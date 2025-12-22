España

Crece la preocupación por Sheila Devil, hija de Camilo Sesto: el silencio de su entorno y las especulaciones de sus fans

La joven fue ingresada hace más de dos semanas en un hospital madrileño tras un ataque de ansiedad

Guardar
Shaila Devil en una imagen
Shaila Devil en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/sheila.devil)

Han pasado algo más de dos semanas desde que se conoció que Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, había sido ingresada de urgencia en el Hospital Puerta de Hierro. Tal y como informaron los medios, había sufrido varios ataques de ansiedad que le habían obligado a requerir atención médica, si bien no se desvelaban más detalles.

En tono momento ha sido su madre, Lourdes Ornelas, quien ha permanecido a su lado, asegurándose de que se encuentre lo mejor posible, dadas las circunstancias. “Entró directamente por urgencias. Está acompañada en todo momento por su madre. A día de hoy la situación es estable. Desean y esperan que en los próximos días se la den de alta. Si ha habido complicaciones ya han pasado. Lourdes la va a visitar todos los días, pero es verdad que está tranquila desde el punto de vista que está ingresada y controlada”, afirmaban en el programa Y ahora Sonsoles.

Pese a estos deseos, la situación continúa siendo similar y Sheila sigue recibiendo atención médica. O al menos esto es lo que se entiende, pues no se conocen más detalles de lo que le podría haber sucedido.

Sheila Devil. (Instagram/Captura de Pantalla)
Sheila Devil. (Instagram/Captura de Pantalla)

La preocupación de sus seguidores

Mientras tanto, sus fans están más que preocupados. No es para menos, pues Blanes es muy activa en sus redes sociales y desde su ingreso no actualiza nada, como es lógico. Pese a ello, sus post no dejan de recibir comentarios de muchas personas que buscan información sobre su estado, queriendo saber algún detalle. “¿Se sabe algo de ella? ¿Seguirá en el hospital?”, se pregunta uno de ellos, a lo que otro apunta a que probablemente está “en un lugar seguro y atendido por los médicos”.

Lo más llamativo del asunto es que, pese a que se desconoce el estado actual de Sheila Devil, casi todos sus fans afirman estar aliviados. No es para menos. Llevaba varios meses con una actitud errante que preocupada a todo el mundo, con compañías extrañas, actitudes erráticas y fotografías cuanto menos llamativas. Ahora, por lo menos, parece estar en un entorno controlado.

Las adicciones de la joven son conocidas públicamente desde hace mucho, situación que propició que existiera un gran distanciamiento con su padre durante sus últimos años de vida. Y desde que tiene acceso a grandes sumas de dinero, el estado de Sheila no ha hecho más que empeorar, pues da muestras de un comportamiento errático y un aspecto alarmante que sería producto del consumo de sustancias estupefacientes.

Shaila Devil en una imagen
Shaila Devil en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/sheila.devil)

Por si fuera poco, el lugar donde ahora reside Sheila y que en su día fue un templo de paz y música para Camilo Sesto, está en un estado alarmante. Lejos de ser el hogar cuidado y elegante que fue, la mansión parece abandonada, sucia y con signos evidentes de deterioro.

Esta pausa médica, aunque sin duda es inquietante, bien podría ser un punto de reinicio para Sheila. Un volver a empezar que le permitiría retomar sus deseos de seguir los pasos de su padre y probar suerte en la música. Pero también de volver a ser feliz en compañía de su madre, que sigue siendo su gran apoyo.

Temas Relacionados

Camilo SestoGente EspañaFamosos EspañaEnfermedades de famososEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Las nevadas persistirán este lunes en el norte peninsular y las precipitaciones complican la situación meteorológica en varias regiones

Un descenso de las temperaturas y la presencia de precipitaciones intensas marcan la jornada, con acumulaciones de nieve en cotas bajas y heladas en el interior

Las nevadas persistirán este lunes

A qué hora empieza la Lotería de Navidad 2025 y dónde ver el sorteo online o en televisión

La emisión especial del sorteo del 22 de diciembre se puede seguir por televisión u online

A qué hora empieza la

El PP se complica la gobernabilidad de Extremadura con un Vox todavía más reforzado: “¿Y ahora qué, señora Guardiola?"

La presidenta de la Junta, María Guardiola, sigue dependiendo de la extrema derecha, que duplica su resultado y se reafirma como el ganador de la noche electoral

El PP se complica la

Cómo la UCO y los juzgados consiguen recuperar mensajes de WhatsApp y correos borrados: del jefe de gabinete de Mazón al exfiscal general del Estado

Este es el procedimiento que sigue la justicia cuando la prueba estaba en un teléfono que no tiene nada guardado

Cómo la UCO y los

El lado oscuro de la Navidad: 17.000 niños y niñas celebrarán las fiestas en un centro de acogida

En España, cada comunidad autónoma tiene su propio procedimiento para adoptar

El lado oscuro de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP se complica la

El PP se complica la gobernabilidad de Extremadura con un Vox todavía más reforzado: “¿Y ahora qué, señora Guardiola?"

Cómo la UCO y los juzgados consiguen recuperar mensajes de WhatsApp y correos borrados: del jefe de gabinete de Mazón al exfiscal general del Estado

Policía y Agencia Tributaria acusan a un empresario de tener “un taller clandestino de armas” y un tanque, cuando es un almacén “de objetos de atrezo para películas”

María Guardiola, tras ganar las elecciones en Extremadura: “Pedimos más confianza y hemos obtenido mucha más confianza”

El resultado de las elecciones en Extremadura, en directo: el PP gana con 1 escaño más, el PSOE pierde 10 y Vox duplica su cifra

ECONOMÍA

Rosalía, Aitana o Antonio Banderas:

Rosalía, Aitana o Antonio Banderas: los famosos españoles que especulan con el ladrillo y aprovechan los altos precios de la vivienda

A qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en Canarias y cómo seguirlo en directo

Ni la caída del euríbor ni hipotecas más baratas han abierto este año la puerta de acceso a la vivienda: ¿qué pasará en 2026?

Telefónica encara la recta final del ERE con más de 4.500 bajas y tramos de indemnización según la edad

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento