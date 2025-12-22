China golpea a empresas españolas de lácteos desde este martes con nuevos aranceles: suben hasta el 42,7% en la UE

Los aranceles a productos lácteos de la UE de China afectan a España. (Montaje Infobae)

China anuncia nuevos aranceles que afectan directamente a compañías españolas dedicadas a la exportación de lácteos a la Unión Europea, con gravámenes provisionales que alcanzan hasta el 42,7%. A partir del 23 de diciembre, las autoridades del país asiático exigirán el pago de depósitos compensatorios en aduana a los productos procedentes del bloque comunitario. El motivo: las autoridades han concluido que los productos lácteos investigados procedentes de la UE reciben subvenciones y que la industria láctea china ha sufrido un “daño sustancial”. Consideran que hay relación entre ambos factores.

La medida se extiende a una amplia gama de productos: quesos frescos, cuajadas, quesos procesados, quesos azules, leche y ciertos tipos de nata. Según la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado chino, las tasas oscilan entre el 21,9% para la italiana Sterilgarda Alimenti y el 42,7% para diversas filiales neerlandesas de FrieslandCampina. Para las empresas españolas, como Campo de San Juan, CAPSA, Innolact, Lácteos Industriales Agrupados e Industrias Lácteas de Mollerusa, el arancel provisional se ha situado en el 28,6%.

Esta decisión llega tras una investigación antisubvenciones iniciada por el Ministerio de Comercio de China en agosto de 2024 a petición de la Asociación Láctea de China y la Asociación de la Industria Láctea de China. La respuesta desde Bruselas no se hizo esperar. En septiembre de ese año, la Comisión Europea denunció el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuestionando la base de la investigación y asegurando que se apoyaba en “acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes”, según ha afirmado el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis.

Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos y España, entre los afectados

El alcance de esta política es significativo. Francia es el proveedor europeo más importante de lácteos al mercado chino, pero también Italia, Dinamarca, Países Bajos y España figuran entre los países más afectados, de acuerdo con los datos de la Administración General de Aduanas de China.

En el marco de estas tensiones comerciales, este mes China también anunció aranceles de entre el 4,9% y el 19,8% sobre el cerdo procedente de la Unión Europea durante cinco años, tras otra investigación iniciada en 2024 por presunta competencia desleal, en un contexto de roces que incluyen las divergencias por el sector de los vehículos eléctricos.

Los datos reflejan el impacto en el comercio español. España exportó productos lácteos a China por 96 millones de dólares (unos 82 millones de euros) en 2024, un 4,3% menos que el año anterior, según cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los lácteos se mantienen como el quinto producto español de exportación agroalimentaria a China, por detrás de los cárnicos, aceite de oliva, bebidas alcohólicas y productos pesqueros.

Las ventas agroalimentarias totales de España al mercado chino el pasado año sumaron 2.130 millones de dólares (1.968 millones de euros), lo que representa una caída anual del 13,2 %, principalmente debido al descenso en la exportación de porcino.

Mirando al conjunto de la UE, los Veintisiete enviaron productos agroalimentarios a China por valor de 14.039 millones de euros en 2024, cifra que implicó una reducción del 8,24 % frente al año anterior. Los productos lácteos supusieron el 10 % del total exportado por la Unión Europea a China, ubicándose solo detrás de los productos de molinería (19 %), cárnicos (16 %), y vinos y bebidas alcohólicas (13 %), de acuerdo con el informe del ministerio.