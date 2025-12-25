España

Los españoles llevamos 60 euros en la cartera en una Europa que se sigue resistiendo a extinguir el pago en metálico

La mayoría de los países que conforman el bloque monetario mantienen el uso de dinero físico como opción preferente para transacciones, pese al crecimiento de alternativas electrónicas y a la disminución durante los últimos años

Guardar
la media de efectivo que
la media de efectivo que las personas llevan en la cartera dentro de la eurozona se sitúa en 59 euros (Canva)

A pesar del avance continuo de los métodos de pago alternativos, el efectivo sigue representando más de la mitad de todas las transacciones que se realizan en la eurozona, aunque el desglose por países revela una diversidad marcada. Las razones detrás de esta heterogeneidad tienen raíces culturales, económicas y tecnológicas. Según los datos del Banco Central Europeo (BCE), la mediana de efectivo que las personas llevan habitualmente en la cartera dentro de la eurozona se sitúa en 59 euros en 2024, aunque esta cifra varía de forma significativa.

Por ejemplo, en Países Bajos la cantidad baja hasta 35 euros, mientras que Luxemburgo y Chipre alcanzan los 82 euros. Entre las economías principales, destaca el caso de Alemania, donde la mediana asciende a 69 euros, muy por encima de los 50 euros en Francia. Italia se posiciona entre los países con cifras más bajas, y en el caso de España, la cantidad se mantiene ligeramente por encima de la mediana global.

El uso del efectivo en la eurozona sigue una tendencia decreciente, pero continúa siendo el método de pago predominante en la mayoría de los países del área, tanto por número de operaciones como, en menor medida, por el valor de las mismas. Según ha explicado el profesor Jakub Górka, de la Universidad de Varsovia, la cultura nacional influye de manera decisiva en el comportamiento de los usuarios respecto al pago en metálico.

El profesor Górka ha señalado que los países del sur de Europa, acostumbrados a climas cálidos y a transacciones frecuentes de carácter presencial, mantienen una predisposición mayor hacia el dinero en efectivo. Por el contrario, los países nórdicos como los escandinavos tienden a adoptar de forma más acelerada soluciones electrónicas de pago.

Las diferencias nacionales en la gestión del efectivo

La reducción del efectivo como medio de pago se ha evidenciado en los datos sobre puntos de venta (POS): el número de operaciones abonadas en metálico ha descendido progresivamente en la eurozona, pasando del 79% en 2016 al 52% en 2024. Al mismo tiempo, el valor de estos pagos se ha reducido quince puntos porcentuales, cayendo del 54% al 39%.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

En términos absolutos, el 52% de todas las operaciones realizadas en la zona euro durante 2024 continuaron abonándose en efectivo. No obstante, la distribución dista de ser homogénea. Catorce de los veinte países de la eurozona mantienen el efectivo como la opción preferente, con cuotas situadas entre el 45% y el 55% en aproximadamente la mitad de ellos. Los Países Bajos se sitúan en el extremo inferior, con solo un 22% de pagos realizados en efectivo, frente a Malta, que encabeza la lista con un 67%. Eslovenia, Austria e Italia también presentan cifras superiores al 60%.

Según ha expuesto Guillaume Lepecq, presidente de CashEssentials, en países con una relación histórica muy fuerte con el efectivo, como Alemania, Austria e Italia, esta preferencia se sustenta en la confianza en la moneda física, las experiencias pasadas de crisis bancarias, preocupaciones sobre la privacidad y la resistencia a la trazabilidad digital.

Por volumen total de pago, la proporción del efectivo disminuye: representa el 39% del importe abonado en la eurozona. Entre los países, Países Bajos apenas llega al 17%, mientras que Lituania eleva la cuota hasta el 59%. Paralelamente, las tarjetas concentran también el 39% de las operaciones y un 45% del valor global pagado en la eurozona, mientras que los pagos con teléfonos y relojes inteligentes muestran una tendencia creciente.

Motivos de la disparidad en el uso del efectivo

Las disparidades en el uso del efectivo responden a una variedad de factores, tal y como ha indicado la profesora Olive McCarthy, de la University College Cork. Para McCarthy, existen explicaciones de índole social, económica y cultural que justifican la distinta utilización del efectivo entre los países de la eurozona. Entre las causas se incluyen el diferente grado de aceptación del pago en efectivo, la velocidad en la adopción de soluciones digitales y las inquietudes relativas a la privacidad en los pagos electrónicos.

Como ejemplo, McCarthy ha destacado que Países Bajos presenta una tasa de aceptación del efectivo por debajo de la media, con solo el 79% de los comercios admitiendo este medio de pago. En el segmento de la restauración, la situación es aún más acusada: la proporción de restaurantes y cafeterías que aceptan efectivo ha caído del 98% en 2021 al 85% en 2024. Finlandia, por otra parte, sobresale por tener la menor proporción de pequeñas y medianas empresas que priorizan el pago en efectivo, con apenas un 8%. Según la profesora, ambos países figuran igualmente entre los líderes mundiales en adopción digital.

Temas Relacionados

EfectivoDineroEuroUEEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Antonia San Juan pone fecha al final de su tratamiento contra el cáncer: “Mi última quimio será el 30 de diciembre”

La actriz ha celebrado la Navidad acompañada de su exmarido, quien dice que además es “su mejor amigo”

Antonia San Juan pone fecha

El hielo y la nieve cortan una decena de carreteras el día de Navidad: casi 50 vías afectadas

Durante la primera fase de la operación especial de la DGT, que arrancó el pasado 19 de diciembre y se prolongará hasta este jueves, se prevén 8,5 millones de desplazamientos

El hielo y la nieve

Más estrategia y menos excesos: qué comen los futbolistas profesionales en las comidas de Navidad

Algunos equipos superan los 15 encuentros en apenas seis semanas, una carga que obliga a replantear la dieta

Más estrategia y menos excesos:

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Sorteo 3 Super

Óscar Puente agita la Nochebuena comparando a Feijóo y Mazón con Franco y Millán-Astray: “Same vibes”

Horas antes de que el ministro incendiase las redes, la red ferroviaria afrontó una jornada complicada con parones en Chamartín y demoras en los servicios de alta velocidad

Óscar Puente agita la Nochebuena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hielo y la nieve

El hielo y la nieve cortan una decena de carreteras el día de Navidad: casi 50 vías afectadas

Óscar Puente agita la Nochebuena comparando a Feijóo y Mazón con Franco y Millán-Astray: “Same vibes”

La apelación del Rey a la convivencia une a PSOE y PP y choca con la izquierda alternativa y el independentismo: “Un discurso vacío y alejado de la realidad de la gente”

La Audiencia Nacional rechaza que un ciudadano marroquí mantenga la autorización para trabajar en España mientras recurre la denegación de su asilo

Los temas que Felipe VI se dejó en el tintero en su discurso de Navidad: los incendios, la violencia machista o la guerra en Ucrania

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Salario de 30000 euros y alojamiento gratuito: así es el trabajo que ofrecen en una isla desierta de Escocia

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas habla sobre la

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje