El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

El temporal de lluvia que ha afectado a Andalucía desde la jornada de ayer ha provocado 339 incidencias relacionadas con el fenómeno meteorológico adverso, según ha informado el 112, servicio gestionado por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La mayor parte de los incidentes se han producido en la provincia de Málaga, que ha concentrado 304 avisos coordinados. Durante la madrugada y primeras horas de hoy domingo, 43 casos han requerido intervención, de los cuales en torno a 30 han ocurrido en Málaga.

En Cártama, la población ha sido especialmente afectada durante las primeras horas de la noche, con anegaciones en viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y el aumento del cauce del río Guadalhorce, lo que ha motivado el traslado de vecinos en la zona de Doña Ana. También ha habido desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama, cuyos afectados han sido realojados en un hostal o en domicilios de familiares y amigos, mientras que el albergue habilitado para emergencias aún no ha recibido a ninguna persona.

El río Guadalhorce, en niveles históricos

Según ha precisado la Agencia de Emergencias de Andalucía, el nivel del río Guadalhorce ha alcanzado cotas históricas durante la noche, aunque actualmente muestra tendencia descendente. A lo largo de la noche, la Junta de Andalucía ha enviado un mensaje masivo ES-Alert a los residentes de 27 municipios de las comarcas de Sol y Guadalhorce ante el aviso rojo por peligro extraordinario, que ha estado vigente hasta las 04:00 de la madrugada. Además, la coordinación con los alcaldes de las zonas afectadas ha sido constante y se ha preparado todo lo necesario para atender cualquier incidencia derivada del temporal.

Entre las operaciones más destacadas, los bomberos han rescatado a tres personas —dos adultos y un menor— atrapadas en una vivienda tras el desbordamiento del arroyo de Vadeurraca, y también han auxiliado a otras dos personas que no podían abandonar su casa en una finca de Nueva Aljaima, ambas en buen estado.

El río Guadalhorce se desborda a su paso por Cártama, donde ha llovido durante horas en la noche del sábado 27 de diciembre. / Vídeo cedido por @stella_jimenez y subido a su perfil de X

Para fortalecer las tareas de recuperación, la Agencia de Emergencias ha desplazado a Cártama a un técnico de Operaciones, dos autobombas y dos Grupos de Especialistas de Infoca. Además, se han dejado en prealerta varias unidades más —una brigada de refuerzo contra incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (brica), tres grupos de especialistas y dos autobombas adicionales— para intervenir en Málaga si se requiere durante la mañana.

Incidencias en Cercanías y circulación complicada

En el ámbito de las comunicaciones, cinco trenes de cercanías han permanecido detenidos en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena a causa de las lluvias. Pese a que en este momento no se informa sobre el corte de carreteras en Andalucía, la circulación es complicada en dos vías almerienses: la AL-8105 (Las Cunas – Burjulú) y la AL-8106 (Villaricos - El Arteal), donde se mantiene la alerta roja.

Respecto a las precipitaciones registradas durante el sábado, la estación de Marbella, Puerto (Málaga), ha alcanzado 77,8 litros por metro cuadrado, seguida de Coín con 73,8, Benahavís con 63,4 y Álora con 30,6. En San Roque (Cádiz), la medición ha sido de 54,6 litros por metro cuadrado.

33 municipios activan el plan de Protección Civil

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones ante las previsiones meteorológicas y el número de incidencias detectadas, medida que reemplaza la fase de preemergencia que llevaba activa desde el jueves 24. Esta fase contempla la aplicación de recursos ordinarios para socorrer y proteger a la población y propiedades, con apoyo puntual del Sistema Nacional de Protección Civil si es necesario.

Además, 33 municipios andaluces han activado sus planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL), concretamente 23 en Málaga y 10 en Granada, como parte de las medidas adoptadas en respuesta al temporal.

La Aemet mantiene el aviso naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por precipitaciones importantes en la zona de la Axarquía (Málaga), el litoral de Granada y diversas áreas de Almería (Valle del Almanzora, Los Vélez y Levante) para este domingo. Igualmente, continúan activos los avisos amarillos en otros puntos de Málaga, Granada y Almería.

El servicio 112 ha recomendado extremar las medidas de precaución y seguir consejos básicos de autoprotección durante los episodios de lluvias intensas. Entre las pautas ofrecidas, destaca la conveniencia de evitar desplazamientos innecesarios por carretera en días de temporal, y, en caso de ser imprescindible, informarse previamente del estado de las vías, atender las indicaciones de paneles y agentes de autoridad, y mantenerse actualizado a través de medios de comunicación y redes sociales.

Reducir la velocidad al volante

Otras recomendaciones inciden en la reducción de la velocidad al volante y el aumento de la distancia de seguridad, así como en la prohibición de cruzar zonas inundadas o con grandes balsas de agua. Si, por cualquier motivo, se atraviesa un área anegada, es prudente probar los frenos con leves pulsaciones tras haber pasado. Ante una súbita crecida de agua dentro del vehículo, es preciso prepararse para abandonarlo, especialmente si el agua supera el eje de la rueda.

Asimismo, se ha desaconsejado acampar o estacionar cerca de cauces de ríos, aunque estén secos, y refugiarse bajo árboles o piedras aisladas en caso de tormenta, por el riesgo de impacto de rayos. En la costa, se recomienda evitar el tránsito por paseos, rompeolas y miradores cuando hay temporal, ya que el oleaje podría arrastrar a las personas al mar de forma repentina. Si el nivel del agua sube dentro de un domicilio, la indicación es subir a plantas superiores y evitar la estancia en sótanos y garajes.

Para cualquier emergencia, la Junta de Andalucía ha recordado que el Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía está disponible de manera gratuita las 24 horas del día y los 365 días del año. Todas las recomendaciones y consejos de autoprotección están accesibles en la web oficial de la Agencia de Emergencias de Andalucía, que centraliza la información actualizada sobre la situación, según ha comunicado la Junta de Andalucía.