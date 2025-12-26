Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

El intercambio de mensajes de WhatsApp entre Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo durante la jornada de la DANA en la Comunidad Valenciana ha dejado al descubierto nuevas contradicciones en la versión oficial sobre la tragedia que dejó 230 víctimas mortales.

El presidente del Partido Popular (PP) ha entregado a la jueza de Catarroja los mensajes solicitados, en los que se observa que el contacto inicial entre ambos dirigentes no se produjo hasta las 19:59 horas del 29 de octubre de 2024, cuando Feijóo envió un mensaje de solidaridad a Mazón tras enterarse del agravamiento de la situación a través de los medios de comunicación.

La respuesta de Carlos Mazón, quien entonces presidía la Generalitat Valenciana, llegó a las 20:08 horas, solo tres minutos después de que se enviara el aviso ES-Alert a la población. “Se está jodiendo cada minuto”, escribió Mazón, quien no llegó al centro de coordinación de emergencias (CECOPI) hasta las 20:28. Poco después, el dirigente autonómico advirtió que quedaba “una noche larga por delante”, según las comunicaciones recogidas por la instrucción judicial.

Mazón estuvo en contacto con el Gobierno central

Durante la conversación, Mazón reconoció la magnitud del colapso de los servicios de emergencia y la dificultad para obtener datos fiables. En un mensaje admitió que recibían “decenas de desaparecidos” y no podían confirmarlos, al tiempo que solicitó apoyo para contactar con Telefónica.

A las 23:22, Mazón comunicó a Feijóo que ya había hablado con representantes del Gobierno central y, en concreto, afirmó que la Moncloa había montado “un gabinete de crisis que no vale para nada”. Añadió que había contactado tanto con Pedro Sánchez como con la ministra María Jesús Montero y con “los de Defensa e Interior”, en referencia a Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

Imagen de Pradas llegando al cecopi del 29O (Europa Press)

Estas revelaciones entran en conflicto con las declaraciones públicas posteriores de Mazón, quien sostuvo ante los medios que no había recibido ninguna llamada del Ejecutivo central durante la emergencia. Resultan especialmente relevantes los mensajes que el expresidente envió a Feijóo a las 23:25, en los que reconoció que ya se habían localizado víctimas mortales en Utiel y que “van a aparecer bastantes más”, llegando incluso a prever “decenas” de fallecidos.

Estas afirmaciones contradicen la versión oficial ofrecida por Mazón, quien llegó a declarar que nadie supo de ahogados hasta la madrugada siguiente. El propio Alberto Núñez Feijóo ha visto cuestionada su actuación, tras admitir que fue un error asegurar públicamente que Mazón le informaba “en tiempo real” desde el inicio de la crisis, cuando los mensajes demuestran que el contacto no se produjo hasta bien entrada la tarde.

Feijóo, por su parte, aseguró en una entrevista con El Debate que no ha eliminado ninguno de los mensajes recibidos de Carlos Mazón el día de la DANA. La conversación tuvo lugar un día antes de que Feijóo remitiera a la jueza los WhatsApp enviados por el expresidente de la Generalitat Valenciana.

Durante la entrevista, Feijóo admitió que le sorprendió la citación judicial para declarar el próximo 9 de enero. “Sí, me ha sorprendido que un señor a 400 kilómetros de la dana, que es el jefe de la oposición, pues la jueza tenga interés en este asunto”, expresó, aunque reiteró su disposición a entregar “voluntariamente” todos los mensajes que recibió de Mazón el 29 de octubre.

El líder del PP insistió en que mantiene intactos los mensajes en su dispositivo. “No he borrado ninguno y le voy a transferir a la jueza absolutamente todos los que recibí del señor Mazón el día 29 de octubre. Es exactamente el contenido del auto que me notificó el día 22 de diciembre, y en el que me dio cinco días”, señaló durante la misma entrevista.

Desde el PSOE reclaman que se entregue la conversación completa entre ambos dirigentes del Partido Popular y no solo los mensajes recibidos por Feijóo. Ante esta petición, Feijóo explicó que ha solicitado que su móvil sea revisado en presencia de un notario. “Y que el notario traslade lo que mi móvil certifica de los mensajes con Mazón. Me ha dado cinco días y voy a cumplir los cinco días”, concluyó.

“No es un puto desastre. Es una concatenación de negligencias”

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas Mortales de la Dana, ha alzado la voz tras la entrega parcial de mensajes de WhatsApp por parte de Alberto Núñez Feijóo a la jueza que investiga la tragedia. En declaraciones a La Hora de la 1, dejó clara la postura de la asociación: “No vamos a permitir que se quede así, vamos a solicitar la conversación completa”.

Álvarez criticó tanto el momento elegido para la entrega como el contenido aportado: “El maltrato hacia las familias no tiene tregua. ¿No había otro día para entregar esos Whatsapps?”. Quiso recordar que los mensajes entregados son “unidireccionales”, en tanto que Feijóo se ha limitado a compartir los que recibió, sin incluir los que envió él mismo. “No necesitamos contexto, necesitamos verdades. Y esas verdades solo las podemos obtener con la conversación completa”. Para la presidenta, además, “el que Feijóo enviase los mensajes cuando lo hizo era una estrategia que buscaba que no tuviera trascendencia mediática, buscaba hacer daño a las familias”.

Carlos Mazón comparece en la comisión del Congreso sobre la DANA.

Durante su intervención, Álvarez repasó la comparecencia de Feijóo del 31 de octubre de 2024: “El señor Núñez Feijóo habló de dos términos: humanidad y sensibilidad, dos sustantivos que jamás ha llevado a la práctica, ni el PP autonómico con el Consell y el presidente, ya expresident –afortunadamente – ni el PP nacional”. Recordó que, el 14 de marzo, la asociación acudió a la sede del PP para reclamar información: “Estuvimos ahí en la sede, como podéis ver, en la hemeroteca. Estuvieron cubriéndolo los distintos medios y cuando salimos teníamos catorce antidisturbios y éramos once personas y dos, tres coches de policía local. Nos llevan negando esa información, nueve meses y medio”.

La presidenta planteó dudas sobre la versión oficial, señalando que tanto Feijóo como Mazón han construido un relato sobre la falta de información por parte de las agencias estatales: “Vemos que miente en esa comparecencia del día 31 de octubre y empieza a tejer un relato de la falta de información, de que las agencias estatales no habían dado la información correcta ni en tiempo. Este señor, el señor Feijóo, el señor Mazón, ¿serían capaces de sentarse enfrente, por separado, eso sí, delante de José Ángel Núñez, el jefe de Climatología de la AEMET, y sostendrían esa mentira que llevan tejiendo desde hace casi catorce meses?”

La asociación tiene previsto solicitar de inmediato la conversación completa y reclamar la comparecencia de Feijóo en Catarroja, donde se instruye la causa por 230 homicidios imprudentes: “Ellos, que piden responsabilidades por todo, ¿no son capaces de hacer 350 kilómetros y acudir, por deferencia a las víctimas - a los familiares de las víctimas - como han hecho el resto de testigos?”.

Álvarez también cuestionó la gestión de la emergencia: “Una tragedia humana no es un puto desastre. Es una concatenación de negligencias por parte de nuestro gobierno autonómico. Tenían avisos, primero informaciones y luego avisos de la AEMET desde días antes. Desde muchos días antes. El 20 empezaron con informaciones; el 25 también; y el 27 con avisos. No quisieron saber lo que estaba sucediendo, era más importante el puente de noviembre”.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, denuncia la "negligente" gestión de la Comunidad Valenciana de la DANA y lamenta el apoyo de Feijóo y Abascal a Mazón: "Es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas" (Europa Press)

Sobre la responsabilidad política, señaló: “No necesitan la presión de ningún lobby turístico, ellos son un lobby propio. Nuestros familiares murieron por eso, porque no quisieron saber lo que estaba sucediendo. No hubo ningún apagón informativo. Claro que nos ha dolido, ¿cómo no nos va a doler? Si nuestros familiares murieron por su negligencia. Porque estaba cada uno a lo suyo. Un CECOPI convocado a las cinco de la tarde. Por mucho que Suárez intentó hacer lo que pudo diciendo que se podía mandar un mensaje masivo, ya era tarde, era tardísimo”.

La presidenta ha lamentado también “el maltrato que llevamos recibiendo porque somos críticas con la gestión. Hubiéramos sido igual de críticas y estaríamos siendo igual de críticas si lo hubiera hecho otro gobierno. Que dejen de deshumanizarnos, que dejen de politizarnos. En nuestra asociación, como en el resto de asociaciones, como en toda la sociedad – porque el agua no ha hecho diferencias como la negligencia no ha hecho diferencias – hay de todo color político, pero la negligencia fue para todos igual”.

Álvarez consideró necesaria la comparecencia de Feijóo en la Comisión de Investigación y animó a todos los grupos parlamentarios, incluidos los de Vox, a solicitar su declaración: “Lleva catorce meses diciendo que tenía información y que era el que más información tenía y que era el primero que se había comunicado. Llamamos a toda la oposición – a Vox también, que veamos que sea esa no derechita cobarde – y que le llamen a declarar. Todos necesitamos saber lo que sucedió independientemente del color político. Y él tenía información”.

La presidenta repasó el testimonio de Feijóo en el Congreso, donde negó haber contactado con otros responsables, aunque consta que a las 23 horas del 29 de octubre informó a Mazón de conversaciones con Sánchez, Montoro, la ministra de Defensa y el ministro del Interior. “Es mentira tras mentira y tenían a su disposición lo que en ese momento necesitaban, que era la UME a través de delegación del Gobierno. Han tejido mentira sobre mentira y los familiares seguimos sin saber qué sucedió exactamente ese día y por qué”.

La DANA dejó 228 víctimas mortales en Valencia (Europa Press)

El Gobierno pide la dimisión de Feijóo por llevar “un año mintiendo”

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reclamado la dimisión de Alberto Núñez Feijóo tras los últimos acontecimientos en torno a la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana. Durante una entrevista en TVE, Saiz ha señalado directamente al líder del PP, acusándolo de llevar “un año mintiendo” sobre lo ocurrido durante la catástrofe y de utilizar el drama de las víctimas para atacar al Ejecutivo.

La portavoz hizo referencia a los mensajes intercambiados entre Feijóo y el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la DANA. En uno de esos mensajes, Mazón reconocía que lo ocurrido iba a ser “un puto desastre”. Saiz expresó que las víctimas deben sentir dolor al conocer el contenido de estos mensajes y se preguntó si Feijóo no ha hecho públicos los textos que él mismo envió a Mazón “porque tienen ese mismo tono”. Además, la portavoz insistió en que el líder del PP “lleva un año mintiendo” sobre la gestión de la DANA y consideró que “solamente por eso debería dimitir”.

La portavoz también recordó que Feijóo acusó en su día al Gobierno de no haber facilitado medios a la Generalitat durante la emergencia, cuando en los propios mensajes Mazón confirma la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) la misma tarde noche de la catástrofe. Saiz concluyó que el único objetivo de Feijóo ha sido “erosionar y hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas”, y cuestionó el papel del líder del PP, quien se presentó como representante de la política adulta y moderada.