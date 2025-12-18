España

Pablo Urdangarin revela su gran deseo sobre Froilán: “Es mi primo, estaría bien que volviera”

El joven ha valorado la reciente aparición pública de Iñaki Urdangarin, mostrando normalidad y afecto ante los asuntos familiares

Pablo Urdangarin durante su entrevistas
Pablo Urdangarin durante su entrevistas en La1. (RTVE)

Pablo Urdangarin, hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, se ha convertido en uno de los grandes portavoces de la familia del rey. Si bien siempre es discreto, el deportista siempre atiende a los medios de comunicación con cariño y respeto, respondiendo hasta a las preguntas más personales.

En esta ocasión se ha pronunciado sobre la situación de su primo Froilán, quien reside en Abu Dabi desde principios de 2023 y ha manifestado de forma reciente su insatisfacción con la vida en Emiratos Árabes. Las declaraciones de Pablo, recogidas por la prensa francesa y reproducidas por Semana, reflejan el deseo de que Froilán regrese a España, en un contexto de reuniones familiares recientes y cambios personales en la familia real.

Froilán, hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, vive en Abu Dabi desde principios de 2023. Si bien parecía que estaba contento, hace unos días se desvelaba que el joven no estaría del todo contento con su vida en el país asiática. Lo habría desvelado durante un almuerzo familiar que se celebró el pasado 22 de noviembre en el Palacio del Pardo de Madrid. Allí, entre los suyos Froilán confesó su malestar: “Está harto de vivir en Abu Dabi sin escapatoria”, habría dicho.

Montaje del rey Juan Carlos
Montaje del rey Juan Carlos y Froilán en Abu Dabi.

Y aunque tiene trabajo, el nieto mayor de Juan Carlos I se habría quejado de que su trabajo en Emiratos es “muy aburrido y burocrático”, pues sigue una rutina marcada por horarios poco flexibles y la sensación de que hay muy poco que hacer. A esta situación profesional se suma la falta de opciones de ocio y vida social, lo que incrementa sus ganas de regresar a España, donde se lo pasa mejor.

La situación de Froilán ha llegado a oídos de su primo Pablo Urdangarin, quien ha hablado sobre el asunto. Así lo recoge el medio francés de Point de Vue: “Es mi primo, estaría bien que volviera”. Una declaración, breve y directa, que es más que suficiente para reflejar el vínculo cercano que mantienen ambos, a pesar de la distancia y las circunstancias personales de cada uno.

El hartazgo de Froilán en su última visita a España

En ese almuerzo familiar del palacio del Pardo hubo de todo menos aburrimiento. Coincidieron casi todos los rostros conocidos de la familia real española: desde los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, hasta los actuales Felipe y Letizia, acompañados por sus hijas, Leonor y Sofía. Por supuesto, tampoco faltaron las infantas Cristina y Elena, junto con sus hijos.

Pese a ello, los planes de Froilán continúan en Asia. Y es que admitió en esa comida que hay un motivo que mantiene su residencia en Emiratos: la compañía de su abuelo. Estar cerca del rey Juan Carlos, dijo, le “da buen rollo” y afirmó haberse impuesto como una suerte de misión personal acompañarlo. O al menos hasta dentro de un tiempo, pues a sus 27 años bien podría querer cambiar pronto de aires para volver a probar suerte en España, cerca de su padres y de sus amigos.

