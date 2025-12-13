Álvaro Mayo, de ‘OT’ al Benidorm Fest: “He tenido que pelear para presentarme porque no todo el mundo estaba de acuerdo”

MAYO, en la presentación de artistas del Benidorm Fest. (RTVE)

Álvaro Mayo saltó a la fama en 2023 como concursante de Operación Triunfo. El debut del histórico formato en Prime Video supuso el inicio de la carrera musical de este joven sevillano que ahora se abre paso como estrella del pop nacional. Tras lanzar su primer EP y protagonizar su primer tour, el artista reconvertido en MAYO afronta ahora un nuevo reto: participar en el Benidorm Fest 2026.

Tras anunciarse su nombre entre los participantes de la quinta edición del concurso, el cantante cuenta a Infobae España cómo ha evolucionado personal y profesionalmente desde su paso por la Academia, su motivación para presentarse al festival de RTVE o su manera de afrontar la exposición mediática.

“El Benidorm Fest ha sido siempre un formato que me ha gustado un montón, lo he seguido siempre y siempre ha estado en mi mente presentarme”, confiesa el andaluz, que agrega que no ha sido hasta ahora cuando se ha sentido listo para dar el paso: “Antes no me veía preparado, justo salí hace muy poquito a la industria y tenía que desarrollarme como artista para poder presentarme a una cosa de este calibre”.

El reciente lanzamiento de su disco y la experiencia acumulada en su gira han sido determinantes para dar el paso: “Ahora que justo saqué mi disco en septiembre y que tengo ya mi tipo de show formado, he hecho una gira... es como: ‘Vale, ahora sí estoy listo’”, señala. El artista subraya que la decisión de presentarse ha sido muy personal y que ha tenido que defenderla ante su entorno profesional: “He tenido que pelearme bastante, porque no todo el mundo estaba de acuerdo al principio, pero era una cosa que me apetecía mucho”.

Melody se ha proclamado vencedora de la cuarta edición del Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2025. (EFE)

“Me presenté al ver el comunicado de RTVE sobre Eurovisión”

Respecto a Eurovisión, MAYO ha mostrado su interés por el certamen, aunque ha matizado que la decisión de Televisión Española de retirarse si participaba Israel ha influido en su candidatura: “Este año, justo por ahora, no se sabe si se va a hacer o no. A mí me encantaría. Yo he seguido Eurovisión un montón de años, pero también estoy de acuerdo con la decisión de Televisión Española. Me parece superacertada y, de hecho, fue una de las cosas que me empujó a presentarme”, reconoce.

Según cuenta en la entrevista, realizada antes de que se confirmase oficialmente la retirada de España de Eurovisión 2026, el comunicado de RTVE anunciando que supeditaría su participación a la expulsión de Israel fue determinante para presentarse al Benidorm Fest: “Dieron el comunicado y me presenté corriendo cuando vi el comunicado. Fue como el empujoncito final para decir: ‘Este es el año’”, relata.

La gestión de la fama y la relación con las redes sociales son temas recurrentes en la experiencia de MAYO y de cualquier artista. El cantante admite que no es especialmente activo en redes, aunque las utiliza con frecuencia. No obstante, puntualiza que, si en algún momento siente que le afectan negativamente, no duda en apartarse y así volverá a hacerlo si le ocurre durante el Benidorm Fest: “Si veo que de repente me afecta, me nubla mi visión o lo que sea, me las quitaría y ya está”.

Sobre el altavoz que le brindará el certamen de RTVE, el artista reconoce que “ahora se viene un montón de exposición de repente y después Dios dirá”, aunque considera que “la clave para las carreras artísticas es trabajar, trabajar y trabajar”.

“La cosa se desinfla después de ‘OT’”

Al recordar su paso por Operación Triunfo, MAYO destaca el profundo cambio que ha experimentado desde entonces: “Creo que soy una persona completamente distinta a la que era en ese momento, porque es verdad que OT fue muy guay, crecí muchísimo, pero creo que fue un poco como el nacimiento de mi persona artística”, explica a este medio.

Álvaro Mayo, en una gala de 'Operación Triunfo 2023' (Prime Video)

El artista reconoce que entró en la Academia con poca experiencia y que el programa supuso un punto de inflexión: “Entré siendo muy bebé, teniendo muy poco conocimiento de estar en un escenario y estas cosas. Y fue como el detonante de todo”.

Desde su salida, el joven ha continuado trabajando y actuando, lo que le ha permitido definir mejor su identidad artística: “Ya he hecho mis conciertos, he hecho mi gira, entonces tengo mucho más claro qué tipo de artista soy, qué tipo de cosas hago, lo que quiero decir”. El apoyo de su equipo y la suerte de rodearse de personas afines han sido, según cuenta, claves en este proceso: “He tenido mucha suerte de cruzarme con gente muy guay en mi equipo y de tener, por ejemplo, un management increíble”. Además, celebra poder “seguir estando” que pese al hecho inevitable de que “la cosa se desinfla después de OT”.

En cuanto a sus sensaciones al ver la nueva edición de Operación Triunfo, MAYO confiesa que vivió el inicio de la edición como una invasión de algo que un día sintió suyo. “¡Hostia, se ha quedado esta gente en mi casa!”, reconoce que pensó. Aunque no siente nostalgia, sí se ve reflejado en los nuevos participantes y les anima a disfrutar y esforzarse: “Lo principal que les diría, también hablando desde mi experiencia, es que intenten disfrutar el momento, que es lo típico que se dice, pero sobre todo que se esfuercen muchísimo, porque hay mucha gente viendo, también de la industria”.

El sevillano censura los comentarios negativos en redes sociales y señala que “la gente es muchas veces muy poco empática y hace bromas que simplemente son mezquinas con gente que es muy joven”, asevera el ex ‘triunfito’, que no duda en lanzar un mantra a los actuales concursantes: “Si haces una gala mal, nadie se va a acordar de eso dentro de tres meses. La carrera importante viene después, el trabajo importante viene después de la Academia, no durante la Academia”.