España

Tos, fiebre y malestar general, así se presenta la gripe este año: no es más peligrosa, sí más contagiosa

El virus provoca mayor congestión y dolor muscular que en otras temporadas

Guardar
El virus provoca mayor congestión
El virus provoca mayor congestión y dolor muscular que en otras temporadas. (Freepik)

Los síndromes gripales se extienden por España en plena época navideña. El virus ha llegado este año semanas antes de lo previsto y se espera que el país alcance el pico de contagios dentro de poco. Mientras tanto, los casos continúan al alza, aunque de forma más lenta: los datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de la semana 50 del año muestran 195 casos de síndromes gripales por cada 100.000 habitantes, tres veces más que en los dos años anteriores, mientras que la tasa de la gripe supera ya los 440 casos por cada 100.000 habitantes.

El ritmo de la epidemia se ha ralentizado, pero mientras los hospitales sienten la presión, con un repunte en las visitas a urgencias y en los ingresos, que se incrementaron un 17% en la anterior semana. El virus este año no es más peligroso, pero sí más contagioso: la variante dominante en circulación es la gripe A, con un predominio del subtipo H3N2, conocido como “gripe K”. Este subclado lleva meses en circulación por los países europeos y es el causante de que la epidemia se haya adelantado un mes.

Con cada variante de la gripe, la presentación del virus cambia ligeramente. El ISCIII registra en cada temporada los síntomas más comunes que comunican los españoles contagiados por gripe. Tos, fiebre y malestar general vuelven a ser los más repetidos, aunque con algunos cambios.

Los síntomas más comunes de la gripe en 2025

Tos, fiebre y malestar general
Tos, fiebre y malestar general vuelven a ser los más repetidos. (AdobeStock)

Según los datos del ISCIII, el 85,5% de los pacientes presentan tos en esta temporada de la gripe, un síntoma ligeramente más común que en la misma semana de 2024 (79,9%). La fiebre (84,1%) y el malestar general (78,3%) aparecen en la mayoría de personas que acuden a su médico con un diagnóstico de gripe.

En esta temporada, la congestión nasal se ha vuelto más común: la padecen un 70,9% de personas, frente al 61,4% de la temporada pasada, superando al dolor de garganta (61,6%) y las cefaleas (46,2%). El dolor muscular o mialgia aparece también entre los síntomas más frecuentes, al igual que los escalofríos, aunque con menor asiduidad que en años anteriores.

Varias personas han comunicado sufrir también cambios en el gusto (13,7%), dificultad para respirar (12,9%), vómitos (12,2%) o diarrea (6,7%), aunque en menor porcentaje.

Diferencias con el virus respiratorio sincitial

Otro virus que ha ganado protagonismo este 2025 es el virus respiratorio sincitial (VRS), que afecta principalmente a niños pequeños y personas mayores. Este patógeno infecta las vías respiratorias y causa síntomas muy similares a la gripe o al resfriado, como la secreción o congestión nasal, tos, estornudos, fiebre leve y malestar general.

La gripe, sin embargo, suele empezar de manera más repentina e incluir fiebre alta, dolores musculares y de cabeza, además de tos y congestión nasal. Distinguirlos aun así puede ser complicado, pues no hay un síntoma único que sirva como indicador claro del virus que nos afecta. La única forma de estar 100% seguros es a través de una prueba PCR, que indique exactamente qué virus ha entrado en el organismo.

Temas Relacionados

GripeVirusEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una experta en Casa Real analiza el gran año de la princesa Leonor: “Aún tiene que curtirse. Le falta experiencia, carácter y madurez”

Carmen Duerto, analiza para ‘Infobae’ el año 2025 de la hija de los reyes Felipe VI y Letizia y habla de su futuro en la monarquía

Una experta en Casa Real

Cómo hacer roscón de hojaldre​, la versión más fácil y rápida para celebrar el día de Reyes

Esta versión exprés del clásico roscón de Reyes se prepara en un momento y puede rellenarse con nata, trufa o una mezcla de ambas

Cómo hacer roscón de hojaldre​,

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

El Gobierno supera un año con victorias clave y derrotas sonadas, en un contexto marcado por los escándalos de corrupción y acoso sexual que salpican al ala socialista

Pedro Sánchez termina la recta

‘Aquí no hay quien viva’ porque los sueldos no dan para todo: la economía de España crece en 2025, pero no la de los españoles

La economía avanza a buen ritmo y la inflación se modera en 2025, pero los salarios están lejos de cubrir las necesidades reales. Los hogares españoles afrontan costes cada vez más altos en vivienda, alimentación y energía, mientras su capacidad de gasto se mantiene estancada

‘Aquí no hay quien viva’

Virus del papiloma humano: causas, síntomas y tratamiento

Esta infección de transmisión sexual es la responsable de prácticamente todos los casos de cáncer de cuello uterino

Virus del papiloma humano: causas,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez termina la recta

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La Justicia permite a una madre tramitar la nacionalidad española de su hija nacida en Valencia pese a que el padre quería que mantuviese solo la italiana

Policías nacionales van a demandar judicialmente a Interior por no permitir la afiliación a sindicatos externos e interprofesionales dentro del cuerpo

ECONOMÍA

‘Aquí no hay quien viva’

‘Aquí no hay quien viva’ porque los sueldos no dan para todo: la economía de España crece en 2025, pero no la de los españoles

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Un abogado explica las tres formas de saber si tienes deudas: “Es importante para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Montero asegura que ya tiene elaborados los Presupuestos de 2026 y que los presentará en el primer trimestre del año

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”