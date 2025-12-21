A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Extremadura 2025 de este domingo 21 de diciembre

Votantes en un colegio electoral de Mérida. (Europa Press)

La jornada electoral del 21 de diciembre en Extremadura ha movilizado a un total de 890.985 ciudadanos, repartidos entre las provincias de Badajoz, con 551.372 personas convocadas, y Cáceres, con 339.613. Estos votantes han sido llamados a decidir la composición de la Asamblea de Extremadura y, en consecuencia, quién asumirá la presidencia de la Junta. En esta cita, los principales candidatos son María Guardiola por el Partido Popular, Miguel Ángel Gallardo por el PSOE, Óscar Arturo Fernández por Vox e Irene de Miguel por Unidas por Extremadura, los mismos partidos que lograron representación en los comicios de 2023.

El proceso electoral ha comenzado a las 09:00 horas, momento en el que se han abierto los colegios electorales, y se extiende hasta las 20:00 horas, cuando se cierran las urnas y comienza el escrutinio. Según ha explicado esta semana la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la presentación del Centro de Difusión de Datos, los primeros datos oficiales de resultados en los municipios se conocerán a partir de las 21:30 horas, aunque la confirmación del ganador no se producirá hasta aproximadamente las 22:30 o 23:00 horas.

La Junta de Extremadura ha instalado el Centro de Difusión de Datos en la Escuela de Administración Pública de Mérida, que ha funcionado como el núcleo informativo de la jornada. Elena Manzano, consejera de Hacienda y Administración Pública, ha detallado que el operativo técnico y humano ha sido diseñado para ofrecer datos electorales “rigurosos, seguros y en tiempo real” desde la constitución de las mesas hasta el escrutinio. La principal novedad de este año ha sido la ausencia de coincidencia con las elecciones municipales, lo que ha permitido que los resultados se hayan conocido antes de lo habitual, en torno a las 21:30 horas.

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

Información a lo largo de la jornada

Durante la jornada, se han programado varias comparecencias informativas: la primera ha sido las 10:00 horas, tras la constitución de las mesas electorales; luego ha habido datos de participación a las 11:00 y las 14:00 horas, y una última ocasión que llegará a las 18:00 horas. Finalmente, habrá una comparecencia con los resultados provisionales, una vez finalizado el escrutinio. La participación a las 14:00 horas ha sido del 37,2%, cuatro puntos menos que en 2023.

La atribución de escaños en la Asamblea de Extremadura se realiza conforme a un sistema que exige que cada candidatura obtenga al menos el 5% de los votos válidos emitidos en la circunscripción correspondiente. Si una candidatura no ha alcanzado ese porcentaje, puede ser tenida en cuenta siempre que haya presentado listas en ambas circunscripciones y la suma de sus votos válidos en ambas iguale o supere el 5% del total. Los votos de cada candidatura se han ordenado de mayor a menor y se han dividido sucesivamente por 1, 2, 3, etc., hasta igualar el número de escaños de la circunscripción. Los escaños se han asignado a los cocientes más altos, y en caso de empate, se ha recurrido al número total de votos o, si persiste la igualdad, al sorteo y la alternancia. La mayoría absoluta se encuentra en los 33 escaños.