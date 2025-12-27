España

Teresa Urquijo viaja con Almeida a Roma mientras su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, continúa ingresada tras haber sufrido un ictus

La mujer del alcalde de Madrid ha tenido que realizar un viaje institucional junto a su marido, mientras hace frente a un delicado momento personal

José Luis Martínez-Almeida y su esposa, Teresa Urquijo, han puesto rumbo a Roma este fin de semana en un viaje de marcado carácter institucional para el alcalde de Madrid, quien será recibido en audiencia privada por el Papa León XIV. El desplazamiento, que estaba previsto desde hace tiempo dentro de la agenda oficial del regidor, se produce en un contexto personal delicado para la familia de su mujer, ya que su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, continúa ingresada en el Hospital Universitario La Paz tras haber sufrido un ictus.

La noticia del ingreso hospitalario, que fue adelantada por la revista ¡Hola! este 26 de diciembre, informaba de que la aristócrata, que cumplió 88 años el pasado mes de febrero, había sido hospitalizada de urgencia. Desde entonces, su marido, Íñigo Moreno de Arteaga, así como sus hijos y nietos, se mantienen muy pendientes de su evolución, que, según las últimas informaciones, está siendo positiva.

Teresa de Borbón y Borbón
Teresa de Borbón y Borbón en una imagen de archivo (Europa Press)

El propio marqués de La Serna confirmó a la citada publicación que el accidente cerebrovascular se produjo a comienzos de la semana. “El ictus se produjo mientras almorzábamos”, explicó, detallando además que decidió trasladarla “sin pérdida de tiempo” al centro hospitalario madrileño, donde permanece ingresada bajo supervisión médica. La rapidez en la actuación fue clave, tal y como ha subrayado Íñigo Moreno de Arteaga, quien ha asegurado que la evolución está siendo muy favorable y que “no tiene lesión ni secuela ninguna”.

La hoja de ruta de Almeida y Teresa en Roma

Se trata de una noticia especialmente tranquilizadora tras el susto inicial vivido por la familia en unas fechas navideñas que prometían ser particularmente emotivas. Estas son las primeras Navidades con el pequeño Lucas, de cinco meses, el hijo de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, nacido el pasado mes de julio. Desde que se produjo el ingreso hospitalario, la esposa del alcalde ha estado muy pendiente de su abuela, y la pareja ha acudido a diario al Hospital de La Paz para interesarse por su estado de salud.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa
José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en Pirineos (@martinez_almeida_)

Este fin de semana, sin embargo, esas visitas no han podido producirse debido al compromiso institucional que ha llevado al alcalde y a su esposa hasta la capital italiana. Ambos fueron vistos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas poco antes de embarcar con destino a Roma. Vestidos de manera informal y mostrando una actitud relajada y cercana, atendieron con amabilidad a los medios de comunicación presentes, según informa Look.

El viaje a Roma tiene como acto central la audiencia privada que el Papa León XIV concederá al alcalde de Madrid este domingo 28 de diciembre, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de un comunicado oficial. El encuentro tendrá lugar en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde Martínez-Almeida será recibido por el Sumo Pontífice en el marco de su visita institucional a la Ciudad Eterna.

Durante la audiencia, el regidor madrileño hará entrega al Papa de una talla en plata de la Virgen de La Almudena, patrona de Madrid, como obsequio representativo de la capital. La reunión está prevista para las 12:30 horas y se enmarca dentro de las relaciones institucionales del Ayuntamiento con la Santa Sede. Esta será la segunda ocasión en la que José Luis Martínez-Almeida es recibido por un Pontífice, después de la audiencia que mantuvo el 18 de marzo de 2023 con el Papa Francisco, fallecido recientemente.

