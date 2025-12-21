España

El nuevo éxodo de la ciudad a la montaña: los españoles que dejan la ciudad para instalarse en el campo

El estrés, el ruido y la falta de tiempo empujan a cada vez más personas a replantearse su forma de vivir

Guardar
Ganado pastando en el campo.
Ganado pastando en el campo. (Europa Press)

Durante los años 60 y 70 del siglo pasado, España experimentó el mayor éxodo rural hasta el momento. Grandes urbes como Madrid o Barcelona pasaron de una población de más de dos millones a una de casi cuatro millones.

A pesar del dominio de lo urbano sobre lo rural y de la existencia de regiones “vaciadas” en este país, se puede encontrar hogares que deciden dejar atrás la ciudad para trasladarse al campo. De hecho, según una encuesta de Fotocasa Research realizada en el primer semestre de 2025, el 71% de los demandantes de vivienda entre 18 y 24 años tiene intención o le gustaría mudarse a una zona rural.

De esta manera, podemos conocer casos como la pareja de Marc y Lidia que, tras 20 años en Barcelona, decidieron abandonar la ciudad y dar el salto a la vida de montaña. Otro ejemplo fueron Javier y Carmen que vivían en una urbanización a las afueras de Granada hasta que la pandemia lo puso todo del revés.

La historia de Marc y Lidia

Tras dos décadas en Barcelona, Marc y Lidia decidieron romper con el ritmo urbano y trasladarse a la Cerdanya en busca de una vida más pausada y conectada con la naturaleza, según el medio catalán RAC1. El estrés, el ruido y la falta de tiempo fueron empujando a la pareja a replantearse su forma de vivir hasta que encontraron la oportunidad de adquirir la masía familiar de un amigo en Montellà.

Allí pusieron en marcha Cal Calsot, una casa rural ecológica concebida no solo como alojamiento, sino como un proyecto vital construido desde cero y alineado con sus valores. Desde su apertura, Cal Calsot se ha consolidado como un espacio donde la sostenibilidad, el silencio y la comunidad son ejes centrales.

El Real de San Vicente,
El Real de San Vicente, en Toledo (Adobe Stock).

La pareja vive junto a la zona de huéspedes y participa activamente en todas las tareas: elaboran la comida (local y ecológica), cuidan los detalles del alojamiento y colaboran con pequeños productores locales. La casa funciona como un punto de encuentro entre visitantes y territorio, donde la experiencia va más allá del turismo convencional.

La historia de Javier y Carmen

El caso de Javier y Carmen estuvo marcado por la pandemia que supuso un punto de inflexión en sus vidas. Hasta entonces, residían en una urbanización a las afueras de Granada. Según el medio Huffpost, él trabajaba como guía de montaña y ella como maestra, pero la llegada de la crisis sanitaria alteró por completo su estabilidad laboral y personal.

La pérdida de empleo y el nacimiento de sus hijas gemelas llevó a la pareja a replantearse sus prioridades y a buscar un entorno que les permitiera conciliar mejor la vida familiar. “Había que darle un giro a la vida y nos fuimos al campo”, resume Javier

Las Lagunas de Ruidera, en
Las Lagunas de Ruidera, en Ciudad Real (Adobe Stock).

El destino elegido fue Letur, un pequeño municipio de la provincia de Albacete, al que llegaron a mediados de verano impulsados por proyectos de repoblación rural. Allí encontraron no solo un alquiler asequible (en torno a 350 euros por una vivienda completa), sino también un entorno tranquilo y cercano. Además, Javier destaca la rápida integración con los vecinos.

La pareja dedica su tiempo al cuidado de sus hijas y a llevar un estilo de vida más sencillo, con la intención de asentarse de forma definitiva en el municipio. Carmen prevé solicitar el traslado a una escuela de la zona cuando retome su actividad profesional, convencidos de que el cambio ha sido acertado.

Las historias de Marc y Lidia o de Javier y Carmen reflejan una tendencia creciente en España: la búsqueda de una vida más accesible, tranquila y sostenible fuera de las grandes ciudades. El encarecimiento de la vivienda, el impacto de la pandemia y la posibilidad de teletrabajar han reabierto el debate sobre dónde se vive mejor.

Temas Relacionados

Pueblos de EspañaAlquileres EspañaVivienda EspañaEspaña-SociedadEspaña-Economia

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 2 Super

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 11.00 horas es del 8,8%

La región cierra el año en términos políticos y abre un nuevo ciclo electoral marcado por la polarización

Elecciones Extremadura 2025, en directo:

La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo

Los sucesos han ocurrido en Malpartida de Cáceres y Alagón del Río esta madrugada

La Guardia Civil investiga dos

Condenan a seis meses de prisión a dos limpiadoras que se burlaban de su compañera con acondroplasia llamándola “la enana”

Entre los hechos probados, realizaban llamadas desde números ocultos para decirle, en tono de burla, que había sido contratada en “el circo de los enanos” como trapecista

Condenan a seis meses de

Estos son todos los beneficios que recibirán los agentes de la Policía Nacional que trabajen durante el dispositivo de las Elecciones de Extremadura

Dependiendo de los horarios que tengan que asumir, podrán recibir días libres adicionales o una Retribución Extraordinaria fijada por la Dirección Adjunta Operativa (DAO)

Estos son todos los beneficios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones Extremadura 2025, en directo:

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 11.00 horas es del 8,8%

La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo

Condenan a seis meses de prisión a dos limpiadoras que se burlaban de su compañera con acondroplasia llamándola “la enana”

Estos son todos los beneficios que recibirán los agentes de la Policía Nacional que trabajen durante el dispositivo de las Elecciones de Extremadura

La Policía Nacional no ha conectado a Zapatero con la “organización criminal” vinculada al rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 diciembre

Así serán los descuentos en el transporte público y el abono único que creará el Gobierno para 2026: el martes se aprueban estas ayudas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Un excanterano del FC Barcelona

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”