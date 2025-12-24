Todo lo que se sabe de los okupas que han matado a dos hombres que intentaron echarles de un chalé en Elche (Alicante)

Pablo Ruz asegura que Elche debe de tener una "oficina" antiokupación tras el asesinato de un par de personas que formaban parte de una empresa antiokupación. / Europa Press - Roberto Plaza

La detención de dos hombres, vinculados a la muerte violenta de dos personas y a la grave agresión de una tercera en Elche (Alicante), ha situado el foco sobre la respuesta institucional ante la ocupación ilegal de viviendas y los supuestos fallos del sistema judicial. El incidente se ha producido en un área próxima a la costa y de perfil residencial, habitada principalmente por extranjeros, y ha desencadenado reacciones dentro del gobierno municipal, además de motivar la intervención simultánea de varios cuerpos policiales.

En las primeras horas posteriores al suceso, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha señalado a los medios de comunicación que los detenidos son reincidentes en tentativas de ocupación, denunciando que habían sido arrestados hasta en tres ocasiones anteriores, pero habían quedado en libertad en cuestión de horas tras cada detención. “A pesar del arresto han estado en la calle y esto es gravísimo, y esto demuestra que tanto las leyes como los responsables de que las leyes se cumplan hacen aguas y esto como alcalde lo tengo que denunciar”, ha declarado Ruz, de acuerdo a como recoge Europa Press.

La agresión mortal tuvo lugar el lunes, en la zona de El Pinet, cuando tres ciudadanos alemanes accedieron a un chalé de la pedanía de La Marina —ubicada en un entorno aislado del término municipal de Elche. La intención, presuntamente, era desalojar a los dos individuos que permanecían ilegalmente en la vivienda. Según fuentes de la Guardia Civil, la intervención policial se ha producido poco después, con la participación conjunta de la Policía Local de Elche y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante (Usecic).

Las fuerzas del orden han logrado detener a los supuestos autores tras horas de cerco y negociación, culminando el operativo sobre las dos de la tarde del martes. Ninguno de los ciudadanos alemanes, heridos y asesinados, figuraban como empleados de una empresa dedicada a desocupaciones. El juzgado encargado del caso ha decretado el secreto de las actuaciones, mientras que la investigación sigue abierta, a la espera de esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

Un enfrentamiento en una zona residencial aislada

El enclave donde se ha producido la agresión se encuentra en una zona próxima a la costa, mayoritariamente habitada por residentes extranjeros y caracterizada por su aislamiento. Fuentes de la Guardia Civil han puntualizado que la hipótesis inicial descarta la existencia de un ajuste de cuentas y que en el lugar no se han localizado armas de fuego. La agresión se ha desencadenado después de que los supuestos okupas fueran sorprendidos por los tres ciudadanos alemanes, derivando en un enfrentamiento que se ha saldado con la muerte de dos de ellos y la hospitalización en estado grave del tercero.

La intervención policial se ha activado tras la alerta de un vecino, quien ha escuchado la pelea y ha descubierto los cuerpos sin vida en una carretera cercana al inmueble. La operación de cerco y negociación mantenida por la Guardia Civil se ha extendido durante toda la noche y ha continuado en la madrugada del martes, hasta lograr la detención de los presuntos autores. Mientras tanto, la persona herida permanece ingresada en un hospital del municipio de Elche.

Por su parte, Pablo Ruz ha subrayado la profesionalidad de la Policía Local y la Guardia Civil, así como la “absoluta soledad” del municipio ante el fenómeno de la ocupación, insistiendo en la existencia de una “reincidencia gravísima” en los hechos. El regidor ha lamentado, de acuerdo con sus declaraciones recogidas por Europa Press—, que tanto las leyes como los responsables de aplicarlas “hacen aguas”, y ha alertado de que la “reincidencia es un problema gravísimo y, en el caso de estos individuos, se ha llevado por delante la vida de dos personas”. Ruz ha insistido en que “esto es un escándalo y que esto es inmoral y que esto no puede seguir así”.

Reacciones ante la reincidencia y medidas propuestas

En el marco de la investigación, fuentes de la Guardia Civil han reiterado a Europa Press que el juzgado a cargo del caso ha declarado el secreto de las actuaciones, por lo que los detalles permanecen reservados y la investigación sigue en curso. El alcalde del municipio ha afirmado que espera “recibir la llamada” de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y del subdelegado en Alicante, Juan Antonio Nieves. Por otro lado, Ruiz ha agradecido la disposición mostrada por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

Entre las medidas anunciadas, Ruz ha recordado que desde el equipo de gobierno municipal, compuesto por PP y Vox, se ha impulsado en las últimas semanas la creación de una oficina antiokupación, que deberá “orientar a los propietarios” frente a la ocupación ilegal. El alcalde ha subrayado que “la propiedad privada es sagrada” y ha defendido que este servicio podrá informar sobre las vías de actuación mientras “se espera que las leyes cambien y que se proteja al propietario y no al delincuente, que es el que okupa una vivienda”.