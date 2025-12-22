Crece la preocupación por Sheila Devil, hija de Camilo Sesto: el silencio de su entorno y las especulaciones de sus fans

Shaila Devil en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/sheila.devil)

Han pasado algo más de dos semanas desde que se conoció que Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, había sido ingresada de urgencia en el Hospital Puerta de Hierro. Tal y como informaron los medios, había sufrido varios ataques de ansiedad que le habían obligado a requerir atención médica, si bien no se desvelaban más detalles.

En tono momento ha sido su madre, Lourdes Ornelas, quien ha permanecido a su lado, asegurándose de que se encuentre lo mejor posible, dadas las circunstancias. “Entró directamente por urgencias. Está acompañada en todo momento por su madre. A día de hoy la situación es estable. Desean y esperan que en los próximos días se la den de alta. Si ha habido complicaciones ya han pasado. Lourdes la va a visitar todos los días, pero es verdad que está tranquila desde el punto de vista que está ingresada y controlada”, afirmaban en el programa Y ahora Sonsoles.

Pese a estos deseos, la situación continúa siendo similar y Sheila sigue recibiendo atención médica. O al menos esto es lo que se entiende, pues no se conocen más detalles de lo que le podría haber sucedido.

Sheila Devil. (Instagram/Captura de Pantalla)

La preocupación de sus seguidores

Mientras tanto, sus fans están más que preocupados. No es para menos, pues Blanes es muy activa en sus redes sociales y desde su ingreso no actualiza nada, como es lógico. Pese a ello, sus post no dejan de recibir comentarios de muchas personas que buscan información sobre su estado, queriendo saber algún detalle. “¿Se sabe algo de ella? ¿Seguirá en el hospital?”, se pregunta uno de ellos, a lo que otro apunta a que probablemente está “en un lugar seguro y atendido por los médicos”.

Lo más llamativo del asunto es que, pese a que se desconoce el estado actual de Sheila Devil, casi todos sus fans afirman estar aliviados. No es para menos. Llevaba varios meses con una actitud errante que preocupada a todo el mundo, con compañías extrañas, actitudes erráticas y fotografías cuanto menos llamativas. Ahora, por lo menos, parece estar en un entorno controlado.

Las adicciones de la joven son conocidas públicamente desde hace mucho, situación que propició que existiera un gran distanciamiento con su padre durante sus últimos años de vida. Y desde que tiene acceso a grandes sumas de dinero, el estado de Sheila no ha hecho más que empeorar, pues da muestras de un comportamiento errático y un aspecto alarmante que sería producto del consumo de sustancias estupefacientes.

Shaila Devil en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/sheila.devil)

Por si fuera poco, el lugar donde ahora reside Sheila y que en su día fue un templo de paz y música para Camilo Sesto, está en un estado alarmante. Lejos de ser el hogar cuidado y elegante que fue, la mansión parece abandonada, sucia y con signos evidentes de deterioro.

Esta pausa médica, aunque sin duda es inquietante, bien podría ser un punto de reinicio para Sheila. Un volver a empezar que le permitiría retomar sus deseos de seguir los pasos de su padre y probar suerte en la música. Pero también de volver a ser feliz en compañía de su madre, que sigue siendo su gran apoyo.