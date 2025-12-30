Cómo es la ayuda por hijo a cargo en 2026: el BOE detalla todos los requisitos necesarios

Ayudas y subsidios para aliviar el descenso de natalidad (Freepik)

Para este 2026, el Gobierno mantiene la prestación por hijo a cargo que beneficia a miles de hogares en nuestro país. Así lo confirma el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el marco del régimen transitorio posterior a la implantación del Ingreso Mínimo Vial (IMV). La actualización automática de estas ayudas, recogida en el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre de 2024, garantiza que quienes ya tenían reconocido este derecho lo conservarán, siempre que sigan cumpliendo los requisitos y no hayan pasado a recibir el IMV.

La cuantía principal establecida para el próximo año asciende a 588 euros anuales por cada menor de 18 años sin discapacidad o con una discapacidad inferior al 33%, lo que representa aproximadamente 49 euros mensuales. Esta cifra, según especifica el texto legal, puede incrementarse en determinados casos. Por ejemplo, los hogares cuyos ingresos se sitúan por debajo de los umbrales económicos más restrictivos recibirán 637,92 euros anuales por hijo, es decir, poco más de 53 euros mensuales, tal como detalla el BOE.

Dicha normativa fija los límites de ingresos familiares para conservar este derecho. Según el artículo 8 del decreto, el tope general para 2026 se sitúa en 15.356 euros anuales para las familias no numerosas. En el caso de las familias numerosas, el umbral se eleva a 23.109 euros anuales, incrementándose en 3.745 euros por cada hijo a partir del cuarto, incluido este. Estos topes buscan adaptar la ayuda a la realidad económica de los hogares, y reconoce la carga adicional que implica un número elevado de menores a cargo.

Incompatibilidad con el IMV y condiciones para seguir cobrando la ayuda

Además, en el BOE enfatizan que la asignación por hijo a cargo no admite nuevas solicitudes desde la entrada en vigor del IMV. Solo aquellas familias que ya la percibían anteriormente podrán continuar recibiéndola en 2026, siempre que no hayan optado por el IMV y mantengan los requisitos exigidos.

La incompatibilidad entre ambas prestaciones es total, por lo que los beneficiarios deben elegir entre una u otra, en función de lo que les resulte más conveniente para su situación particular. De igual modo, la Seguridad Social mantiene la obligación de comunicar cualquier cambio relevante en los ingresos o en la composición del hogar, ya que la omisión podría suponer la devolución de prestaciones indebidamente cobradas.

Qué es la ayuda por hijo a cargo de la Seguridad Social: requisitos y cómo solicitarla.

Por tanto, la actualización de las cuantías se aplicará de manera automática desde el 1 de enero de 2026 para todos los beneficiarios reconocidos. No se requerirá ningún trámite adicional ni la presentación de documentación nueva, salvo que hayan cambiado las circunstancias familiares o económicas. La administración, a través de la Seguridad Social, realizará los pagos de forma periódica, ya sea mensual o trimestral, dependiendo de cada caso.

Del sistema anterior al IMV: transición y ventajas según el perfil familiar

Esta prestación por hijo a cargo forma parte del sistema de protección social español previo a la creación del IMV. Durante décadas, supuso un alivio económico para miles de familias vulnerables con menores a cargo. Con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital en junio de 2020, el Gobierno orientó el nuevo sistema hacia una protección más amplia, pero estableció un periodo transitorio para quienes ya cobraban la ayuda anterior. Así, se garantiza que quienes permanecen bajo el régimen antiguo mantengan su apoyo, siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos, como detalla el BOE.

El IMV se configura ahora como la principal puerta de acceso a prestaciones para hogares en situación de vulnerabilidad económica que no tenían reconocida la ayuda anterior. Esta prestación, de cuantía superior y con una estructura ajustada a la composición familiar y los ingresos reales, permite a quienes cumplen los requisitos optar por un respaldo económico mayor. La solicitud del IMV se realiza ante la Seguridad Social y exige acreditar ingresos, patrimonio y residencia legal en el país.

Para las familias numerosas, la normativa reconoce su situación específica. El BOE establece límites de ingresos superiores y prevé aumentos adicionales en función del número de hijos a partir del cuarto. Así, una familia considerada de categoría especial puede superar los ingresos máximos de una familia estándar y seguir siendo beneficiaria de la prestación. No obstante, también pueden valorar el acceso al IMV si este resulta más ventajoso en términos económicos.