Dos horas de reunión “sin ningún avance significativo”: Sumar acusa al PSOE de favorecer el “desánimo” y de “alimentar a PP y Vox”

La reunión, celebrada este viernes en el Congreso entre dirigentes de ambos grupos, contaba con la participación de la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, y responsables de Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid, sin presencia de ministros

25/11/2025 La portavoz del grupo parlamentario de sumar, Aina Vidal, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La reunión entre representantes del PSOE y las formaciones de Sumar se ha celebrado esta mañana en un contexto marcado por el malestar interno debido a casos de presunta corrupción y denuncias de acoso sexual en el entorno socialista. El encuentro, del que apenas ha trascendido información, ha reunido a la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, y responsables de Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid, sin presencia de ministros.

Esta cita, planteada a petición de Sumar, buscaba respuestas ante la “parálisis” que, según sus dirigentes, atraviesa el Gobierno tras las investigaciones judiciales que afectan a exmilitantes como Leire Díez y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. La tensión ha crecido en la coalición después de que Sumar reclamara una remodelación profunda y el PSOE se negara a introducir cambios en el Ejecutivo.

Sumar no ve “ningún avance significativo” tras la reunión, pero el PSOE la valora “positivamente”

Fuentes socialistas han confirmado el fin de la reunión, que ha durado una hora y media y se produce con el futuro de la coalición en el aire. Desde el PSOE, han trasladado satisfacción tras la congregación; pero Sumar, agrupación por cuya solicitud se ha producido el encuentro, no comparten esta perspectiva.

El comunicado conjunto emitido por Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes tras el encuentro celebrado en el Congreso en el que lamentan que no se haya producido ningún avance con los socialistas más allá de las “buenas palabras”. Sumar ha reprochado también una actitud “inmovilista” por parte del PSOE que, consideran, favorece únicamente al “desánimo progresista”, “refuerza la antipolítica”, y “alimenta a PP y Vox”. “Más allá de la cordialidad y las buenas palabras, la reunión mantenida hoy no ha supuesto ningún avance significativo”.

El PSOE no está teniendo un final de año fácil. No hay tregua ni para el partido ni para su líder.

Han trasladado, sin embargo, su compromiso a tomar las medidas necesarias para garantizar que pueda cumplirse el proyecto de gobierno, si bien ponen de relieve que “la persistencia en este bloqueo a la legislatura pondría en riesgo el acuerdo de investidura, algo que no debería permitirse teniendo tantos retos por delante”. Seguirán negociando en el Gobierno para aprobar en Consejo de Ministros la continuidad del “escudo social”, refiriéndose a la extensión de la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos a familias vulnerables, junto medidas de contención de precios de la energía y alimentos.

El socio minoritario considera que, por mucho que el Gobierno se enfrente a “una élite judicial, económica y política” que se opone al cambio en España utilizando “todos los medios a su alcance”, esto “no puede convertirse en una excusa para bunkerizarse en Ferraz y la Moncloa y no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones”.

Pese a su descontento, Sumar ha querido comunicar que el PSOE “tiene la oportunidad de relanzar la legislatura en todos los frentes”, insistiendo además en la necesidad de aplicar medidas contra la corrupción, de impulsar la agenda social, y de hacer cambios en el Gobierno “para desarrollar con fuerza la segunda parte de la legislatura”.

Por su parte, el PSOE ha emitido un comunicado propio en el que valora “positivamente la reunión”, en la que, consideran, se ha demostrado de nuevo que las dos formaciones tienen más cosas en común que desacuerdos, por lo que les apremia a seguir gobernando. Rebeca Torró, ‘número tres’ del partido, ha trasladado un deber mutuo de "seguir mejorando la vida de la gente y, en ese camino común, el diálogo es y será la mejor herramienta para avanzar en acuerdos que beneficien a la mayoría social de este país”.

Los socialistas han aprovechado también para explicar al detalle las medidas que han adoptado contra los casos de corrupción y de acoso que han salido a la luz en las últimas semanas y que han llevado a Sumar a solicitar este encuentro. “La postura del PSOE ante cualquier indicio de corrupción es clara y firme”, reza el comunicado. “Tolerancia cero. Actuamos siempre con contundencia e inmediatez ante cualquier conducta que vaya en contra de los valores y principios que representan estas siglas. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo”, añadió Torró.

