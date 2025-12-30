Bernat Escolano, mecánico: “Estas son cuatro señales que puedes mirar tu mismo para saber si es momento de cambiar de coche”

Una mujer arranca el coche. (ShutterStock)

Las dudas sobre cuándo cambiar de vehículo afectan a muchos conductores en España. Detectar el momento clave para dejar atrás un coche antiguo puede evitar gastos innecesarios y riesgos mecánicos. No obstante, el desembolso que supone una adquisición, el vínculo sentimental hacia un coche antiguo o el miedo a escoger un modelo que de problemas puede retrasar la decisión.

El mecánico Bernat Escolano (@bernideldesguace en TikTok), con experiencia en desguaces y talleres, explica “cuatro señales que puedes mirar tu mismo para saber si es momento de cambiar de coche”. Para obtener un diagnóstico más preciso, propone utilizar herramientas como Carly, que permiten comprobar errores ocultos en el sistema del vehículo y diferenciar entre averías puntuales y listas de fallos extensas.

Antes de la entrada en vigor del nuevo año, Escolano aconseja dar de baja el vehículo si la decisión ya está tomada, con el objetivo de evitar el pago del impuesto de circulación de 2026. La recomendación final es actuar sin demoras, ya que las consecuencias fiscales pueden afectar incluso si el coche no se utiliza.

Cuatro señales para decidir cambiar de coche

El diagnóstico del estado de un coche comienza por el cuadro de instrumentos. Según Bernat Escolano, los mensajes de alerta que aparecen al dar contacto y girar el motor suelen interpretarse como simples fallos de sensores. Sin embargo, advierte que “una alerta así no es un aviso, es una factura esperando en el mecánico”. El experto destaca que, en la mayoría de los casos, este tipo de advertencias implica una avería costosa y no una reparación menor.

La segunda señal que subraya es el arranque del vehículo. Un coche que gira el motor pero no arranca ya ha superado la etapa de reparaciones económicas. El especialista explica que en esta fase suelen aparecer problemas relacionados con la inyección, la presión de combustible, la electrónica o componentes como la junta de la trócola. “Aquí empieza el autoengaño: arreglamos esto y ya está. Casi nunca es solo eso y siempre salen más”, comenta, apoyado en su experiencia diaria en el desguace.

La apariencia y los kilómetros recorridos suelen resultar engañosos para quien busca referencias fiables sobre el estado real de un coche. Bernat Escolano pone como ejemplo un Audi A4 que, a pesar de registrar solo 110.000 kilómetros y presentar un exterior impecable, acabó en el desguace. El mecánico insiste en que “pocos kilómetros y coche bonito no es sinónimo de coche bueno”, y subraya la importancia de no dejarse llevar por la percepción visual ni por comentarios de otras personas.

La cuarta señal que menciona Escolano se presenta como la más compleja de todas. Consiste en analizar de forma objetiva el coste de los arreglos realizados en el último año. Si la suma de las reparaciones supera el valor actual del coche, mantenerlo suele responder más a un apego emocional que a criterios racionales. “Te entiendo. Son muchos recuerdos y momentos bonitos”, reconoce el especialista, quien anima a reflexionar sobre la conveniencia de seguir invirtiendo en un coche cuyo ciclo útil ya puede haber terminado.