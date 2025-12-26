Espana agencias

Elma Saiz cree que los mensajes con Mazón acreditan que Feijóo faltó a la verdad: "Quería hacer daño al Gobierno"

La portavoz del Ejecutivo acusa al líder del PP de mentir, asegura que buscaba desprestigiar al Gobierno por intereses políticos y lamenta el sufrimiento causado a las víctimas tras conocerse el contenido de los mensajes entregados a la jueza

Guardar

Al referirse a la forma y el contenido de los mensajes intercambiados entre Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, expresó su duda sobre si Feijóo oculta sus propias respuestas debido al tono utilizado en ellos. En declaraciones recogidas por Europa Press y transmitidas por “La hora de La 1” de TVE, la portavoz del Gobierno afirmó que la manera en que Mazón se refiere a la tragedia como “puto desastre, presi”, demuestra el tipo de comunicación sostenida y aporta indicios relevantes sobre la actitud de los dirigentes populares en las horas críticas tras la catástrofe provocada por la dana en Valencia. Saiz señaló que la aparición de estos mensajes ha dejado en evidencia el proceder del líder del PP. Los hechos principales, según relató, apuntan a una intención deliberada de dañar la imagen del Gobierno, motivación que considera prioritaria sobre otras circunstancias, especialmente el sufrimiento de las víctimas.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por Europa Press, Saiz criticó abiertamente a Feijóo por transmitir mensajes que, en su opinión, constituyen una falta a la verdad, insistiendo en que el objetivo principal del líder del PP consistió en desprestigiar y debilitar al actual Ejecutivo. Según la portavoz gubernamental, quedaron demostrados tanto la obsesión por perjudicar al Gobierno central como el desprecio hacia el impacto que estas acciones podían tener en quienes se vieron afectados por la catástrofe.

Al hacer referencia al contenido de los mensajes que Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, remitió a Feijóo durante las primeras horas de la tragedia, Saiz consideró que la conversación evidencia que las prioridades del responsable valenciano no se alinearon plenamente con la gestión de la emergencia. Según detalló el medio Europa Press, la ministra portavoz argumentó que la manera informal y el vocabulario elegido para relatar la situación restan gravedad al contexto en el que esos diálogos tuvieron lugar.

La controversia se incrementó cuando, según consignó Europa Press, los mensajes fueron entregados a la jueza encargada de investigar la gestión de la dana. Saiz sostuvo que el hecho de que Mazón mencionara la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde el inicio, a pesar de las críticas previas del PP sobre la supuesta falta de medios desplegados por el Gobierno, refuerza la percepción de manipulación en el discurso popular. La ministra subrayó que el relato público de los acontecimientos no se corresponde con los intercambios privados revelados.

Saiz manifestó su solidaridad con las personas que sufrieron las consecuencias de la dana, enfatizando la carga emocional añadida que, según afirmó, ocasionaron las declaraciones de Feijóo y el tratamiento mediático del PP en torno al caso. Según recordó Europa Press, la portavoz gubernamental remarcó que el líder del PP lleva “un año mintiendo” y que, a su juicio, ello constituye un motivo suficiente para que presente su dimisión.

Dentro de este contexto, la ministra destacó que Feijóo está llamado a declarar en calidad de testigo en la instrucción del caso, lo que, según expresó, obligará al líder popular a “contar la verdad”. En su intervención televisiva, recogida por Europa Press, Saiz concluyó que la actuación de Feijóo responde a un intento continuado de debilitar al Gobierno aun a costa de instrumentalizar el dolor de las víctimas del desastre, lo que, a su parecer, trasciende el episodio reciente y se extiende a otros acontecimientos gestionados por el actual Ejecutivo.

Temas Relacionados

Elma SaizGobierno de EspañaAlberto Núñez FeijóoCarlos MazónValenciaEspañaMensajes políticosCrisis políticaUnidad Militar de EmergenciasVíctimas de la danaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Maíllo (IU) admite diferencias con Díaz en su gestión del espacio de la izquierda y pide un frente amplio sin errores

Antonio Maíllo propone un acuerdo entre distintas fuerzas progresistas para impulsar candidaturas unificadas en próximas elecciones, subrayando discrepancias con Yolanda Díaz sobre alianzas y defendiendo la transparencia ante situaciones internas que afectan al Partido Socialista

Maíllo (IU) admite diferencias con

Elma Saiz cree que Feijóo "debería dimitir" tras llevar "un año mintiendo" por los mensajes con Mazón sobre la dana

La ministra Elma Saiz señala que el líder del Partido Popular, citado como testigo en el caso por la tragedia en Valencia, ocultó la verdad en sus comunicaciones con el expresidente Mazón y pide su renuncia de forma inmediata

Elma Saiz cree que Feijóo

IU presenta iniciativa en el Congreso para garantizar contenidos de memoria democrática en la enseñanza

Toni Valero advierte sobre la brecha entre la ley y su aplicación en las aulas, pide acción frente al avance del revisionismo y exige planes estatales que aborden el franquismo y el colonialismo en la educación, defendiendo derechos humanos

IU presenta iniciativa en el

El Gobierno califica como "absolutamente inhumano" el desalojo del B9 en Badalona y apela al "moderado" Feijóo

La ministra Elma Saiz acusa al alcalde de Badalona de incitar sentimientos de exclusión y pide una postura clara a Núñez Feijóo tras señalar que el ayuntamiento debe ofrecer alternativas habitacionales a personas en situación vulnerable

El Gobierno califica como "absolutamente

El Gobierno califica el discurso del Rey de "elegante y valiente" contra los extremismos, que sitúa en el PP y Vox

La ministra Elma Saiz elogia las palabras del monarca sobre el peligro de radicalismos e insiste en que no se limitan a Vox, arremetiendo contra el Partido Popular por su colaboración con formaciones que rechazan principios democráticos y de convivencia

El Gobierno califica el discurso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

ECONOMÍA

La presidenta de Casa 47

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 26 diciembre

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”