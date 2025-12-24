España

Qué pasa si mezclo paracetamol con cerveza: “Es una de las interacciones que más debemos evitar”

Los farmacéuticos alertan de esta combinación potencia la toxicidad y puede tener graves efectos en el hígado

Guardar
Un camarero tira una cerveza
Un camarero tira una cerveza artesanal en un bar de Lavapiés, en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

La Navidad es, junto con las vacaciones de verano, la época del año en la que más se tienden a los excesos. Las comidas copiosas, los dulces y postres que abundan en la mesa y la alta ingesta de alcohol acaban pasando factura en nuestro cuerpo. Los profesionales de la salud recuerdan encarar las Navidades con moderación y sin renunciar a disfrutar de estas fiestas y sus comidas y bebidas asociadas.

Sin embargo, ni la Navidad ni otras fiestas deben usarse como excusa para ciertos consumos si estos ponen en riesgo nuestra salud. Es probable que a muchas personas que durante estos días estén bajo tratamiento de paracetamol, por ejemplo para aliviar un dolor, les apetezca beber alcohol, pero esta interacción no es inocua para la salud.

Hay quienes piensan que la combinación de un paracetamol y una simple cerveza no puede resultar tan perjudicial para la salud, pero no es así. De hecho, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos recuerda que esta “es una de las interacciones entre medicamentos y alcohol más conocidos y que más debemos evitar”.

Si estamos bajo tratamiento con paracetamol y tomamos cerveza, esta puede potenciar la toxicidad del fármaco, sobre todo su efecto en el hígado. “Los efectos adversos pueden ser muy graves”, añaden”, “especialmente si estamos tomando cantidades altas de paracetamol, de alcohol o de ambos”.

Alcohol y paracetamol, un enemigo doble para el hígado

Los efectos adversos que provocan los medicamentos al interactuar con las bebidas alcohólicas dependen en buena medida del tipo de fármaco. En el caso del paracetamol, “al tomar alcohol podría aumentarse fundamentalmente el riesgo de gastritis o úlcera gástrica, siempre y cuando su utilización sea crónica, ya que podría potenciar este efecto adverso”, sostiene José Manuel González de la Peña Puerta, miembro del Comité de Pacientes y Ciudadanía de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP).

El elevado riesgo del paracetamol unido al alcohol se explica porque ambas sustancias se degradan en el hígado, lo que podría tener como consecuencia una sobrecarga del órgano. No obstante, si la toma de este analgésico es puntual, el peligro no es tan elevado, aunque su combinación con bebidas alcohólicas siempre es desaconsejable.

Cuál es el efecto del alcohol en el cerebro.

Para qué sirve el paracetamol

El paracetamol es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Presente en la mayoría de los hogares y recomendado con frecuencia por profesionales de la salud, este fármaco se ha consolidado como una opción eficaz y accesible para tratar molestias comunes sin necesidad de receta en muchos países.

Su principal función es el tratamiento sintomático del dolor de intensidad moderada y la fiebre, tanto en adultos como en niños, siempre que se utilice de forma adecuada. También se emplea en dolores postoperatorios y en el periodo posterior al parto, así como en afecciones reumáticas como la artrosis y la artritis reumatoide.

El paracetamol también resulta útil para tratar dolores musculares y articulares como el lumbago, la tortícolis, la ciática, las neuralgias y el dolor de espalda, así como las molestias menstruales, problemas que afectan a un amplio sector de la población y que pueden limitar la actividad diaria.

Temas Relacionados

CervezaAlcoholParacetamolHígadoEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ideas de regalos navideños de última hora: económicos y fáciles de conseguir

Un libro, un videojuego o entradas para el teatro son algunas de las mejores opciones si aún nos podido comprar un obsequio para un ser querido

Ideas de regalos navideños de

¿Te gusta el sonido de la lluvia? Esto es lo que significa según la psicología

El efecto calmante se asocia a lo que los expertos llaman el ruido rosa

¿Te gusta el sonido de

La batalla judicial entre Italia y Ryanair costará a la aerolínea 225 millones de euros: qué pasa con las agencias de viajes

La aerolínea limitó la actividad de las compañías, tanto online como físicas, al bloquear reservas y exigir acuerdos restrictivos

La batalla judicial entre Italia

Las ranas que son capaces de devorar a avispones gigantes muy venenosos: “Un ratón puede morir por una sola picadura”

Un estudio de la Universidad de Kobe (Japón) ha documentado como la rana de estanque es inmune a uno de los venenos más potentes del mundo

Las ranas que son capaces

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo entrega a la jueza

Feijóo entrega a la jueza de Catarroja todos los mensajes que intercambió con Mazón el día de la DANA: “Un puto desastre va a ser esto presi”

El Gobierno elimina la obligación de que los desempleados presenten la declaración de la renta

Pedro Sánchez deja a un lado la confrontación política en su felicitación navideña mientras que Feijóo desliza que “los malos siempre acaban perdiendo”

El PP pide la comparecencia de Cuerpo en el Senado ante “la Navidad más cara de la historia”: “Sánchez hace caja con la inflación”

La jueza inadmite la denuncia de Manos Limpias sobre la gestión policial durante las protestas por Palestina en la Vuelta Ciclista en Madrid

ECONOMÍA

La batalla judicial entre Italia

La batalla judicial entre Italia y Ryanair costará a la aerolínea 225 millones de euros: qué pasa con las agencias de viajes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

El Gobierno extiende los descuentos energéticos para hogares vulnerables hasta diciembre de 2026

El Gobierno amplia hasta 2026 la prórroga a las empresas con pérdidas provocadas por la pandemia: deberán sanear sus cuentas “en un tiempo prudencial”

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio