Las revelaciones de la mano derecha de Mazón del día de la DANA: “Nadie me reclamó desde la Conselleria ni desde el Cecopi la presencia del presidente”

José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete del President y principal asesor de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana, compareció este martes ante la comisión de investigación del Congreso encargada de esclarecer la gestión institucional durante la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de València. En una sesión por momentos tensa, el alto cargo defendió que el entonces president estuvo “plenamente informado”, “localizable en todo momento” y que “nadie reclamó su presencia” en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Cuenca, jefe de gabinete y responsable de la estrategia comunicativa de Presidencia durante el mandato de Mazón, relató a los diputados su agenda de aquel día, subrayando que permaneció en el Palau de la Generalitat hasta cerca de las 14.30 horas. Desde allí se desplazó a Benigànim y posteriormente a Xàtiva por “asuntos personales”, con la previsión de regresar a València alrededor de las 19:00 horas. El temporal le impidió volver, según precisó.

En diversos momentos de su intervención, el compareciente recordó que ya ha declarado ante la jueza que instruye el caso en el juzgado de la DANA y insistió en remitirse a lo expuesto ante la magistrada.

La relación con Pradas y las comunicaciones de emergencia

Uno de los principales focos del interrogatorio giró en torno a su interlocución con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y la acusación de haberle sugerido que “no molestara” al presidente durante la jornada crítica. Cuenca aseguró no recordar “en absoluto” haber pronunciado esa indicación, aunque matizó que pudo transmitirle que Mazón tenía una agenda compleja aquel día y que cualquier novedad se la hiciera saber a él directamente. “Es lo que hacen los jefes de gabinete”, explicó, defendiendo que la práctica es habitual cuando el president encadena varios actos oficiales.

El asesor recalcó que, a partir de las 13.20, mantuvo comunicaciones frecuentes con Pradas y que él mismo trasladó a Mazón por WhatsApp la evolución de la situación meteorológica. Negó tajantemente que hubiera problemas de comunicación entre el president y la consellera: “La emergencia se estuvo comunicando de manera constante; Pradas nunca me dijo que no pudiera localizarle”.

Los diputados preguntaron por la versión ofrecida por Pradas en una entrevista televisiva emitida este domingo en laSexta, pero Cuenca rehusó entrar en valoraciones al respecto, asegurando que “no es objeto de esta comisión comentar programas de televisión”.

En relación con la gestión técnica de la emergencia, mantuvo que él no participaba en las decisiones operativas: “No tengo formación jurídica ni formo parte de la gestión de la emergencia”. Según su testimonio, las previsiones existentes apuntaban a que, a partir de las 18 horas, el temporal remitiría, un escenario que no se produjo y que multiplicó la magnitud de la tragedia. “Se esperaban 180 o 200 litros; acabaron cayendo entre 700 y 800”, indicó, apoyándose en lo declarado también por responsables de la CHJ y de Aemet.

El almuerzo de El Ventorro, los escoltas y los gastos públicos

Otro de los asuntos abordados fue el almuerzo de trabajo de Mazón en el restaurante El Ventorro junto a la periodista Maribel Vilaplana. Cuenca afirmó que fue él quien propuso ese encuentro para explorar la posibilidad de que Vilaplana dirigiera À Punt, del mismo modo que se habían valorado otros “tres o cuatro candidatos”. Especificó que el coste del encuentro fue asumido por el PP valenciano.

Preguntado por la salida de los escoltas del president al llegar al restaurante, el asesor restó importancia al asunto. “Es habitual que les diga ‘váyanse’ y que luego vuelvan al Palau”, señaló, defendiendo que se trata de una práctica común cuando el jefe del Consell asiste a un almuerzo privado. Cuenca dijo no recordar haber dado indicación alguna que afectara a la seguridad del president y matizó posteriores dudas expresadas al respecto.

En un momento especialmente tenso del interrogatorio, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, exhibió una factura de una comida que incluía dos chupitos de whisky “pagados por todos los valencianos”, y preguntó al compareciente por qué él y Mazón cobran un plus de vivienda si comparten piso en València. Cuenca respondió con visible molestia que algunas cuestiones “no están relacionadas con el objeto de la comisión”.

Durante el intercambio dialéctico, Micó le reprochó que no transmitiera adecuadamente la “perentoria urgencia” de la situación, a lo que Cuenca contestó que nunca recibió solicitud alguna que exigiera la presencia inmediata del president en el Cecopi.

En esa línea, reiteró que “nadie” desde la Conselleria o desde el propio Cecopi pidió formalmente la asistencia de Mazón y que el jefe del Consell estuvo accesible desde la tarde, especialmente a partir de las 17 horas, cuando se intensificaron sus comunicaciones con Pradas.