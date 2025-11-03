Mazón coge una baja médica tras su dimisión como presidente de la Generalitat: “Ya no puedo más”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, habría cogido una baja médica tras presentar su dimisión del cargo, según informa el diario ABC, a partir de una confirmación de su entorno cercano. Durante su intervención, Mazón, que se mantiene como diputado -de modo que no pierde su aforamiento- ha expresado que no convocará elecciones y ha pedido a las Cortes que nombren un nuevo president, al tiempo que se ha excusado por su gestión y ha culpado al Gobierno central de crear bulos para desprestigiarle. “El Gobierno ya no tiene excusas para seguir arrastrando los pies”, ha dicho el president, que ha asegurado que “por voluntad personal habría dimitido hace tiempo”.
