Un hombre viaja con su hijo a España y lo abandona sin documentación: le pillan cuando iba a coger solo el avión de vuelta a Marruecos

La torre de vigilancia del aeropuerto de Gran Canaria (Wikimedia Commons)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que viajó el pasado lunes, 15 de diciembre, con su hijo hasta España. El arresto tuvo lugar cuatro días más tarde, el 19 de diciembre, en el Aeropuerto de Gran Canaria, cuando el ciudadano marroquí trataba de huir del país tras haber cometido un supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Según la información que ha proporcionado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el hombre habría abandonado al menor en la isla y trataba volver a Marruecos sin su hijo.

El caso tomó forma cuando una llamada alertó sobre la presencia de un niño magrebí sin compañía en la sede de Cruz Roja del Telde. El menor relató a los responsables de la entidad que había llegado al archipiélago un día antes en avión junto a su padre, quien intentó regresar posteriormente a su país de origen tras dejarlo solo en España y privarlo de sus documentos personales. Con esta acción el niño quedaba en situación de desamparo e indocumentado.

Debido a ello, la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Telde ha asumido la tutela del menor por orden de la Fiscalía de Menores, quien ha ordenado su ingreso inmediato a un centro de acogida de San Bartolomé de Tirajana. Allí, el menor permanece bajo la protección institucional. Poco después, agentes de policía se pusieron en marcha para investigar el paradero del progenitor a través de bases de datos y grabaciones de seguridad del aeropuerto.

Detenido e ingresado en prisión provisional

Las imágenes obtenidas en el Aeropuerto de Gran Canaria confirmaron que tanto el menor como su padre llegaron juntos a España el 15 de diciembre en un vuelo procedente de Marruecos, acompañados por un tercer varón. El análisis de los videos corrobora que abandonaron la terminal juntos antes de que el adulto intentara salir del país por separado. En ese momento, la Policía Nacional activó un dispositivo de búsqueda para detener al magrebí.

De este modo, el operativo culminó el 19 de diciembre, cuando una comunicación del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria alertó a los investigadores de que el hombre intentaba abordar un vuelo con destino a Marrakech. Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar y detuvieron al individuo antes de que lograra abandonar el país. Finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional. Por el momento, se desconoce el paradero de la tercera persona que acompañaba al padre y al hijo.

Ordena al Gobierno la adopción de medidas para hacerse cargo de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y quieren pedir asilo (Fuente: Europa Press).

4.500 menores migrantes no acompañados en Canarias

Después de varios meses de disputas entre el Gobierno central y autonómico, el pasado mes de junio se reconoció el derecho de menores solicitantes de asilo en el archipiélago para poder ingresar al sistema nacional de acogida. A día de hoy, Canarias atiende a más de 4.500 niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Tras la aprobación del Real Decreto el pasado martes 16 de diciembre por el Consejo de Ministros, la Comunidad Autónoma tendrá una nueva transferencia extraordinaria de 100 millones de euros con la que poder garantizar la atención a la infancia del migrante que llega al archipiélago. Este presupuesto cubrirá las inversiones relacionadas con el alojamiento, alimentación, vestuario, apoyo psicosocial y jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, servicios de traducción e identificación y atención a perfiles vulnerables, entre otros.

Los tribunales le han dado, de esta forma, prioridad absoluta al cuidado infantil, ya que es una obligación legal y no puede quedar sujeta a criterios de oportunidad o conveniencia administrativa. Frente a este escenario, es complejo saber si el hombre magrebí ha decidido abandonar a su hijo en Gran Canaria para dejarle una oportunidad en España o si algo ha enturbiado el viaje a las islas.