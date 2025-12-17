España

Una pandemia marina mundial podría haber llevado al borde de la extinción a una especie de erizo de mar en Canarias

En Tenerife, la densidad de adultos de la ‘Diadema africanum’ ha caído en casi un 99,7 %, lo que podría provocar implicaciones en los ecosistemas marinos del archipiélago

Guardar
Ejemplar de erizo de mar
Ejemplar de erizo de mar 'Diadema africanum'. (Universidad de La Laguna)

Los fondos rocosos de las islas Canarias han sufrido una profunda transformación con la mortalidad masiva y sin precedentes de las poblaciones de erizos de mar Diadema africanum, un herbívoro clave en los ecosistemas del fondo marino de las zonas costeras del archipiélago. En los últimos años, se ha llegado a experimentar una caída de hasta casi el 99,7 % en la densidad de adultos en algunas islas.

Así lo documenta un reciente estudio de la Universidad de La Laguna y del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, publicado en la revista Frontiers in Marine Science. El equipo de investigadores señala que una serie de mortandades masivas ocurridas entre 2022 y 2023 ha llevado a la especie al borde de la extinción en Canarias.

“Las abundancias actuales de D. africanum en todo el archipiélago canario están en su punto más bajo desde el inicio de los esfuerzos de monitoreo en 1965, con varias poblaciones al borde de la extinción local“, explican en el estudio, que ha combinado censos visuales, encuestas a buceadores y análisis oceanográficos.

'Diadema africanu' en el Puerto
'Diadema africanu' en el Puerto del Carmen, en las islas Canarias. (Julien Renoult/Wikimedia Commons)

Esta mortalidad ha afectado a casi todas las islas, iniciándose en las occidentales y propagándose después hacia el este. Así, en La Palma se ha observado una disminución del 73,8 % con respecto a 2021, mientras que en Tenerife ha sido del 99,66 %, donde los estudios de asentamiento mostraron un fracaso total de reclutamiento en 2023 (no se detectaron colonos en los colectores ni reclutas durante las inspecciones visuales cuatro meses después del pico de asentamiento habitual). El Hierro ha sido la única en la que los reportes no están claros, probablemente por densidades históricamente bajas.

Una posible pandemia marina transoceánica

Los investigadores del estudio sugieren que la profunda caída de D. africanum en las islas Canarias podría contextualizarse en un posible evento pandémico global de diademátidos. “Existe una posibilidad convincente de que los recientes MME [evento de mortalidad masiva] que afectan a diadematoideos en todo el mundo estén todos conectados”, señalan, haciendo referencia a la de D. antillarum en el Caribe en enero de 2022 y de D. setosum en el Mediterráneo (julio de 2022), en el Mar Rojo y Mar de Omán (diciembre de 2022-abril de 2023) y en Reunión (julio de 2024).

Una epidemia mortal que se está extendiendo por el Mar Rojo ha matado a toda una especie de erizo de mar en el golfo de Eilat en Israel, poniendo en peligro los arrecifes de coral. (Reuters)

“Así, las mortalidades masivas de D. africanum en Canarias pueden representar un posible eslabón en lo que podría considerarse una pandemia marina, iniciada en el Caribe y potencialmente extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros en cuestión de meses, afectando tanto a regiones tropicales como subtropicales”. En el Caribe, se identificó como agente causal un protozoo ciliado transmitido por el agua, y análisis moleculares detectaron el mismo organismo en otras regiones afectadas. Aunque en Canarias no se ha confirmado el patógeno responsable, la simultaneidad y el patrón de expansión sugieren una posible “pandemia marina” de erizos diademátidos.

Efectos en cascada en los ecosistemas marinos

El erizo D. africanum regula el equilibrio entre algas y otros organismos marinos, por lo que su colapso tendría profundas implicaciones para la estructura y función de los ecosistemas marinos locales, lo que podría provocar efectos en cadena sobre la biodiversidad y la pesca local.

Un grupo de erizos de
Un grupo de erizos de mar 'Diadema africanum' en Tenerife, en las islas Canarias. (Owenwangensteen/Wikimedia Commons)

Así, existe un riesgo elevado de extinción de la especie en la zona, así como de que la recuperación natural sea improbable a corto o medio plazo debido a la falta de reclutamiento y la baja diversidad genética detectada. Los autores, por tanto, llaman a intensificar la vigilancia, investigar los posibles agentes patógenos implicados y evaluar las consecuencias ecológicas a largo plazo. La experiencia del Caribe, donde una mortandad similar en los años ochenta provocó décadas de alteraciones en los arrecifes, sirve de advertencia sobre los riesgos de perder a un regulador clave de los ecosistemas marinos, como es el caso del D. africanum.

Temas Relacionados

AnimalesCanariasCienciaCiencia EspañaMedioambienteMedioambiente EspañaNaturalezaNaturaleza EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica el truco para no perder el carnet de conducir por puntos: “Es totalmente legal”

Circular sin puntos es lo mismo que circular sin el permiso vigente, lo que puede derivar en consecuencias penales

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica

La Armada prepara su primer dron marítimo de superficie para el combate: el SEAD23 tendrá un sistema de armamento

Su llegada al CEVENTA ha dado inicio a la formación específica de sus operadores

La Armada prepara su primer

Amara Aladel, médica, explica cómo mejorar tu salud en menos de cinco minutos: “Se llaman snacks movimiento”

Estas pequeñas píldoras de ejercicio pueden ayudar a mejora la salud general

Amara Aladel, médica, explica cómo

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Sorteo 5 de la Triplex

La firma de hipotecas alcanza máximos desde 2010 mientras el tipo de interés cae a mínimos en casi tres años

La número de préstamos para vivienda alcanza su mayor volumen en 15 años y los tipos de interés bajan hasta el 2,81%, enlazando nueve meses consecutivos con las tasas bajo el 3%

La firma de hipotecas alcanza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica el truco para no perder el carnet de conducir por puntos: “Es totalmente legal”

La Armada prepara su primer dron marítimo de superficie para el combate: el SEAD23 tendrá un sistema de armamento

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

Improcedente el despido de una vendedora de lotería que fue acusada de leer un libro durante su jornada laboral por no haber una sanción previa

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La firma de hipotecas alcanza máximos desde 2010 mientras el tipo de interés cae a mínimos en casi tres años

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 17 de diciembre

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados