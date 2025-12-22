España

El Gobierno convoca 17.986 plazas para la Administración General del Estado : estas son las oposiciones que se van a abrir

Las plazas corresponderán a cinco cuerpos, en su modalidad de turno libre y promoción interna, de los cuerpos A2, C1 y C2

07/06/2025
Examen de oposiciones en Asturias.

El Gobierno ha anunciado este lunes la convocatoria de 17.986 plazas para el ingreso en diferentes cuerpos de la Administración General del Estado, tanto en turno libre como en promoción interna, según detalla en un comunicado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La publicación de estas convocatorias en el Boletín Oficial del Estado (BOE) responde a la estrategia de impulsar un empleo público orientado a la innovación, la inclusión y la captación de talento, mediante procesos selectivos que priorizan la igualdad, el mérito y la capacidad.

Entre los cuerpos ofertados se encuentran los de administrativos y técnicos auxiliares de Informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración civil del Estado y gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).

Las plazas son las siguientes:

  • Para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado habrá 1.700 plazas de turno libre (156 para el cupo de discapacidad) y 720 para promoción interna.
  • Para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se ofrecen 2.512 plazas (230 para cupo de discapacidad) y 6.178 de promoción interna.
  • Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado habrá 1.030 plazas (186 para el cupo de discapacidad) y 340 de promoción interna.
  • En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas (266 para reserva de discapacidad) y 2.950 para promoción interna.
  • Para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, un total de 680 plazas y 520 de promoción interna.
Consejos para elegir oposiciones

Cuáles son los requisitos académicos

Para el Subgrupo C2 se tendrá que estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. Para los procesos selectivos correspondientes al Subgrupo C1, se requerirá el título de Bachiller o Técnico. Para los procesos selectivos correspondientes al Subgrupo A2, se exigirá el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOE.

