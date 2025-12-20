España

Protección Civil manda un ES-Alert por las fuertes lluvias en varias zonas de Barcelona: los bomberos reciben en una hora 20 avisos por inundaciones

Desde el viernes, Cataluña mantiene activado el plan Inuncat ante el temporal

Una brigada de bomberos corta
Una brigada de bomberos corta un árbol que ha caído parcialmente en el Example Esquerre de Barcelona este sábado. (EFE/Alberto Estévez)

Las lluvias torrenciales que han afectado a Cataluña desde la noche del viernes han provocado la activación de alertas y la movilización de los servicios de emergencia en varias localidades del área metropolitana de Barcelona. Protección Civil ha enviado un mensaje Es Alert a los teléfonos móviles de los habitantes de Badalona y de otros municipios de las comarcas del Vallès Oriental, Maresme y Barcelonès, advirtiendo del riesgo por precipitaciones intensas. Según ha informado la agencia EFE, el frente de lluvias se ha mantenido especialmente activo en Badalona, Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès y Martorelles, donde se ha emitido la alerta.

El dispositivo de Protección Civil ha extendido el aviso a los móviles de quienes se encontraban en Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixach, Tiana, Montgat y Santa Coloma de Gramenet. Además, el mensaje ha alcanzado a residentes de barrios de Barcelona próximos a estos municipios. Desde el viernes, Cataluña mantiene activado el plan Inuncat ante la previsión de lluvias intensas durante el fin de semana, según ha recogido EFE.

Las recomendaciones de Protección Civil incluyen evitar acercarse a ríos o rieras, no realizar desplazamientos innecesarios y consultar el estado del tráfico antes de viajar en coche. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha utilizado las redes sociales para pedir a la ciudadanía que extreme la precaución y siga las indicaciones de los servicios de emergencias.

Los servicios de emergencia atienden decenas de avisos por inundaciones

En paralelo a la activación de alertas, los Bombers de la Generalitat han gestionado en poco más de una hora una veintena de avisos por inundaciones en bajos y viviendas particulares, principalmente en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Según han detallado fuentes de los Bombers a EFE, la mayoría de las intervenciones han consistido en evacuar agua acumulada en plantas bajas, así como en la retirada de algún árbol caído en la vía pública. Ninguno de estos incidentes ha provocado heridos ni daños de gravedad.

El servicio meteorológico Meteocat ha registrado desde las 12:00 horas de este sábado acumulaciones de 52,3 litros por metro cuadrado en Badalona, 22,9 litros en Dosrius y 21,6 litros en Granollers. Por su parte, Protección Civil de la Generalitat ha confirmado a Europa Press que el aviso Es-Alert se ha remitido a los móviles de 13 municipios de las comarcas del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental, especialmente en el área del río Besòs, debido a la intensidad de las lluvias.

El aviso de Protección Civil también insta a la población a evitar ríos, barrancos y rieras, y a no cruzar pasos inundables hasta las 15:00 horas. Los Bomberos de la Generalitat han recibido desde las 12:00 horas un total de 25 avisos relacionados con la tormenta, principalmente en Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Mollet del Vallès, sin que se hayan producido daños graves, según ha informado Europa Press.

El seguimiento de la situación y la coordinación de los servicios de emergencia continúan activos mientras persiste la alerta por lluvias en la región.

*Con información de EFE y Europa Press

