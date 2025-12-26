Elma Saiz cree que los mensajes con Mazón acreditan que Feijóo faltó a la verdad: "Quería hacer daño al Gobierno"

Al referirse a la forma y el contenido de los mensajes intercambiados entre Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, expresó su duda sobre si Feijóo oculta sus propias respuestas debido al tono utilizado en ellos. En declaraciones recogidas por Europa Press y transmitidas por “La hora de La 1” de TVE, la portavoz del Gobierno afirmó que la manera en que Mazón se refiere a la tragedia como “puto desastre, presi”, demuestra el tipo de comunicación sostenida y aporta indicios relevantes sobre la actitud de los dirigentes populares en las horas críticas tras la catástrofe provocada por la dana en Valencia. Saiz señaló que la aparición de estos mensajes ha dejado en evidencia el proceder del líder del PP. Los hechos principales, según relató, apuntan a una intención deliberada de dañar la imagen del Gobierno, motivación que considera prioritaria sobre otras circunstancias, especialmente el sufrimiento de las víctimas.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por Europa Press, Saiz criticó abiertamente a Feijóo por transmitir mensajes que, en su opinión, constituyen una falta a la verdad, insistiendo en que el objetivo principal del líder del PP consistió en desprestigiar y debilitar al actual Ejecutivo. Según la portavoz gubernamental, quedaron demostrados tanto la obsesión por perjudicar al Gobierno central como el desprecio hacia el impacto que estas acciones podían tener en quienes se vieron afectados por la catástrofe.

Al hacer referencia al contenido de los mensajes que Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, remitió a Feijóo durante las primeras horas de la tragedia, Saiz consideró que la conversación evidencia que las prioridades del responsable valenciano no se alinearon plenamente con la gestión de la emergencia. Según detalló el medio Europa Press, la ministra portavoz argumentó que la manera informal y el vocabulario elegido para relatar la situación restan gravedad al contexto en el que esos diálogos tuvieron lugar.

La controversia se incrementó cuando, según consignó Europa Press, los mensajes fueron entregados a la jueza encargada de investigar la gestión de la dana. Saiz sostuvo que el hecho de que Mazón mencionara la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde el inicio, a pesar de las críticas previas del PP sobre la supuesta falta de medios desplegados por el Gobierno, refuerza la percepción de manipulación en el discurso popular. La ministra subrayó que el relato público de los acontecimientos no se corresponde con los intercambios privados revelados.

Saiz manifestó su solidaridad con las personas que sufrieron las consecuencias de la dana, enfatizando la carga emocional añadida que, según afirmó, ocasionaron las declaraciones de Feijóo y el tratamiento mediático del PP en torno al caso. Según recordó Europa Press, la portavoz gubernamental remarcó que el líder del PP lleva “un año mintiendo” y que, a su juicio, ello constituye un motivo suficiente para que presente su dimisión.

Dentro de este contexto, la ministra destacó que Feijóo está llamado a declarar en calidad de testigo en la instrucción del caso, lo que, según expresó, obligará al líder popular a “contar la verdad”. En su intervención televisiva, recogida por Europa Press, Saiz concluyó que la actuación de Feijóo responde a un intento continuado de debilitar al Gobierno aun a costa de instrumentalizar el dolor de las víctimas del desastre, lo que, a su parecer, trasciende el episodio reciente y se extiende a otros acontecimientos gestionados por el actual Ejecutivo.