José Mota: “Hay veces que no quiero ni mirar la televisión porque me entristece”

José Mota en la presentación de su nuevo programa, 'José Mota Live Show'. (RTVE)

Hablar de rostros icónicos de RTVE es hacerlo de José Mota y es que el humorista lleva muchos años ligado a la cadena pública, que vuelve a confiar en él para amenizar las tardes de verano. El manchego presta su nombre y se pone al frente de José Mota Live Show, un espacio semanal en el que repasará la actualidad añadiendo su gran sentido del humor. La gran novedad con respecto a otros programas es que veremos por primera vez su comedia en vivo en un plató. No lo hará solo, pues José está muy bien acompañado. Especialmente por Patricia Conde, quien va a hacer de co-presentadora, pero también estarán los colaboradores de sus célebres programas de sketches.

Todavía sin fecha todavía de estreno, Infobae España ha podido hablar con José sobre este proyecto que busca entretener al público, pero también de la parte menos divertida de la vida.

Pregunta: Una vez más en Televisión Española, que lleva muchos años siendo tu casa.

Respuesta: Sin vacaciones pero a gusto.

¿Cómo va a ser este nuevo programa? ¿A qué José Mota vamos a descubrir?

El José de la impronta, del momento. De intentar acercar el humor lo máximo posible al aquí y al ahora.

Que no siempre es fácil porque las noticias de actualidad son un poco pochas.

Contaremos con lo que tenemos, pero yo creo que no es tanto la calidad de las noticias sino cómo nosotros, seamos capaces de adaptar esa noticia a la comedia. A darle nuestro toque.

Patricia Conde y José Mota en la presentación de 'José Mota Live Show'. (TVE)

¿Es un reto para ti estar con público y a diario?

Sí, es un reto para mí estar con el público y tener al público aquí, en plató, pero no nos olvidemos que yo empecé con Cruz y Raya teniendo al público al lado.

Juan y yo empezamos con público al lado, haciendo humor con gente, así que lo conozco.

¿Hace falta más humor en la televisión?

Yo creo que hace falta mucho humor en el mundo, en general, porque el humor es una de las pocas cosas cuerdas en el ser humano y estamos viviendo un mundo muy zumbado, muy loco, muy crispado, muy polarizado. Hay una guerra que amenaza al mundo entero y hay veces que no quiero ni mirar, me entristece tanto que no quiero ni mirar la televisión.

¿Tú que te dedicas al humor, que te lo quita a ti, o sea, que te quita?

Estas cosas... La guerra sobre todo. Me quita el que haya gente que su modus vivendi sea sembrar odio.

En este programa vais a buscar lo contrario, que el público se divierta y deje a un lado los problemas.

La comedia es una de las pocas cosas que une a la gente. ¡Hagamos comedia!

Y tú la vas a hacer muy bien acompañado.

Estarán Susi Caramelo; Patricia Conde; el mítico Paco Collado, que lleva conmigo toda la vida y le quiero un montón; el Mago More, que es un crack y posiblemente Jorge Luengo, que estamos en conversaciones con él. Voy a estar muy bien rodeado.

¡Y los invitados!

El primero es el amiguete, Santiago Segura.

En Instagram has compartido algunos vídeos en los que llamas a Rosalía, Carlos Alcaraz, Julio Iglesias... ¿Es una pista?

Yo lo veo complicado (risas). En verano es complicado, otra cosa sería en invierno.

En redes se ha comentado que empezarías con Alcaraz.

¡Ojalá! Bienvenido si quiere, por supuesto.

José Mota promocionando su nuevo programa en su perfil de Instagram.

¿A quién te gustaría traer para conocer su sentido del humor?

Carlos es muy buena idea. También Rafa Nadal, ¡me encantaría tenerle! Y estoy completamente convencido que Rafa tiene un sentido del humor único. Es que me cae tan bien Rafa que estaría encantado de tenerle.

Este año también has estado presente en el cine, ¿qué te falta por hacer?

Pues una película que empieza en septiembre y seguir jugando, seguir pasandonoslo bien, siempre desde el agradecimiento porque la vida es un regalo y con la consciencia de lo que ese supone. ¡Gracias, Dios mío! Por estos regalos, por el momento, por poder andar, por poder estar bien, por poder tener salud y no perder la consciencia de eso que me parece que es una de las mayores riquezas que tenemos. La conciencia de lo que vale estar bien.

Y cuándo descansa José Mota.

Por la noche (risas). Cuando me acuesto y me quedo ahí con mis angelitos. Mientras tenga ilusión y los proyectos me pongan, los haré.

