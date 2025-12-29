España

Mazón nombra a Cuenca asesor de su Oficina de expresident con un salario que podría alcanzar los 58.000 euros al año

El expresidente ha designado a su antiguo jefe de Gabinete como integrante de su oficina en Alicante, donde asumirá uno de los dos puestos reservados para personal eventual

Guardar
José Manuel Cuenca (Jesús Hellín
José Manuel Cuenca (Jesús Hellín - Europa Press)

Carlos Mazón ha comenzado a dar forma a su nueva etapa tras dejar la presidencia de la Generalitat Valenciana, activando los recursos que la ley autonómica garantiza a quienes han ostentado ese cargo. Apenas se hizo oficial su relevo al frente del Consell, Mazón inauguró su Oficina del Expresident en Alicante, el mismo día de su cese y en un emplazamiento privilegiado de la ciudad, en un edificio céntrico con vistas al Mediterráneo. Esta prerrogativa, recogida en el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, contempla la dotación de medios materiales y personales para facilitar la labor institucional y pública de quienes han dirigido el gobierno autonómico.

Transcurridas unas semanas desde su salida del Palau, Mazón ha empezado a configurar el equipo que le acompañará en esta nueva etapa. El primer nombramiento, adelantado en la web de la Generalitat aunque aún pendiente de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es el de José Manuel Cuenca como asesor principal. La elección de Cuenca no resulta sorprendente, ya que ha sido su jefe de Gabinete durante toda la legislatura y es considerado una persona de máxima confianza para el expresident.

La normativa valenciana garantiza a los expresidentes una serie de recursos para garantizar su seguridad, movilidad y asistencia técnica. Entre estos recursos se incluye un despacho oficial, la asignación de dos puestos de asesoramiento y un conductor, además de un vehículo oficial y protección personal. Todos estos cargos son designados directamente por el expresidente y dependen orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. El personal seleccionado tiene la consideración de eventual, lo que significa que su vinculación está ligada exclusivamente a la etapa post-presidencial del mandatario. Si se trata de funcionarios de la administración autonómica, pasan a la situación administrativa que la ley determina durante el tiempo que ejercen sus nuevas funciones.

El expresidente de la Generalitat
El expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (Eduardo Parra - Europa Press)

La oficina de apoyo no es exclusiva de Mazón, sino que responde a un modelo ya utilizado anteriormente por otros expresidentes de la Generalitat Valenciana. Tanto Francisco Camps como Alberto Fabra y Ximo Puig han hecho uso de este derecho, contando con equipos y oficinas financiados con fondos públicos para el desarrollo de actividades relacionadas con su condición de antiguos jefes de gobierno autonómico.

El posible salario de Cuenca

En lo que respecta a las condiciones salariales de su nuevo asesor, todavía no se ha hecho pública la categoría exacta ni el importe que percibirá José Manuel Cuenca. Sin embargo, la referencia más cercana es la tabla de retribuciones para personal eventual vigente en 2024, que sitúa el salario de un asesor del president —categoría C1— en torno a los 58.000 euros brutos anuales. Más concretamente, la remuneración mensual asciende a 4.113,72 euros en catorce pagas, lo que suma un total anual de 57.592 euros. Es la misma categoría y cuantía que reciben los asesores de otros expresidentes que han activado este mecanismo institucional. En su anterior etapa, Cuenca llegó a percibir algo más de 68.000 euros anuales como secretario autonómico, según la tabla salarial oficial.

Carlos Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. (Europa Press)

El proceso de selección del personal que ocupará los puestos restantes en la oficina está en marcha, de acuerdo con el procedimiento previsto por la legislación autonómica. El propio Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana especifica que todos los recursos y nombramientos quedan bajo la supervisión y propuesta directa del expresidente, aunque su formalización depende de la Presidencia. Por el momento, la retribución de Cuenca y el resto de detalles administrativos serán oficiales una vez se publiquen en el DOGV. La experiencia de otros expresidentes indica que la estructura establecida para Mazón es habitual en la Comunidad Valenciana, garantizando continuidad institucional y recursos suficientes para el desempeño del cargo tras abandonar el liderazgo del Consell.

Temas Relacionados

Carlos MazónJosé Manuel CuencaPolíticaPolítica EspañaComunidad ValencianaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cristina Pedroche da nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas y confiesa el momento exacto en el que surgió la idea de este año

A unas horas de protagonizar su momento profesional más esperado, la presentadora ha adelantado algunos detalles sobre el estilismo con el que intentará volver a sorprender

Cristina Pedroche da nuevas pistas

Estos son los ganadores del sorteo de EuroDreams del 29 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Estos son los ganadores del

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 29 diciembre

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex

Trucos de chef para cocinar un solomillo Wellington perfecto: “A mucha gente le sale mal porque el hojaldre queda por dentro humedecido”

El chef Dani García cuenta sus trucos y consejos para preparar el solomillo Wellington en casa y acertar siempre con el resultado

Trucos de chef para cocinar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pediatra y conocido influencer

El pediatra y conocido influencer Jorge García Dihinx y su pareja, dos de los tres fallecidos en el alud de Panticosa

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del antiguo instituto de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 29 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una asesora financiera advierte sobre un error común en la gestión del dinero: “Tenerlo todo en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 29 diciembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

La leyenda del tenis Tom

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”