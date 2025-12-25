España

‘El sexto sentido’ se queda corto: un estudio revela que los seres humanos podríamos tener más de 30 sentidos

Las últimas investigaciones en neurociencia amplían el número de las percepciones corporales que tenemos las personas

Guardar
El pan recién hecho es
El pan recién hecho es uno de los olores más identificativos en el mundo de la gastronomía (AdobeStock)

Los aprendimos en el colegio y así los hemos anclado: oído, vista, gusto, olfato y tacto. Y así han permanecido los cinco sentidos, un conocimiento fijado desde tiempos de Aristóteles. Hasta ahora. Los neurocientíficos de nuestra era han puesto en entredicho que sean solo cinco nuestros sentidos, manejando cifras asombrosamente mucho más altas.

Investigaciones más recientes, como una liderada por el profesor Charles Spence del Laboratorio Crossmodal de la Universidad de Oxford, apuntan a que la percepción es mucho más compleja y sitúa el número de sentidos entre 22 y 33. Escuchar la risa de un amigo, el tacto suave de una sábana, el olor del pan recién hecho, el sabor de nuestra comida favorita o ver cómo juega nuestro perro son solo algunos momentos de la vida cotidiana que disfrutamos gracias a nuestros sentidos, pero muchas de las cosas que captamos podrían explicarse por otros desconocidos hasta el momento.

La neurociencia incluye el sentido de la propiocepción, que permite ubicar nuestros miembros en el espacio sin necesidad de observarlos, muy relacionado con la interocepción, encargada de informar de los cambios internos del cuerpo, como variaciones del ritmo cardíaco o la sensación de hambre.

Existe también el sentido de la agencia, relacionado con el control de los movimientos corporales, cuya pérdida puede llevar a pacientes con accidente cerebrovascular a creer erróneamente que otra persona mueve sus extremidades. Esto se conoce como el síndrome de la mano alienígena o extraña.

El ingrediente secreto que el chef Jordi Cruz añade a la bechamel para que tenga más sabor.

Tacto, olfato y gusto: una pareja de tres

Se ha descrito asimismo un sentido de propiedad corporal, que puede perderse de manera selectiva; algunos pacientes con daños cerebrales afirman que una de sus extremidades no les pertenece, pese a mantener la capacidad de sentirla. Otros sentidos tradicionales, como el tacto, se consideran hoy en día conjuntos de varios sistemas sensoriales diferentes. A su vez, el tacto abarca la percepción del dolor, la temperatura, el picor y las sensaciones táctiles propiamente dichas. Al degustar un alimento, por ejemplo, se combinan las sensaciones táctiles, el olfato y el gusto (o gustación) para producir la percepción final del sabor.

En el caso del gusto, los receptores linguales identifican los sabores básicos (salado, dulce, ácido, amargo y umami), pero los sabores frutales, como el de la fresa o la frambuesa, no se reducen a una mera suma de estos componentes. La experiencia de estos sabores surge de la integración entre el olfato y el gusto, ya que el olfato desempeña un papel protagonista en esa percepción.

Esta concepción ampliada de los sentidos ha orientado nuevas líneas de investigación. Como ha indicado Barry Smith en The Conversation, la coordinación entre filósofos, neurocientíficos y psicólogos en el Centre for the Study of the Senses de la School of Advanced Study de la Universidad de Londres ha permitido entender fenómenos notables: modificar el sonido de los propios pasos puede alterar la sensación de ligereza o pesadez corporal, mientras que audioguías en museos que presentan los cuadros a través de la voz de su modelo ayudan a los visitantes a retener más detalles visuales.

Estas investigaciones contribuyen a entender que los sentidos funcionan de manera integrada y muchas veces sorprendente. Estas interesantes investigaciones ilustran que basta con hacer una pausa en la rutina para advertir cómo nuestros sentidos cooperan y enriquecen cómo vivimos la vida en cada momento.

Temas Relacionados

SentidosGustoOídoVistaOlfatoTactoNeurocienciaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Todos los famosos que han tenido hijos este 2025: de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz al primogénito de Almeida

Este año las ‘celebrities’ han protagonizado diversos nacimientos mediáticos, como los de los hijos de Isa Pantoja o Enrique Iglesias

Todos los famosos que han

Los beneficios de criar a dos gatos juntos: estar unidos les ayuda a adaptarse al nuevo hogar más rápidamente

Los gatos son animales sociables en la cuestión familiar y en pareja se ayudan mutuamente a llevar el cambio de casa más fácil

Los beneficios de criar a

Las comidas y cenas de Navidad, el caldo de cultivo perfecto para las discusiones sobre política: cómo sobrevivir en una familia polarizada

Evitar los debates sobre temas conflictivos a veces no es posible, más aún en un momento en el que la sociedad española experimenta una división ideológica creciente

Las comidas y cenas de

Las mejores recetas de aprovechamiento con las sobras de las comidas de Navidad

Platos fáciles que transforman restos festivos en opciones perfectas para mantener el sabor sin despilfarrar comida

Las mejores recetas de aprovechamiento

Los 10 momentos culturales que han marcado el 2025: de Rosalía con ‘LUX’, la vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh o el fenómeno de ‘Las guerreras K-pop’

El cine, la música y la cultura pop han protagonizado buena parte de la conversación de 2025. En ‘Infobae España’ hemos seleccionado los momentos culturales más relevantes del año

Los 10 momentos culturales que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El discurso del rey Felipe

El discurso del rey Felipe VI de Navidad en 10 frases: “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?"

La referencia del rey Felipe a los altos precios de la vivienda, a la inteligencia artificial y a la dignidad humana

El rey Felipe recuerda que la convivencia “no es un legado imperecedero” y alerta de una “inquietante crisis de confianza” en su discurso de Navidad

La Justicia corrige el testamento de unos padres que sostenían que su hija ya había heredado en vida y no le correspondía la legítima: no existe prueba de ello

Un policía consigue que la Justicia reconozca su baja por ansiedad y depresión como accidente laboral: sitúa el origen de su enfermedad en el conflicto en el trabajo

ECONOMÍA

Cómo ha evolucionado el precio

Cómo ha evolucionado el precio de compraventa de la vivienda en 2025: de los 5.114 €/m2 de Baleares a los 763 euros de Ciudad Real

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 24 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La batalla judicial entre Italia y Ryanair costará a la aerolínea 225 millones de euros: qué pasa con las agencias de viajes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio