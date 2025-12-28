El curioso plan de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en Roma: sin su hijo y tras el ingreso hospitalario de su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida (INSTAGRAM).

Las últimas semanas de diciembre han llegado cargadas de compromisos para José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. A la felicidad íntima de vivir su primera Navidad como padres se ha sumado una preocupación familiar inesperada que ha alterado el ánimo del matrimonio. La abuela de Teresa, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, permanece ingresada en el Hospital Universitario La Paz tras sufrir un ictus, un episodio que obligó a una rápida intervención médica y que ha mantenido a toda la familia en vilo.

En medio de este contexto emocionalmente complejo, el alcalde de Madrid y su esposa han decidido cumplir con un acto privado previamente agendado y desplazarse a Roma. Según Look, la pareja fue vista este fin de semana en el aeropuerto madrileño de Barajas, desde donde partieron rumbo a la capital italiana. Sin detenerse en explicaciones, ambos transmitieron serenidad ante los medios, con breves palabras que reflejaban cautela y optimismo. Teresa Urquijo se limitó a señalar que todo evoluciona bien, mientras Almeida aprovechó para lanzar un mensaje de buenos deseos de cara al nuevo año.

El viaje no es un paréntesis improvisado, sino una cita marcada en la agenda del político madrileño desde hace semanas. Este domingo, 28 de diciembre, Martínez-Almeida será recibido en audiencia privada por el Papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano. El encuentro se enmarca dentro de las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento de Madrid y la Santa Sede y servirá para reforzar los vínculos existentes entre ambas instituciones.

El papa Francisco y José Luis Martínez-Almeida (INSTAGRAM).

Durante la audiencia, el alcalde hará entrega al Pontífice de una escultura en plata de la Virgen de La Almudena, patrona de Madrid, como gesto simbólico en representación de la ciudad. No es la primera vez que Almeida mantiene un encuentro de este tipo, ya que en 2023 fue recibido por el Papa Francisco, en una reunión que entonces tuvo una notable repercusión institucional. En esta ocasión, estará acompañado por su esposa, aunque no se ha precisado si Teresa Urquijo participará activamente en el acto o asistirá como acompañante.

Antes de partir hacia Roma, el matrimonio ha estado muy presente en el hospital, interesándose personalmente por la evolución de la aristócrata, con quien Teresa mantiene una relación especialmente cercana. El episodio se produjo de manera repentina durante una comida familiar y, según afirmaron familiares a ¡Hola!, la rapidez con la que fue atendida resultó clave para evitar consecuencias más graves. Las informaciones conocidas hasta ahora apuntan a una evolución favorable y a la ausencia de secuelas, aunque la prudencia sigue siendo la tónica dominante.

Teresa de Borbón-Dos Sicilias (EUROPA PRESS).

Su primera Navidad como padres

Este final de año se suma a una etapa vital de grandes cambios para la pareja. El nacimiento de su hijo Lucas el pasado mes de julio supuso un punto de inflexión en su vida personal. Desde entonces, ambos han tratado de equilibrar las exigencias profesionales con el tiempo en familia, algo que se ha reflejado en pequeñas escapadas y planes discretos alejados del foco mediático.

Hace apenas unas semanas, Almeida y Urquijo disfrutaron de unos días en el Pirineo aragonés con amigos, una tradición que el alcalde mantiene desde hace años y que ha querido preservar también en esta nueva etapa. Aquella escapada a la montaña fue interpretada como una forma de recargar energías antes de un final de año intenso, tanto en lo político como en lo personal.