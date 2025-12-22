Un ganador del Gordo hace seis años consigue un quinto premio de la Lotería de Navidad: “Supongo que será un poco por el factor suerte”

Miguel Ángel, agraciado con un quinto premio, se entera en directo en el Teatro Real (Europa Press)

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Navidad siempre nos crea la ilusión de poder conseguir un gran premio y nos mantiene frente a la pantalla o al lado de la radio para no perder ni un segundo desde que canten tu décimo elegido. Esto mismo le ha pasado a Miguel Ángel, quien ha decidido acudir al Teatro Real de Madrid para escuchar en vivo y en directo cómo, después de seis años de haber ganado el Gordo, la suerte volvía a llamar a su puerta.

El hombre ha recibido uno de los ocho quintos premios desde el patio de butacas, donde pudo escuchar su número, el 23.112, salía premiado. La experiencia ha tenido lugar a las 10:34 horas, durante el primer alambre de la cuarta tabla, según ha informado Europa Press. “Estaba un poco dormido en la butaca, pero ha sido escuchar el 23, que es mi número favorito, y despertarme y darme cuenta de que llevaba ese número”, ha relatado Miguel Ángel.

Tras la comprobación, el nerviosismo y la celebración lo distinguieron entre la audiencia, recibiendo incluso un “Tú sí que vales” coreado desde el público. Así, el natural de Mequinenza (Zaragoza) y vecino de Maella durante más de dos décadas, sostiene una relación estrecha con la suerte. “Hace seis años me tocó el Gordo y hace unos 30 años otro quinto premio”, recordó. Ante la probabilidad de su éxito ha aclarado que “la clave es jugar y comprar décimos, aunque también hay gente que juega mucho más que yo y no gana. Supongo que un poco el factor suerte también será”.

Un agraciado con un Quinto Premio durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 (Eduardo Parra / Europa Press)

Miguel Ángel esperó toda la noche para poder conseguir su butaca en el teatro

Para acceder al sorteo en persona, el agraciado viajó a Madrid durante el fin de semana, armado con 62 décimos. Pasó la noche haciendo cola junto a otros apostadores a las puertas del Teatro Real. “Hemos estado toda la noche haciendo cola, con mucho frío, pero bueno, muy bien”, explicaba a los medios. Con todas las horas que ha pasado a la interperie ha podido conocer “a gente de todas las comunidades”, que ha tomado la misma decisión que él.

Entre la fatiga y la emoción, definió la experiencia como satisfactoria y contó que había cumplido “una ilusión” largamente postergada. “Desde pequeño quería venir, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo", ha afirmado. No obstante, “este año al final me he decidido y he cumplido una ilusión. Me gusta la Lotería como el que va a cazar o va al fútbol”, ha declarado.

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

Al ser preguntado por la repercusión del premio, Miguel Ángel ha anticipado que tiene planes concretos respecto del destino del dinero. “A mi hija le compraré un coche para rayarlo por Zaragoza y a mi hijo un ordenador, que se lo iba a comprar él y le dije que le pagaría la mitad, pero ahora se lo compro yo entero”. Su hija obtuvo el carné de conducir hace dos meses, y él buscará facilitarle la movilidad con el galardón logrado en la tradicional cita navideña.

A pesar del cansancio acumulado tras la noche en vela y la espera intensa, el ganador ha definido la jornada como memorable. “Pese a que estoy agotado, ha merecido la pena”, sintetizó. Cuando le consultaron si se considera afortunado, respondió entre sonrisas: “Sí, puede que sí”.

*Con información de Europa Press