Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Mapa de carreteras de la DGT en tiempo real

En medio de una ola de nieve, hielo y temperaturas extremas, diversas regiones de España afrontan este viernes una interrupción significativa en la circulación vial y la activación de alertas meteorológicas. Veinticuatro carreteras requieren el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno, según la información proporcionada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que también alerta de que 12 carreteras están cortadas debido a la nieve.

El impacto más severo se observa en la red de carreteras secundarias, donde doce vías permanecen cerradas en provincias como Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra. Entre las rutas bloqueadas destacan las de Almería —A-1178 en Las Menas, AL-5402 en Bayárcal y AL-5405 en Las Adelfas—, la A-4025 en Sierra Nevada, Granada, así como la CO-4 en Zandón, Asturias, y varios tramos en Burgos (BU-570, BU-571 y BU-572). En Salamanca, la DSA-191 en Candelario permanece intransitable, mientras que en Navarra se han cortado la NA-137 en Isaba, la NA-2011 en Pikauta y la NA-2012 entre Muskida e Irati, según detalla la DGT.

Puedes consultar en este mapa la situación actualizada en tiempo real de las carreteras de toda España.

Las restricciones afectan a un total de 32 carreteras secundarias, de las cuales once están completamente cerradas debido a la acumulación de nieve en comunidades como Navarra, Asturias, Almería, Granada, Burgos y Salamanca.

Por su parte, Navarra figura entre las regiones con mayores afectaciones, ya que el tráfico está interrumpido en la NA-137 entre los kilómetros 51 y 59, la NA-2011 entre los kilómetros 7 y 10,8, y la NA-2012 desde el kilómetro 7,2 hasta el 23,56. En Asturias, la CO-4 permanece cerrada hasta el kilómetro 12,73 en Covadonga, y los puertos de Tarna, San Isidro y Leitariegos presentan restricciones para vehículos pesados y exigen cadenas, de acuerdo con la DGT.

En Burgos, la BU-570 entre Espinosa de los Monteros y Rioseco, la BU-571 entre Río Trueba y Río de la Sía, y la BU-572 en Río de Lunada, también se encuentran clausuradas. Según reportes de la DGT, en Almería las vías A-1178 entre los kilómetros 9 y 33, AL-5405 entre los kilómetros 28 y 24,94, y AL-5402 entre Bayárcal y Laroles (km 21 a 28,6) han sido cerradas por las condiciones adversas. En Granada, el hielo obliga a mantener cerrada la carretera de Sierra Nevada (A-4025).

Frío intenso un día después de Navidad

Paralelamente, la Aemet ha informado que seis comunidades autónomas —Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid— mantienen avisos por temperaturas extremadamente bajas durante las primeras horas del día. Todos los avisos son de nivel ‘amarillo’, lo que indica peligro bajo, excepto en Cataluña, donde rige un aviso ‘naranja’ en la comarca del Ampurdán (Girona) debido al fuerte oleaje, y alertas adicionales por lluvias intensas, nevadas y riesgo de aludes en el Pirineo de Girona. Las temperaturas mínimas previstas alcanzarán los 8 °C bajo cero en zonas altas de la provincia de León.

En la Comunidad Valenciana, las provincias de Castellón y Valencia presentan alerta amarilla por oleaje, con previsión de vientos intensos y olas de hasta 3 metros. La Aemet también anticipa precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el este de Cataluña y, al inicio del día, en el área de la Nao. Estas lluvias podrían extenderse a Baleares, mientras que se esperan acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo oriental, con posibilidad de afectar la zona Ibérica y áreas adyacentes a menor altitud. Además, las heladas severas seguirán extendiéndose en áreas montañosas del norte peninsular.

En cuanto a la movilidad, la DGT recuerda que el uso de cadenas o neumáticos de invierno es obligatorio en veinticuatro carreteras de Granada (A-395 y A-4030), Huesca (A-136, A-138, A-2606, N-260a y N-330), Asturias (AS-112, AS-117, AS-15, AS-213, AS-348), Cantabria (CA-183, CA-280, CA-281) y Salamanca (DSA-180 y SA-203). La institución recomienda a los conductores consultar el estado de las carreteras antes de salir y equiparse adecuadamente para evitar accidentes y contratiempos.