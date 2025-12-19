La Generalitat asegura que no hay “evidencias” ni “indicios” de que la peste porcina saliera del laboratorio IRTA-CReSA

Varios jabalíes. (Freepik)

Hoy viernes, un día después de que los Mossos y la Guardia Civil registrasen las instalaciones del laboratorio animal IRTA-CReSA (un centro de investigación en sanidad animal situado en Cerdanyola del Vallès), la Generalitat ha asegurado que, según el informe de los técnicos de la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada por el Govern, no hay “indicios” ni “evidencias” de que el brote de peste porcina de Collserola (Barcelona) hubiese salido de allí.

El brote no salió del laboratorio y “los protocolos están bien”

Así lo ha comunicado Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la comunidad, en una comparecencia en la propia sede del IRTA-CResa. Según Ordeig, el informe de los técnicos de la CE y del Ministerio recoge que “no hay evidencia ni indicios” de que el origen del brote sea el CReSA, que tanto sus instalaciones como sus protocolos “están bien” y que “avalan las actuaciones hechas hasta ahora”. Ha querido subrayar también que la auditoría encargada por la Generalitat a un equipo de expertos, ya ultimándose, también ha concluido que “los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente”.

Este brote de peste porcina africana representa el regreso de esta enfermedad a España tras 31 años sin casos. El virus, que no afecta a los seres humanos, supone sin embargo una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre. Con el fin de contener la propagación de esta enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

El conseller ha celebrado también la decisión de Japón de continuar comprando carne de cerdo española producida antes de que el brote fuese decretado en Catalunya. Durante su comparecencia, ha confirmado que el Gobierno japonés “ha aceptado la comercialización de toda la carne del Estado español previa al 29 de octubre”, lo que supone, según explica Ordeig, que todas aquellas cámaras frigoríficas que tenían mucho material producido antes de esa fecha podrán exportarlo “sin problemas”.

Ha anunciado también que la semana que viene presentará un plan de refuerzo de la bioseguridad, centrándose “no solo en las granjas”, de las cuales destaca su “seguridad”. De los 360 jabalís capturados, solo 26 han dado positivo en PPA. “El gran objetivo es que el brote no salga de los 6 kilómetros de perímetro de seguridad”, valoraba el conseller en su comparecencia. “Lo hemos conseguido y aumentado las capturas, con trampas y silenciadores”, ha celebrado, aprovechando también para agradecer “la labor del laboratorio de pruebas, muestras e incineración de animales” y para pedir a la ciudadanía que tenga “prudencia” y que deje “trabajar a los científicos”.

En cuanto al origen del brote, más allá de asegurar que no está en el laboratorio, el conseller ha destacado la necesidad de ser “los más rápidos, diligentes y transparentes”, reiterando que están en “contacto diario con la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura”.