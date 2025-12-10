España

Los socios del Gobierno se hartan de la “dejadez” del PSOE mientras Sánchez cede ante las exigencias de Junts: “Se va a achicharrar”

Critican que el Gobierno apruebe medidas “que no tienen consecuencias en la crisis habitacional”, mientras peligra la prórroga de 300.000 alquileres y la moratoria antidesahucios

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los socios del Gobierno comienzan a hartarse de la “dejadez” del PSOE a la hora de negociar medidas sociales en materia de vivienda mientras Moncloa aprieta el acelerador para contentar a Junts per Catalunya “que no tienen consecuencias en la crisis habitacional”. El descontento de los aliados progresistas ha llegado después de aprobarse el real decreto que contiene las ayudas a los propietarios ante el riesgo de impago por parte de familias vulnerables y jóvenes, una de las medidas que los de Puigdemont entienden que el PSOE “incumplió” y cuyo cumplimiento condicionan al fin del bloqueo parlamentario. Sumar ha querido dejar claro que el intento de Sánchez por tratar de restablecer la mayoría parlamentaria ”es un esfuerzo positivo", pero eso no es una excusa para desatender las demandas de la mayoría progresista.

Y en este sentido, Sumar viene reclamando desde hace semanas la congelación de los 300.000 alquileres que caducan el próximo 31 de diciembre, cuyo fin podría impactar en las familias con subidas de hasta un 50% en el próximo contrato. “El PSOE tiene que reaccionar ya, basta de anuncios y de promesas. Son 300.000 contratos y 600.000 el año que viene. Valoramos positivamente la creación de la empresa pública de vivienda, pero si no se atiende la emergencia ahora, todos los esfuerzos a medio plazo no servirán. No puede pasar ni un día más. Hay que congelar estos alquileres”, ha exigido este martes la portavoz de la formación plurinacional, Verónica Barbero.

Desde Sumar han tratado de exhibir las diferencias con sus socios mayoritarios elevando al Congreso algunas de sus propuestas en materia de vivienda, como la ley de Sumar para prohibir a fondos buitre y empresas comprar viviendas, que acabó con la abstención del PSOE. Sobre la prórroga de los alquileres, Sumar confirma que “existen negociaciones”, pero lamentan los frenazos del partido de Pedro Sánchez a la hora de conseguir un acuerdo. “Permitamos a las personas que pasen unas Navidades tranquilas”, han reclamado las mismas fuentes. Uno de los acuerdos que se barajan es, por ejemplo, limitar el número de alquileres congelados, distinguiendo en diversos tramos, aunque todavía no hay nada acordado.

La prórroga de la moratoria antidesahucios también caduca en Navidad

Podemos también presiona al Gobierno para prorrogar algunas de las medidas del escudo social, entre ellas la moratoria para proteger a las familias vulnerables de los desahucios, uno de los pocos acuerdos que todavía quedan vigentes entre el Ejecutivo y la formación morada. La moratoria ya se aprobó el año pasado en respuesta a la crisis económica y las secuelas de la guerra en Ucrania y caduca, de igual manera, el próximo 31 de diciembre.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

“El Gobierno no se ha puesto en contacto con Podemos para abordar una cuestión tan urgente. Esperamos que no tengan la tentación de dejarlo caer”, afirmaba este martes el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, quien alertó de “desahucios masivos” que la formación estima en 60.000 familias.

Desde Podemos cargan contra el Ejecutivo por la “dejadez” con la que se está manejando la agenda social y advierten que “se está convirtiendo en una marca de la casa”. “Si el mismo año en el que los alquileres han subido un 30% deja caer esta moratoria va a a estar jugando con fuego y se va a achicharrar”, ha advertido fuentes del partido.

Desde Moncloa aseguran estar trabajando para sacar adelante antes del fin de año “algunas de las medidas del escudo social”, aunque apenas quedan dos Consejos de Ministros antes de que termine el año. Por su parte, fuentes socialistas afirman que “están dispuestos a hablar de todo”, pero aclaran que en este momento “no hay iniciativas parlamentarias registradas”.

Sumar, no obstante, responde a las excusas de los socialistas matizando que esta cuestión “no es necesaria” llevarla a Pleno porque, indican, “se puede optar por la misma fórmula” que se hizo con Junts. Es decir, llevarlo como decreto ley. “Lo que falta es valentía”, señalan las fuentes consultadas.

