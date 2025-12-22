Las nevadas persistirán este lunes en el norte peninsular y las precipitaciones complican la situación meteorológica en varias regiones

Montañistas durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). El marcado descenso de las temperaturas en los últimos días, unido a las lluvias anunciadas, configura un escenario propicio para que la nieve haga acto de presencia / Carlos Castro-Europa Press

Las nevadas continúan este lunes en la mitad norte de la península, con acumulaciones en general débiles y posibilidad de que se produzcan en cotas bajas, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La persistencia de una masa de aire frío sobre la península y Baleares mantendrá los cielos mayormente cubiertos, mientras que la cota de nieve descenderá en el Pirineo central y oriental por debajo de los 1.000 metros. En el resto del norte peninsular, la cota oscilará entre 800 y 1.200 metros, y en otras zonas alcanzará los 1.500 metros. Las nevadas afectan, principalmente, a áreas montañosas del norte.

Las precipitaciones serán localmente intensas en los litorales del norte y se extienden hacia las fachadas atlánticas y el oeste peninsular. En Canarias, se producirán intervalos nubosos y lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de precipitaciones ocasionales en el resto. Las temperaturas máximas subirán en la mitad oeste peninsular, mientras que descienden en el este, Baleares y Melilla.

Por su parte, las mínimas bajarán en el este peninsular y Baleares. Por su parte, se mantendrán estables en otras zonas y experimentarán un ligero ascenso en el noroeste. Se registrarán heladas en amplias áreas del interior peninsular y en sierras del sureste, con intensidad moderada en la meseta norte y fuerte en las montañas del Pirineo.

El viento soplará de componente oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico y condiciones similares en el sur peninsular, el Golfo de Valencia y Baleares. En el Levante y el tercio sureste, el viento será moderado, mientras que en el interior del oeste y el extremo norte predominarán vientos flojos. En Canarias, se mantendrá el alisio moderado, según detalla la agencia EFE.

Empieza el invierno, oficialmente, con nieve y precipitaciones en la península Ibérica

El invierno astronómico en España ha comenzado, oficialmente, este domingo a las 16:03 (hora peninsular), según el Observatorio Astronómico Nacional, en medio de una borrasca que ha generado intensas nevadas y lluvias en gran parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó avisos por nieve en aproximadamente la mitad del territorio, principalmente en zonas de montaña y áreas que superan los 500 metros de altitud, con acumulaciones previstas de hasta 10 centímetros.

Durante la jornada, las precipitaciones afectaron a casi toda la península, salvo la costa mediterránea, donde las lluvias resultaron menos intensas. Galicia, los Pirineos y Andalucía registraron los acumulados más significativos. En Castilla y León, especialmente en la zona oriental, continuaron las nevadas a pesar de que la cota de nieve fue subiendo desde los 800 metros iniciales.

La Aemet emitió avisos amarillos —que indican riesgo bajo— en varios sistemas montañosos, entre ellos el Sistema Central, la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, la Serranía de Cuenca y Sierra Nevada. Lluvias intensas motivaron alertas en Baleares y el litoral de Girona, mientras que en Andalucía las precipitaciones han sido especialmente persistentes en las áreas occidentales y meridionales.

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, adelantó que la inestabilidad continuará el lunes por la llegada de nuevos frentes, con lluvias más intensas en Galicia, zonas montañosas del sur, Baleares y Cataluña. La nieve regresará a cotas bajas, entre 500 y 800 metros en el norte y entre 800 y 1.000 metros en el sur. Las temperaturas nocturnas seguirán siendo muy bajas, con registros de hasta -5°C en León, Palencia y Ávila, y máximas diurnas que en la meseta norte no superarán los cinco grados. En el litoral mediterráneo, ciudades como Valencia y Barcelona no pasarán de 13 grados.

El martes, una nueva borrasca traerá precipitaciones generalizadas, aunque serán menos probables en el área mediterránea. La cota de nieve se elevará por la entrada de aire atlántico templado, aunque el ascenso de las temperaturas será temporal. Para Nochebuena y Navidad se prevé un descenso térmico, con lluvias en el norte, centro, este y Baleares, y probabilidad de nevadas en zonas de montaña y, puntualmente, en áreas más bajas del este peninsular.