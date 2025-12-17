Una pandemia marina mundial podría haber llevado al borde de la extinción a una especie de erizo de mar en Canarias

Ejemplar de erizo de mar 'Diadema africanum'. (Universidad de La Laguna)

Los fondos rocosos de las islas Canarias han sufrido una profunda transformación con la mortalidad masiva y sin precedentes de las poblaciones de erizos de mar Diadema africanum, un herbívoro clave en los ecosistemas del fondo marino de las zonas costeras del archipiélago. En los últimos años, se ha llegado a experimentar una caída de hasta casi el 99,7 % en la densidad de adultos en algunas islas.

Así lo documenta un reciente estudio de la Universidad de La Laguna y del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, publicado en la revista Frontiers in Marine Science. El equipo de investigadores señala que una serie de mortandades masivas ocurridas entre 2022 y 2023 ha llevado a la especie al borde de la extinción en Canarias.

“Las abundancias actuales de D. africanum en todo el archipiélago canario están en su punto más bajo desde el inicio de los esfuerzos de monitoreo en 1965, con varias poblaciones al borde de la extinción local“, explican en el estudio, que ha combinado censos visuales, encuestas a buceadores y análisis oceanográficos.

'Diadema africanu' en el Puerto del Carmen, en las islas Canarias. (Julien Renoult/Wikimedia Commons)

Esta mortalidad ha afectado a casi todas las islas, iniciándose en las occidentales y propagándose después hacia el este. Así, en La Palma se ha observado una disminución del 73,8 % con respecto a 2021, mientras que en Tenerife ha sido del 99,66 %, donde los estudios de asentamiento mostraron un fracaso total de reclutamiento en 2023 (no se detectaron colonos en los colectores ni reclutas durante las inspecciones visuales cuatro meses después del pico de asentamiento habitual). El Hierro ha sido la única en la que los reportes no están claros, probablemente por densidades históricamente bajas.

Una posible pandemia marina transoceánica

Los investigadores del estudio sugieren que la profunda caída de D. africanum en las islas Canarias podría contextualizarse en un posible evento pandémico global de diademátidos. “Existe una posibilidad convincente de que los recientes MME [evento de mortalidad masiva] que afectan a diadematoideos en todo el mundo estén todos conectados”, señalan, haciendo referencia a la de D. antillarum en el Caribe en enero de 2022 y de D. setosum en el Mediterráneo (julio de 2022), en el Mar Rojo y Mar de Omán (diciembre de 2022-abril de 2023) y en Reunión (julio de 2024).

Una epidemia mortal que se está extendiendo por el Mar Rojo ha matado a toda una especie de erizo de mar en el golfo de Eilat en Israel, poniendo en peligro los arrecifes de coral. (Reuters)

“Así, las mortalidades masivas de D. africanum en Canarias pueden representar un posible eslabón en lo que podría considerarse una pandemia marina, iniciada en el Caribe y potencialmente extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros en cuestión de meses, afectando tanto a regiones tropicales como subtropicales”. En el Caribe, se identificó como agente causal un protozoo ciliado transmitido por el agua, y análisis moleculares detectaron el mismo organismo en otras regiones afectadas. Aunque en Canarias no se ha confirmado el patógeno responsable, la simultaneidad y el patrón de expansión sugieren una posible “pandemia marina” de erizos diademátidos.

Efectos en cascada en los ecosistemas marinos

El erizo D. africanum regula el equilibrio entre algas y otros organismos marinos, por lo que su colapso tendría profundas implicaciones para la estructura y función de los ecosistemas marinos locales, lo que podría provocar efectos en cadena sobre la biodiversidad y la pesca local.

Un grupo de erizos de mar 'Diadema africanum' en Tenerife, en las islas Canarias. (Owenwangensteen/Wikimedia Commons)

Así, existe un riesgo elevado de extinción de la especie en la zona, así como de que la recuperación natural sea improbable a corto o medio plazo debido a la falta de reclutamiento y la baja diversidad genética detectada. Los autores, por tanto, llaman a intensificar la vigilancia, investigar los posibles agentes patógenos implicados y evaluar las consecuencias ecológicas a largo plazo. La experiencia del Caribe, donde una mortandad similar en los años ochenta provocó décadas de alteraciones en los arrecifes, sirve de advertencia sobre los riesgos de perder a un regulador clave de los ecosistemas marinos, como es el caso del D. africanum.