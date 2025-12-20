Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no pones la calefacción para ahorrar combustible estás haciendo una tontería”

El mecánico Ebenezer explica la diferencia entre aire acondicionado y calefacción (Composición Infobae)

El invierno se presenta como una de las épocas del año en la que los automovilistas recurren con mayor frecuencia a la calefacción de sus vehículos para enfrentar las bajas temperaturas, que en algunos puntos de España pueden situarse varios grados bajo cero.

El funcionamiento de la calefacción en el coche suele generar dudas, entre ellas si su utilización provoca un aumento apreciable en el consumo de combustible. Esta preocupación, multiplicada por el encarecimiento de la gasolina y el diésel durante los últimos años, lleva a parte de los conductores a evitar encender el sistema, bajo la creencia de que así ahorrarán dinero.

El mecánico Juan José Ebenezer se pronunció al respecto en un video publicado en su cuenta de TikTok (@talleresebenezer), donde abordó la idea extendida sobre el consumo de la calefacción en los automóviles.

Sin preocupaciones

Ebenezer fue directo: los conductores no deberían preocuparse por un supuesto gasto extra al utilizar este sistema. La declaración contradice una de las creencias más difundidas entre los propietarios de vehículos: “Si no estás poniendo la calefacción para ahorrar combustible, estás haciendo una completa tontería”, afirmó el especialista.

El experto explicó que la confusión suele originarse por comparar la calefacción con el aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado sí integra un compresor dependiente del motor, el cual exige un aporte adicional de energía que impacta de forma directa en el consumo de combustible. “El aire acondicionado sí tiene un compresor que se mueve a través del motor, por lo tanto, tiene un consumo extra al motor que tiene que suplirlo con más energía a base de combustible”, detalló Ebenezer.

Aire acondicionado coche (Pixabay)

Por el contrario, la calefacción aprovecha el calor residual generado por el propio motor durante su funcionamiento. Ebenezer aclaró que este sistema no necesita un esfuerzo extra por parte del propulsor, pues únicamente canaliza el calor que ya produce el bloque motor. Este proceso se realiza por medio de un radiador interno, que utiliza el agua caliente del circuito de refrigeración.

“La calefacción es un radiador que funciona a través del propio agua de refrigerar el motor, por eso cuando el coche está caliente es cuando realmente se calienta el aire que está saliendo por dentro, ese agua que está enfriando el motor es la misma que se mete hacia el radiador de dentro”, precisó el mecánico.

Casos específicos

Solo en modelos muy específicos, equipados con radiadores eléctricos o sistemas de calefacción adicionales, se podría registrar un pequeño incremento en el consumo debido al empleo de electricidad suministrada por el alternador. Ebenezer matizó que estos casos son excepcionales y que la mayoría de los vehículos de combustión actuales no presentan este tipo de variaciones.

El propio mecánico argumentó: ”El aire que pasa por ese radiador te está enfriando el habitáculo. Pero no tenemos ningún elemento adicional, aparte de la bomba de agua que ya trae el coche para calentar el habitáculo por dentro”. También apuntó que el leve consumo eléctrico que puede producirse al inicio del uso de la calefacción se limita a circunstancias específicas y no afecta a la gran mayoría de los conductores.

Con base en estos fundamentos, el especialista resumió su consejo para los usuarios de automóviles ante las bajas temperaturas del invierno: “La calefacción no va a hacer que gastes más, así que si tienes frío, pon la calefacción, que no vas a gastar más combustible. El aire frío sí gasta más combustible. El aire caliente no”, reafirmó Ebenezer.