26 han dado positivo en PPA. “El gran objetivo es que el brote no salga de los 6 kilómetros de perímetro de seguridad”, valoraba el conseller en su comparecencia. “Lo hemos conseguido y aumentado las capturas, con trampas y silenciadores”, ha celebrado, aprovechando también para agradecer “la labor del laboratorio de pruebas, muestras e incineración de animales” y para pedir a la ciudadanía que tenga “prudencia” y que deje “trabajar a los científicos”.

En cuanto al origen del brote, más allá de asegurar que no está en el laboratorio, el conseller ha destacado la necesidad de ser “los más rápidos, diligentes y transparentes”, reiterando que están en “contacto diario con la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura”.

Temas Relacionados

Peste Porcina AfricanaGeneralitat de CataluñaGeneralitat de CatalunyaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Qué es el reintegro de la Lotería de Navidad y a qué números les toca

Este lunes se repartirá una cifra récord de 2.772 millones de euros en premios, aunque la distribución de los premios mantendrá su estructura habitual

Qué es el reintegro de

Este sábado reabre la Línea 6 del Metro de Madrid: cuándo desaparecerán los autobuses de esta ruta

La famosa ‘circular’ vuelve a estar disponible tras meses de obras para su automatización

Este sábado reabre la Línea

La freidora de aire que muchos usan para cocinar rápido y con menos aceite está rebajada en FNAC

Sin duda, este pequeño electrodoméstico es una alternativa práctica al horno para recetas rápidas y saludables

La freidora de aire que

Patricio Ochoa, doctor: “La gente más ignorante es la que habla con más confianza”

El experto explica el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo

Patricio Ochoa, doctor: “La gente

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España ya tiene nuevo embajador

España ya tiene nuevo embajador de Estados Unidos: el Senado da luz verde al nombramiento del empresario Benjamín León

Juanjo Marcano, diputado del PSOE de Madrid, se desvanece durante la votación de los Presupuestos

La noche que se robaron los votos en Extremadura hubo otros dos asaltos en Correos: la Guardia Civil apunta a “delincuencia común”

María Guardiola insiste en su tesis de “pucherazo” por el robo de papeletas aunque la Guardia Civil lo clasifica como delincuencia común: “El derecho a votar se ha hurtado”

El PSOE busca rebajar la tensión con Sumar con una reunión discreta y sin ministros

ECONOMÍA

Qué es el reintegro de

Qué es el reintegro de la Lotería de Navidad y a qué números les toca

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

El acuerdo UE-Mercosur vuelve a retrasarse: por qué Bruselas no logra el consenso

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Super Once del 19 diciembre

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”