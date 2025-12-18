España

Rodrigo Arteaga, doctor: “Estos cinco hábitos protegen tu vista y previenen del deterioro visual”

El experto da una serie de sencillos consejos para cuidar de la visión

El doctor Rodrigo Arteaga ofrecer cinco hábitos para cuidar la vista (@rd.rodrigoarteaga / Montaje Infobae)

A medida que envejecemos, nuestra vista se debilita y el deterioro visual es cada vez mayor. Se trata de un proceso natural de la vida, señal de que seguimos cumpliendo años. En cambio, existe cierto margen de maniobra y la posibilidad de llevar a cabo ciertas medidas para cuidar la vista.

Este deterioro visual, aunque acentuado con la edad, no siempre se relaciona con el envejecimiento, puesto que la vista cansada o borrosa puede explicarse por otros factores, explica el doctor Rodrigo Arteaga. Según cuenta en sus redes sociales (@dr.rodrigoarteaga), puede deberse a que los ojos no reciben los suficientes nutrientes, descanso y protección que necesitan.

Sin embargo, estos factores pueden enmendarse y proteger tanto los ojos como la visión. Para ello, el especialista recomienda seguir estos cinco hábitos con el fin de prevenir el deterioro visual.

Alimentos nutritivos

El doctor Arteaga recomienda comer alimentos ricos en estos tres nutrientes: luteína, zeaxantina y vitamina C. “Son antioxidantes que se acumulan en tu mácula, la zona más delicada y precisa de la retina y es donde se forma la visión nítida, ayudando a protegerla del daño”, aclara.

La luteína y la zeaxantina se encuentran en alimentos como el huevo, mientras que la vitamina C está disponible en las naranjas, los kiwis, los cítricos y los pimientos.

Vigila la glucosa en sangre

Para proteger del deterioro visual se aconseja cuidar los niveles de glucosa en sangre, pues “el exceso de azúcar puede dañar los vasos sanguíneos más pequeños de tu cuerpo, incluyendo los de la retina”. Por eso, limitar los alimentos ricos en azúcar reduce el daño y ayuda a prevenir la pérdida de visión a largo plazo.

La regla 20-20-20 del descanso

El doctor Arteaga propone la regla 20-20-20 cuando pases mucho tiempo frente a pantallas. “Y no es que las pantallas sean malas en sí, pero cuando las vemos por mucho tiempo, los músculos oculares permanecen tensos y naturalmente disminuye el parpadeo, lo que provoca sequedad y cansancio visual”.

La regla 20-20-20 consiste en cada 20 minutos mira algo que esté a 20 pies de distancia (que son seis metros) por 20 segundos. “Ese breve descanso relaja los ojos y mantiene tu vista estable a lo largo del día”, aclara.

Duerme siete horas

Dormir una cantidad adecuada de horas por la noche, preferiblemente siete u ocho, es fundamental para cuidar el ojo, porque es durante el sueño cuando la retina se regenera y limpia los desechos que se acumulan a lo largo del día. “Dormir poco o mal interfiere con esa regeneración, lo que favorece el envejecimiento visual prematuro”, cuenta el experto a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Cuida la circulación sanguínea

Mantener una buena circulación de la sangre es crucial para mantener un correcto flujo sanguíneo a los ojos, “lo que significa una mejor nutrición para ellos”. Esta circulación sanguínea se consigue realizando ejercicio de cardio, es decir, moviéndonos más con actividades como la natación, la bicicleta, saltar a la comba o bailar. Estos ejercicios son útiles para lograr una presión arterial estable.

