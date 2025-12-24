España

¿Te gusta el sonido de la lluvia? Esto es lo que significa según la psicología

El efecto calmante se asocia a lo que los expertos llaman el ruido rosa

¿Qué significa que te guste
¿Qué significa que te guste el sonido de la lluvia? (Canva)

El murmullo de la lluvia sobre el tejado, la ventana o el asfalto es tan relajante como escuchar un poco de música clásica o pasar unas horas leyendo tu libro favorito. El efecto calmante tiene una explicación científica, pues ese sonido se asocia a lo que los expertos llaman el ruido rosa.

Dicho fenómeno se define como un ruido cálido y fricativo, es decir, como si sostuviéramos la pronunciación de la letra ‘f’ por un tiempo. Pero lo que ha llamado la atención de muchos es su poder para mejorar el descanso y la concentración. Este mismo efecto lo consigue también el sonido de una cascada a lo lejos o las olas del mar rompiendo en la orilla.

El interés por estos ruidos ambientales, de esta forma, no es una elección, sino que tiene una explicación ligada a la influencia de los estímulos acústicos en el cerebro, tal y como explica la Unidad de Otorrinolaringología de CIO Salud. Y es que, este tipo de sonidos destacan por la distribución de la energía acústica de manera equilibrada en el oído humano, lo que promueve la relajación y ayuda a bloquear sonidos molestos del entorno.

Un recurso para el insomnio

El concepto de ruido rosa ha cobrado relevancia en los últimos años, sobre todo entre quienes enfrentan dificultades para dormir o concentrarse. Según los expertos de CIO Salud, este tipo de ruido se diferencia del ruido blanco —caracterizado por su tono agudo y a veces intrusivo— ofreciendo un tono más grave y envolvente, similar al de la lluvia suave. Muchos pacientes con insomnio o tinnitus encuentran en el ruido rosa un recurso eficaz para crear un entorno más apacible sin generar molestias ni sobreestimulación.

De esta forma, el atractivo psicológico del sonido de la lluvia radica en que su constancia permite al cerebro anticipar lo que ocurrirá, lo que reduce el estado de alerta y genera una sensación de seguridad. Asimismo, su capacidad para enmascarar ruidos impredecibles, provoca una reducción del estrés y ansiedad acumulados. Ante este descubrimiento, hay personas que usan grabaciones o videos de lluvia para dormir, estudiar o meditar.

Estas prácticas han encontrado un respaldo creciente en la neurociencia. Y es que, el ruido rosa está siendo estudiado por su potencial para favorecer un sueño más profundo y mejorar el rendimiento cognitivo. Aunque en el caso del sonido de lluvia, además se asocia con experiencias positivas previas y la búsqueda de entornos sonoros estables. A diferencia de la música, que puede competir por la atención, la lluvia actúa como un acompañamiento discreto que contribuye a la desconexión sin saturar los sentidos.

A nivel práctico, la recomendación de CIO Salud para quienes tienen dificultades de sueño o concentración es sencilla: no se requieren grandes cambios, solo identificar el tipo de sonido que permita desconectar de las preocupaciones diarias sin generar incomodidad. Del mismo modo, la tendencia de aplicaciones y dispositivos que reproducen ruido rosa o sonidos de lluvia refleja la demanda de alternativas naturales para el bienestar mental, un campo en el que la psicología y la otorrinolaringología continúan haciendo investigaciones.

