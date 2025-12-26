Una experta en Casa Real analiza el gran año de la princesa Leonor: “Aún tiene que curtirse. Le falta experiencia, carácter y madurez”

El Rey Felipe VI impone a la princesa Leonor la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco en Marín, Pontevedra, Galicia (España). (Casa de Su Majestad el Rey)

El año 2025 ha sido un año clave en la consolidación de la princesa Leonor como heredera al trono. A lo largo de estos doce meses, la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia ha dado importantes pasos dentro de su formación y ha reforzado su papel institucional de cara a las responsabilidades que le esperan como futura reina de España. “Cuanto más se conozca lo que hace, mejor se comprenderá su papel en la monarquía”, explica la experta en realeza Carmen Duerto, quien realiza para Infobae un balance de los hitos alcanzados por la royal española este 2025 y habla de sus próximos pasos en la institución.

Uno de los aspectos más destacados de la hermana de la infanta Sofía este 2025 ha sido su instrucción militar castrense para el mando que le espera en el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. Tras haber pasado por la Academia General Militar de Zaragoza, y después de haberse formado en la Escuela Naval de Marín, la joven de 20 años culminará en 2026 su paso por la Academia General del Aire y del Espacio. Tras ello, se enfocará en su formación académica, algo que, según la autora de Letizia, una mujer real, podría reducir su presencia en eventos institucionales.

La Casa Real ha difundido un vídeo en el que la heredera al trono pilota un avión Pilatus PC-21 (E.27). (Casa Real)

“En 2026, Leonor comenzará su etapa universitaria, lo que le impedirá tener una agenda al cien por cien de disponibilidad para eventos. Pese a ello, debería comenzar a asumir una implicación mayor en las instituciones en las que tiene representación”, adelanta la entrevistada, dejando entrever que la heredera al trono formará parte de aquellos actos ineludibles, como es el caso de los Premios Princesa de Asturias. Precisamente, en la ceremonia que tuvo lugar este 2025, el rey Felipe VI le cedió su testigo y, de ahora en adelante, será Leonor la encargada de elogiar a los galardonados, concluir la ceremonia y abrir las puertas a los premios del próximo año.

“A Leonor le falta carácter y madurez”

A lo largo de 2025, la princesa ha demostrado una creciente madurez pública. Su presencia tanto en actos oficiales como en actos formativos transmite la imagen de una heredera que asume con seriedad el papel que la Constitución y la tradición asignan a la Casa Real. Pese a estos significativos movimientos, Carmen Duerto asegura que se debe continuar consolidando imagen pública de la princesa. “Aunque Leonor tiene un padre joven en plenas facultades y que solo lleva una década y media como rey, ella se tiene que dar a conocer. Se debe mostrar más qué hace, cómo lo hace y para qué. Así despejará dudas y dará sentido a ese trabajo suyo, único en España, como heredera de la Corona”, sostiene.

La princesa Leonor en los 'Premios Princesa de Asturias 2022' (IMAGEN DE ARCHIVO).

Para Duerto, ”Leonor es una mujer muy joven que ha estado hiperprotegida y aún tiene que curtirse, intentar sentir la realidad, como la sienten las personas de su edad. Le falta la pátina (experiencia), el carácter y la madurez que te aporta el mundo real porque el suyo será siempre diferente. Y la prueba son sus padres". En este sentido, la entrevistada explica a este medio que Casa Real debería considerar que la princesa tuviese una mayor presencia en compromisos internacionales, pues, en su época, “su padre lo hizo y eso le curtió mucho”.

Además, la escritora habla de la disparidad que existe entre el papel de Leonor y el desempeño del entonces príncipe Felipe. “La diferencia entre la época paterna y la suya, es que ahora son menos miembros en la Familia Real. Han quedado reducidos a seis y con el Emérito no pueden contar, eso les obligaría a doblar su participación en actos“, detalla la experta en casas reales, agregando que la ausencia de la infanta Sofía y la princesa Leonor debido a sus estudios, reduce su agenda institucional.