La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llega a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, 18 de diciembre de 2025. REUTERS/Yves Herman

La Junta Electoral Central ha abierto expediente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las declaraciones que hizo en la rueda de prensa de balance anual del Ejecutivo del pasado lunes, cuando la campaña electoral para las elecciones en Extremadura estaba en su ecuador. Con este acuerdo, la Junta Electoral Central estima la denuncia presentada por el PP, al considerar que las manifestaciones de Sánchez durante la citada rueda de prensa podrían vulnerar el deber de neutralidad en actos institucionales durante periodos electorales.

Según la denuncia de los populares, el informe Cumpliendo, presentado el pasado 15 de diciembre podría “vulnerar la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Ley orgánica de régimen electoral, así como el deber de neutralidad política que en actos institucionales deben respetar los cargos públicos durante los periodos electorales, conforme al deber de objetividad en la actuación de las administraciones públicas exigida por el artículo 103.1 de la Constitución”.

En la denuncia del Partido Popular, que fue tramitada el 16 de diciembre, considera que Pedro Sánchez difundió en ese acto de rendición de cuentas para hacer balance de los últimos seis meses del año, “mensajes políticos partidistas, incumpliendo los principios de objetividad, transparencia e igualdad entre los actores electorales que consagra la legislación electoral y la doctrina de la Junta Electoral Central”.

Además, la Junta ha desestimado las alegaciones planteadas en un recurso desde Moncloa, señalado que “no se limitó a comunicar extremos relativos a la rendición de cuentas, sino que realizó una serie de apreciaciones críticas de la actuación de los lideres de otros partidos, así como de la política seguida por las comunidades autónomas gobernadas por los partidos de la oposición”.

Tras esta consideración, la Junta Electoral ha instado al presidente del Gobierno a que, durante el resto del periodo electoral, que termina este viernes por la noche, “se abstenga de realizar actuaciones como la examinada que puedan suponer la vulneración del deber de neutralidad exigido a las autoridades públicas durante el periodo electoral”.

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

Último día de campaña en Extremadura

Los partidos que convergerán en las elecciones del domingo 21 de diciembre cierran este viernes 19 sus campañas electorales. La última dirigente de Extremadura, María Guardiola, eligió Talayuela para cerrar la campaña del Partido Popular, manifestando su satisfacción por no haber participado en el debate de RTVE.

Guardiola justificó su negativa por considerar que el formato estuvo marcado por “barro, guerra y confrontación”. Para la popular, su partido “es el único que ha demostrado que funciona” tras dos años y medio de gobierno y aseguró que el debate ha puesto de manifiesto que “no hay proyecto para Extremadura más que el proyecto que ofrece el Partido Popular”.

El cierre de campaña se ha visto también marcado por la crítica a la presidenta popular desde la oposición y el Gobierno central. Miguel Ángel Gallardo, aspirante del PSOE, consideró que Guardiola “se ha escondido” y definió su ausencia en los debates como reflejo de que “no tiene nada que contar”. Gallardo atribuyó la convocatoria de elecciones a un “mandato” de la dirección nacional del PP y alertó del papel de Extremadura como “laboratorio electoral”.

El socialista aprovechó la jornada para prometer que, si el PSOE gana las elecciones, impulsará una ley para que parte de la energía producida en la comunidad se destine a la industrialización local y no salga fuera de la región: “La energía para Madrid se ha terminado”, subrayó el candidato socialista, incidiendo en que el futuro de Extremadura pasa por aprovechar sus recursos para promover el desarrollo económico propio.