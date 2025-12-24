Feijóo entrega a la jueza de Catarroja todos los mensajes que intercambió con Mazón el día de la DANA: “Un puto desastre va a ser esto presi”

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mientras ofrecían declaraciones a los medios tras su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana (Jorge Gil - Europa Press)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja toda la documentación referida a las comunicaciones que mantuvo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la jornada del 29 de octubre de 2024, fecha en la que una DANA asoló la Comunidad Valenciana. La entrega se produce en el marco de la investigación abierta tras la declaración del jefe del Consell ante la magistrada instructora.

La documentación incorpora el contenido íntegro de los mensajes intercambiados entre ambos dirigentes durante las horas más críticas de la emergencia, en los que Mazón fue trasladando a Feijóo el deterioro de la situación, el desbordamiento de los servicios de emergencia y la aparición de las primeras víctimas mortales.

Fuentes oficiales del entorno de Feijóo han confirmado a El Español que el líder popular ha acompañado la documentación de un escrito en el que manifiesta “su absoluta disposición a colaborar con la investigación”. Según estas mismas fuentes, el dirigente gallego subraya que esa colaboración es la que “haría en cualquier circunstancia”, pero que adquiere un significado añadido cuando el procedimiento judicial afecta “a las víctimas de la DANA y a sus familias”.

El juzgado había ofrecido a Feijóo la posibilidad de entregar de forma voluntaria los mensajes intercambiados con Mazón durante aquellas horas. Aunque no estaba obligado a hacerlo, el presidente del PP ha optado por presentar un acta notarial que da fe de la totalidad de los mensajes enviados y recibidos a través de WhatsApp el 29 de octubre. La documentación remitida recoge el contenido íntegro de las conversaciones y el contexto temporal en el que se produjeron, con el objetivo, según se explica en el escrito, de “facilitar su comprensión y valoración en el marco de la instrucción judicial”.

De acuerdo con el escrito remitido al juzgado, no existieron llamadas telefónicas, correos electrónicos ni otros sistemas de comunicación entre Feijóo y Mazón durante esa jornada. La relación entre ambos, al menos en lo que se refiere a ese día, quedó circunscrita a los mensajes de mensajería instantánea ahora aportados. Desde el entorno del líder popular se insiste en que la entrega del acta notarial pretende despejar cualquier duda sobre la existencia de contactos no documentados y evitar interpretaciones parciales o interesadas del intercambio de información.

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón (Europa Press)

Las mismas fuentes detallan que el contenido de los mensajes refleja una coordinación institucional centrada en el seguimiento de la evolución del temporal y en la respuesta de las distintas administraciones. En algunos de ellos se hace referencia al despliegue de medios del Gobierno central y a las gestiones impulsadas desde la Diputación de Alicante para atender a los municipios más afectados por las lluvias torrenciales y las inundaciones.

El desglose de los mensajes

Según la documentación aportada, el intercambio de mensajes entre Feijóo y Mazón se prolongó desde las 20.08 horas hasta las 23.29 del 29 de octubre de 2024, después de que el líder del PP iniciara el primer contacto a las 19.59 horas tras conocer “por los medios de comunicación” la gravedad de la situación.

A lo largo de la tarde y la noche, Mazón fue informando del rápido empeoramiento del escenario. “Se está jodiendo cada minuto”, advirtió en uno de los primeros mensajes, antes de anticipar una “noche larga por delante”.

Ya avanzada la noche, trasladó que la Generalitat estaba “desbordada”, que llegaban avisos de decenas de desaparecidos sin poder confirmarlos y que existían graves dificultades para acceder a algunos municipios, con vecinos atrapados en los tejados.

En los mensajes también se abordó la coordinación con el Gobierno central. Mazón informó de sus conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, así como de su valoración crítica del gabinete de crisis activado esa noche.

En uno de los últimos intercambios, el entonces president avanzó la aparición de las primeras víctimas mortales en Utiel, un extremo que todavía no se había hecho público, y advirtió de que el balance podía empeorar. “Un puto desastre va a ser esto presi”, escribió.

Solicitud de declaración telemática

Junto a la documentación, Feijóo ha solicitado formalmente que su eventual declaración como testigo se celebre por medios telemáticos. El presidente del PP invoca la posibilidad prevista en la legislación vigente para comparecer mediante videoconferencia, un procedimiento habitual y plenamente reconocido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juzgado deberá resolver ahora esta petición, previsiblemente en las próximas semanas, antes de dar por cerrada esta fase de la instrucción.

En el escrito remitido, el líder popular reitera su mensaje habitual de confianza en el Estado de Derecho y en la actuación de los tribunales. “La transparencia y la colaboración son la mejor garantía de que la Justicia actúe con libertad y rigor”, aseguran fuentes de su entorno, que subrayan que la iniciativa no responde a una estrategia política, sino a “un respeto institucional y humano hacia quienes sufrieron las consecuencias de aquel temporal”.

El documento también recoge una posición política explícita del PP sobre el debate en torno a la independencia judicial. “El Partido Popular confía plenamente en la Justicia y no va a contribuir a su descrédito, iniciado por parte del Gobierno de España”, se señala en el texto remitido al juzgado. En la misma línea, se afirma que “en España no hay lawfare” y que “las decisiones de los jueces no se combaten, se acatan”.

José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana, ha asegurado este lunes en el Congreso que el día de la dana que costó la vida a 229 personas sólo en la provincia de Valencia, el entonces presidente autonómico "conocía la situación y nunca estuvo ilocalizable" el 29 de octubre de 2024. (Fuente: Congreso)

Desde la dirección nacional del PP se insiste en que la colaboración con la instrucción debe servir como ejemplo de respeto hacia las instituciones del Estado. Fuentes de Génova remarcan que el partido no comparte la estrategia del Ejecutivo de cuestionar la independencia judicial ni de utilizar las causas abiertas como elemento de confrontación política. La decisión de Feijóo de entregar la documentación llega, además, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el principal partido de la oposición a cuenta de la revisión de causas judiciales relacionadas con dirigentes independentistas.

Por otra parte, Feijóo indica en su escrito que, a partir de aquel día, recibió la misma información que manejaban las instituciones a través de la Generalitat, “dado que ninguna otra administración” le trasladó “información adicional”.

El líder del PP también reconoce como “error” una frase pronunciada en su comparecencia pública junto a Mazón el jueves 31 de octubre, cuando afirmó que el president le había informado “en tiempo real” desde el lunes, precisando ahora que se trató de una imprecisión, ya que el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes.

En el equipo del presidente popular resumen el movimiento como un intento de zanjar cualquier duda sobre su papel durante la jornada del 29 de octubre y de despejar interpretaciones políticas del procedimiento. “Nuestro compromiso es con la verdad y con las víctimas”, insisten, mientras el juzgado analiza la documentación aportada y valora los próximos pasos de la investigación.