Mazón nombra a Cuenca asesor de su Oficina de expresident con un salario que podría alcanzar los 58.000 euros al año

José Manuel Cuenca (Jesús Hellín - Europa Press)

Carlos Mazón ha comenzado a dar forma a su nueva etapa tras dejar la presidencia de la Generalitat Valenciana, activando los recursos que la ley autonómica garantiza a quienes han ostentado ese cargo. Apenas se hizo oficial su relevo al frente del Consell, Mazón inauguró su Oficina del Expresident en Alicante, el mismo día de su cese y en un emplazamiento privilegiado de la ciudad, en un edificio céntrico con vistas al Mediterráneo. Esta prerrogativa, recogida en el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, contempla la dotación de medios materiales y personales para facilitar la labor institucional y pública de quienes han dirigido el gobierno autonómico.

Transcurridas unas semanas desde su salida del Palau, Mazón ha empezado a configurar el equipo que le acompañará en esta nueva etapa. El primer nombramiento, adelantado en la web de la Generalitat aunque aún pendiente de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es el de José Manuel Cuenca como asesor principal. La elección de Cuenca no resulta sorprendente, ya que ha sido su jefe de Gabinete durante toda la legislatura y es considerado una persona de máxima confianza para el expresident.

La normativa valenciana garantiza a los expresidentes una serie de recursos para garantizar su seguridad, movilidad y asistencia técnica. Entre estos recursos se incluye un despacho oficial, la asignación de dos puestos de asesoramiento y un conductor, además de un vehículo oficial y protección personal. Todos estos cargos son designados directamente por el expresidente y dependen orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. El personal seleccionado tiene la consideración de eventual, lo que significa que su vinculación está ligada exclusivamente a la etapa post-presidencial del mandatario. Si se trata de funcionarios de la administración autonómica, pasan a la situación administrativa que la ley determina durante el tiempo que ejercen sus nuevas funciones.

El expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (Eduardo Parra - Europa Press)

La oficina de apoyo no es exclusiva de Mazón, sino que responde a un modelo ya utilizado anteriormente por otros expresidentes de la Generalitat Valenciana. Tanto Francisco Camps como Alberto Fabra y Ximo Puig han hecho uso de este derecho, contando con equipos y oficinas financiados con fondos públicos para el desarrollo de actividades relacionadas con su condición de antiguos jefes de gobierno autonómico.

El posible salario de Cuenca

En lo que respecta a las condiciones salariales de su nuevo asesor, todavía no se ha hecho pública la categoría exacta ni el importe que percibirá José Manuel Cuenca. Sin embargo, la referencia más cercana es la tabla de retribuciones para personal eventual vigente en 2024, que sitúa el salario de un asesor del president —categoría C1— en torno a los 58.000 euros brutos anuales. Más concretamente, la remuneración mensual asciende a 4.113,72 euros en catorce pagas, lo que suma un total anual de 57.592 euros. Es la misma categoría y cuantía que reciben los asesores de otros expresidentes que han activado este mecanismo institucional. En su anterior etapa, Cuenca llegó a percibir algo más de 68.000 euros anuales como secretario autonómico, según la tabla salarial oficial.

Carlos Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. (Europa Press)

El proceso de selección del personal que ocupará los puestos restantes en la oficina está en marcha, de acuerdo con el procedimiento previsto por la legislación autonómica. El propio Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana especifica que todos los recursos y nombramientos quedan bajo la supervisión y propuesta directa del expresidente, aunque su formalización depende de la Presidencia. Por el momento, la retribución de Cuenca y el resto de detalles administrativos serán oficiales una vez se publiquen en el DOGV. La experiencia de otros expresidentes indica que la estructura establecida para Mazón es habitual en la Comunidad Valenciana, garantizando continuidad institucional y recursos suficientes para el desempeño del cargo tras abandonar el liderazgo del Consell.