El Gobierno acuerda con Bildu la prohibición de desahuciar por impago de alquiler a las familias vulnerables en 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en el Complejo de la Moncloa, a 18 de junio de 2025, en Madrid. (Matias Chiofalo/ Europa Press)

El Gobierno ha acordado con Bildu mantener algunas de las medidas del escudo social durante todo el año 2026. Según ha avanzado este lunes la formación abertzale, el nuevo real decreto que se aprobará en el Consejo de Ministros incluirá, al menos, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables; la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas); y la prórroga del bono social eléctrico. Se trata de una de las medidas que llevan reclamando desde hace semanas, no solo Bildu, sino el resto de aliados progresistas de Pedro Sánchez, incluidos los socios minoritarios de Sumar.

“Con este acuerdo volvemos a reafirmar y reiterar con hechos nuestra voluntad de mejorar las condiciones de vidas de la ciudadanía vasca, así como de los y las trabajadoras del Estado y sus pueblos. Seguiremos trabajando en esa línea”, ha recalcado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. La formación vasca ha destacado que estas medidas supondrán “una protección básica para miles de hogares y familias”, tanto de Euskadi y Navarra como del resto de España, y ofrecerán “certeza y tranquilidad a las personas y hogares que sufren dificultades económicas”.

Así, EH Bildu ha expresado su compromiso para seguir trabajando a lo largo de la legislatura de cara a “avanzar en la mejora de los derechos laborales, la alimentación o la vivienda, pilares básicos para poder desarrollar una vida digna”. Según ha señalado, con “poco ruido y mucho trabajo”.

Pedro Sánchez podrá evitar así una nueva crisis interna al menos durante las vacaciones navideñas, después de que sus aliados llevasen semanas reclamando medidas que tuviesen consecuencias en la crisis habitacional. “Si el mismo año en el que los alquileres han subido un 30% deja caer esta moratoria, va a a estar jugando con fuego y se va a achicharrar”, llegó a advertir Podemos.

Sumar sigue negociando la prórroga de 300.000 alquileres

Precisamente otra de las medidas que peligran es la prórroga de 300.000 alquileres firmados durante la pandemia y que caducan también este 31 de diciembre. Se trata de una medida que sí estaba incorporada inicialmente en el escudo social, pero que no se ha llevado en el decreto que saldrá adelante estos días.

Sumar ha alertado de que los inquilinos podrían enfrentarse a subidas de hasta un 50% en los nuevos contratos y ha criticado el “inmovilismo” y los “frenazos” del partido de Pedro Sánchez a la hora de llegar a un acuerdo. En la reunión de este viernes PSOE y Sumar, que se extendió hasta las dos horas, se conversó sobre este asunto, pero el partido de Yolanda Díaz lamentó que no se produjo “ningún avance significativo”. A estas horas, y a menos de diez días para que decaigan estos contratos, fuentes del partido aseguran que “seguimos negociando” por un acuerdo in extremis.