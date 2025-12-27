¿Por qué ha hecho tanto frío estas Navidades si la Aemet preveía un invierno más cálido de lo normal?: “No es contradictorio”

Varias personas disfrutan de la nieve caída este jueves en Morella en el que los bomberos del consorcio provincial de Castellón han solicitado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat la activación de la Situación 0 del Procedimiento frente al Riesgo de Nevadas en las comarcas de Els Ports y Alt Maestrat. (Andreu Esteban/EFE)

En los últimos años se ha observado una tendencia clara: las temperaturas son cada vez más altas, con veranos más calurosos e inviernos menos fríos. De hecho, en España, el estío de 2025 fue el más cálido desde que se tienen registros, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A comienzos del mes de diciembre, el organismo público realizó su habitual pronóstico estacional con una idea que es también cada vez más cotidiana: existe una notable probabilidad de que este invierno sea más cálido de lo habitual, con unas temperaturas más elevadas en la mayor parte del país.

De esta manera, se pone en valor una incómoda realidad a la que sobre todo España debe hacer frente por su ubicación geográfica: el cambio climático está modificando el mundo que conocemos. Sin embargo, cuando a información meteorológica se refiere, los escépticos de la emergencia climática no dudan en sacar su lupa en busca de cualquier pequeño hilo del que puedan tirar para intentar desmontar unas teorías en las que existe un consenso científico elevadísimo.

Detalle de un muñeco de nieve creado con la nieve caída este jueves en Morella en el que los bomberos del consorcio provincial de Castellón han solicitado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat la activación de la Situación 0 del Procedimiento frente al Riesgo de Nevadas en las comarcas de Els Ports y Alt Maestrat. (Andreu Esteban/EFE)

Así, días después, el pasado 23 de diciembre, la Aemet anunció que la primera semana de Navidad sería la más fría desde 2010, es decir, de los últimos quince años. “Pero ¿no se estaba calentando el planeta?" o “Y eso que íbamos a morir todos del calentamiento global” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en X.

Sin embargo, según ha explicado esta semana el organismo público, estos dos datos no son para nada contradictorios: “En un invierno con carácter cálido puede haber períodos de frío intenso”.

Pese al frío de la Navidad, se prevé que el invierno siga siendo más cálido de lo normal

La bajada considerable de las temperaturas de los últimos días no pilló por sorpresa a la Aemet. Ya en la propia rueda de prensa en la que se adelantó el pronóstico estacional para el invierno, Rubén del Campo, portavoz del organismo meteorológico, alertó de que en momentos concretos de estos meses más cálidos de lo habitual se podrían registrar episodios de frío e incluso nevadas. De hecho, situó este descenso importante en la llegada de las vacaciones navideñas, especialmente en el interior peninsular.

Diciembre de 2025 ha registrado, durante la mayor parte del tiempo, temperaturas superiores a las normales (período de referencia 1991-2020), pero en su tramo final serán inferiores a ese promedio normal. (AEMET)

Y estas jornadas con el mercurio rozando o alcanzando valores por debajo de los 0 grados no contradice que el invierno, en su conjunto, pueda llegar a ser más cálido de lo habitual. “Las predicciones estacionales señalan el carácter más probable (frío, normal o cálido) del trimestre en su conjunto”, explica la Aemet. “El hecho de que esté previsto que el invierno vaya a ser cálido no implica que, en su transcurso, no pueda haber episodios de temperaturas bajas o incluso olas de frío, sino que serán menos frecuentes que los períodos con temperaturas superiores a las normales”.

La Aemet, además, pone como ejemplo otros años en los que ha pasado algo parecido, como el invierno de 2020-2021. En su conjunto fue de carácter cálido; sin embargo, en esta época se produjo “la nevada más importante de las últimas décadas, asociada a la borrasca Filomena, y una intensa ola de frío posterior”. También este verano hemos vivido una situación similar, pero a la inversa: “Aunque fue el más cálido de la serie histórica, a finales de julio hubo un episodio de temperaturas frescas para la época. De hecho, se registraron los últimos diez días de julio más fríos desde 2011″.

Nieve abundante en la A-23 entre Sabiñánigo y Jaca este domingo.

Así, pese a que el tiempo en esta Navidad nos ha obligado a sacar el gorro y los guantes de lana, “la mayor parte de diciembre ha registrado temperaturas superiores a las normales (incluso el 6 fue récord de día cálido)”. De esta manera, lo que ocurre durante una semana no es suficiente para contrarrestar las cifras del resto de los meses: “Con los datos observados y previstos, probablemente diciembre tendrá carácter cálido”.

Ni la nieve, ni las heladas ni las bajas temperaturas de estas Navidades pueden neutralizar una realidad cada vez más tangible: los inviernos cada vez son menos fríos y más cortos.