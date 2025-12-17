RTVE presenta su programación para la Navidad 2025: grandes estrenos, el regreso de tradiciones emblemáticas y dos especiales

Miguel Guerra, NIA y St. Pedro, presentadores de las Campanadas en Canarias (RTVE)

RTVE ha presentado su programación especial de Navidad con una oferta diseñada para ilusionar, emocionar y reunir a las familias frente a la pequeña pantalla durante las fechas más señaladas del año. Bajo el lema de sentirse ‘Como en casa’, la corporación pública apuesta por una combinación de humor, música, cine, entretenimiento, solidaridad y grandes eventos clásicos que regresan a la parrilla, junto a nuevos formatos y estrenos destacados.

El ente público ha sacado a la luz todos los detalles de sus grandes apuestas en una rueda de prensa llevada a cabo este martes, 16 de diciembre, en el Teatro Real de Madrid, donde estuvieron presentes diferentes medios, entre ellos, Infobae España. El acto contó con la presencia de Sergio Calderón, director de TVE, Alberto Fernández, director de RTVE Play, y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación.

El presentador catalán ha emitido un comunicado en el que explica que no podrá ponerse al frente de la última noche del año por sus problemas de salud: "No tengo que acelerar una recuperación". (X @RTVE_Com)

Aunque el encuentro estuvo marcado por un carácter festivo y musical, lo cierto es que uno de los temas que acaparó todas las miradas fue el nombre de los presentadores que sustituirán a Silvia Abril y Andreu Buenafuente. Lejos de lanzar la buena nueva, la corporación dejó saber que los rostros que darán las Campanadas 2025-2026 serán revelados este jueves, 18 de diciembre, a las 20:30 horas en La 1.

Entre los grandes pilares de la programación destaca el cine familiar y el anuncio del estreno en salas, el 1 de enero, de la película ‘Rondallas’, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Javier Gutiérrez. Además, cumplirá los deseos de los más pequeños estrenando producciones de Disney como Encanto, o el clásico Mary Poppins. En el ámbito digital, Alberto Fernández avanzó que RTVE Play ofrecerá estas Navidades “un estreno al día” y que “ampliaremos nuestro catálogo de cine independiente, con más de 50 películas nuevas, y recuperaremos series de ficción”.

El estreno de ‘Aria, locos por la ópera’ y el regreso de ‘Cachitos’

La Lotería de Navidad volverá a marcar el inicio oficial de las fiestas el 22 de diciembre. RTVE producirá y distribuirá gratuitamente la señal por sexto año consecutivo, con un especial presentado por Sandra Daviú y Blanca Benlloch desde las 08:00 horas en La 1, TVE Internacional y RTVE Play. Tras el sorteo, La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, recorrerá distintos puntos de España para conocer a los premiados. La suerte continuará el 6 de enero con el Sorteo del Niño, presentado por Lucía Vinaixa.

Entre los estrenos más esperados figura ARIA, locos por la ópera, un nuevo talent de cantantes líricos presentado por Ruth Lorenzo y con Juanjo Bona en el backstage. A lo largo de cuatro noches especiales, diez intérpretes competirán para convertirse en artistas de ópera, con un jurado formado por Isabel Rey, José Manuel Zapata y Virginia Martínez, además de un juez secreto que se revelará en la gala final. Además, también contarán con la colaboración de Mario Marzo, quien revelará curiosidades sobre el mundo de la ópera. La programación de Nochebuena también incluirá Telepasión 2025. Mi gran noche, un espectáculo musical dirigido por Aitor Albizua y Lalachus, con la participación de más de 130 profesionales de RTVE por primera vez en la historia del formato.

LalaChus y Aitor Albizua, presentadores de 'Telepasión' (RTVE)

La música tendrá un papel protagonista con especiales protagonizados por Dani Fernández y Abraham Mateo, que repasarán sus grandes éxitos acompañados de numerosos artistas invitados, como Malú, Manuel Carrasco, Sidecars, Amaral, Ana Mena o Sergio Dalma. A ello se suma Viaje al centro de la tele, el último concierto de Joaquín Sabina en Madrid, un especial dedicado a Lola Índigo y el regreso de formatos emblemáticos como Cachitos.

Los especiales de ‘La Promesa’ y el regreso de los saltos de esquí

La ficción diaria La Promesa finaliza su temporada y emitirá dobles capítulos especiales los días 24 y 31 de diciembre, mientras que la tradicional Gala Inocente, Inocente celebrará su 30 aniversario el 28 de diciembre, con el cáncer infantil como causa solidaria. Presentado por Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado, contará con Leire Martínez, Santi Cazorla o Nadia Santiago entre sus víctimas.

Los rostros de la programación de Navidad de RTVE

La Nochevieja estará marcada por el especial de José Mota, que celebra 25 años de presencia en la gala de fin de año de RTVE con El juego de camelar, donde hace una parodia de la exitosa serie de Netflix con distintos mandatarios como protagonistas. Por otro lado, Samantha Vallejo-Nágera abre las puertas de su casa con Navidades con Samantha, que cuenta con cuatro entregas especiales en donde compartirá sus menús festivos para estas fechas.

Las Campanadas volverán a ser uno de los grandes acontecimientos televisivos, tanto desde Madrid como desde Canarias, seguidas del especial ¡Feliz 2026!, de la mano de Eva Soriano y Egoitz Txurruka y contará con casi un centenar de actuaciones musicales. NIA, St. Pedro y el periodista de Telecanarias Miguel Ángel Guerra despedirán el 2025 desde Santa Cruz de Tenerife. El Año Nuevo llegará acompañado del Concierto de Viena y del regreso a la televisión en abierto de los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen.

La programación navideña se completará con la Cabalgata de Reyes, presentada por Ana Padra y Javier de Hoyos, conciertos especiales en La 2, cine clásico y familiar, especiales de humor, concursos, literatura, y una amplia oferta en RTVE Play, que lanzará incluso un canal temático, RTVE Navidad.