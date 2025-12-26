Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Teresa Urquijo, hospitalizada tras sufrir un ictus a los 88 años

Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Teresa Urquijo, el día de la boda de su nieta. (José Oliva / Europa Press)

La Navidad de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, que celebran por primera vez como padres del pequeño Lucas, ha estado marcada por la preocupación familiar. Según ha informado ¡HOLA!, la abuela materna de la joven, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, sufrió un ictus que motivó su ingreso en el Hospital Universitario La Paz de Madrid.

El incidente tuvo lugar mientras compartía un almuerzo familiar, tal y como ha explicado su esposo, Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de La Serna: “Se puso indispuesta durante la comida y tuvimos que actuar rápidamente para que fuera atendida de inmediato”, ha relatado al citado medio. Gracias a la rápida intervención, Teresa de Borbón-Dos Sicilias fue trasladada sin demora al hospital, donde recibió atención médica especializada.

A sus 88 años, Teresa ha demostrado una notable fortaleza, tal y como se ha podido conocer. Durante su ingreso, su evolución ha sido constante y positiva, y según confirma su marido, no presenta lesiones ni secuelas derivadas del ictus. Este hecho ha sido un alivio tanto para la familia como para amigos cercanos, quienes han seguido de cerca cada novedad sobre su estado de salud.

Teresa de Borbón a su llegada al funeral de Fernando Gómez-Acebo. (Europa Press)

Teresa Urquijo, siempre pendiente del bienestar de su abuela, ha visitado el hospital junto a Martínez-Almeida en varias ocasiones desde que se produjo el susto. Su presencia y apoyo han sido fundamentales durante estos días, asegurando que la princesa se sintiera acompañada y arropada mientras avanzaba en su recuperación.

El ingreso ha puesto de relieve la estrecha relación entre la abuela y la joven madre, y ha recordado la importancia de la rapidez en la atención médica ante este tipo de emergencias. La intervención inmediata del personal sanitario y la coordinación familiar han sido determinantes para que lo que comenzó como un grave susto no se convirtiera en una tragedia.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida en una imagen de archivo. (Europa Press)

Según fuentes cercanas citadas por ¡HOLA!, todo indica que Teresa de Borbón-Dos Sicilias podrá recibir el alta en los próximos días y continuar su recuperación en casa, rodeada de sus seres queridos. Este episodio ha reforzado los lazos familiares y ha permitido a la familia apreciar aún más cada momento juntos.

Con la Navidad recién celebrada y la salud de la mujer, Teresa Urquijo y su familia pueden ahora respirar tranquilos, confiando en que la recuperación de la matriarca continuará de manera favorable.

La conexión de Teresa de Borbón-Dos Sicilias con el rey Juan Carlos

Teresa de Borbón-Dos Sicilias, como su apellido indica, está emparentada con la familia real española y su caso de manera directa. Juan Carlos I y ella son primos hermanos, pues el padre de Teresa, Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, y la madre del emérito, María de las Mercedes, eran hermanos.

Es decir, los dos son nietos de Carlos de Borbón-Dos Sicilias. El que fuera infante de España se casó dos veces, primero con la princesa María de las Mercedes, la hermana mayor de Alfonso XIII, con quien tuvo tres hijos, Alfonso (padre de Teresa), Fernando e Isabel Alfonsa. Tras la muerte de esta en el parto de su tercer hijo se desposó con la princesa Luisa de Orleans, la hija del conde de París, con quien tuvo otros cuatro hijos, Carlos, María de las Dolores, María de la Mercedes (madre de Juan Carlos I) y María Esperanza.

Los primos Juan Carlos y Teresa crecieron casi juntos y desde pequeños, tanto ellos como sus hermanos, tuvieron una relación muy estrecha con el paso de los años. De hecho, cabe recordar que el hermano de Teresa, el fallecido Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria, fue uno de los mejores amigos del emérito.