‘La isla de las tentaciones’ protagoniza una noche de reproches y arrepentimientos: de la censura de imágenes a la dura confesión de Almudena

El programa de Telecinco se vio obligado de nuevo a no emitir imágenes por la dureza de estas

Almudena y Helena en 'La
Almudena y Helena en 'La isla de las tentaciones' (MEDIASET ESPAÑA).

La novena edición de La isla de las tentaciones se ha convertido en una sucesión de sobresaltos. Cuando parecía que ya se había visto todo, la organización del reality ha vuelto a recurrir a la censura. Esta vez, los protagonistas han sido Juanpi y Mara, cuya noche de descontrol en Villa Montaña ha sido considerada demasiado explícita para emitirse en Telecinco.

El público intuía que la hoguera de las chicas sería intensa, pero nadie imaginaba que la cadena optaría por ocultar lo ocurrido en la habitación del concursante. Como ya pasó con la comentada escena del jacuzzi que protagonizaron Claudia y Gerard, el programa decidió reservar únicamente para las participantes las imágenes más comprometidas entre el novio de Sandra y su tentadora favorita.

Y fue suficiente. La pantalla solo mostraba las reacciones de las chicas mientras, en sus tabletas, se reproducía el momento íntimo. La expresión de desconcierto de Almudena, las manos en la cara de Helena y la mirada perdida de Sandra eran más elocuentes que cualquier vídeo. Los gestos hablaban por sí solos: lo que estaban contemplando no podía emitirse en horario televisivo.

Sandra, visiblemente afectada, no se contuvo a la hora de describir lo que había visto: “Me da asco”, dijo antes de reconocer que le avergonzaba ser testigo de esa secuencia. La concursante dejó claro que la forma en que su pareja se comportó con la tentadora iba mucho más allá de un desliz. Según ella, su novio parecía “perder la cabeza” ante cualquier estímulo, olvidando por completo la relación que defendía tener.

Este es el segundo episodio no emitido íntegramente esta temporada, lo que confirma que esta edición ha sido, probablemente, una de las más extremas en cuanto a límites cruzados. Las redes sociales no tardaron en estallar. “Así serán las imágenes para que ni las pongan”, comentaban muchos seguidores del formato mientras en sus pantallas solo podían ver la reacción helada de las chicas.

Juanpi y Mara en 'La
Juanpi y Mara en 'La isla de las tentaciones' (MEDIASET ESPAÑA).

Rodri, destrozado al ver a Helena con Barranco

La tensión no se quedó en Villa Montaña. En la hoguera de los chicos, Rodri vivió uno de los momentos más turbios de la noche. Él mismo había sido uno de los primeros en acercarse demasiado a una tentadora, Olatz, e incluso caer en la tentación varias veces, pero nunca imaginó que Helena reaccionaría de manera similar o incluso más intensa.

Rodri acudía a la hoguera inquieto, consciente de que no había actuado de la mejor manera. Lo que no esperaba era una frase que ya se ha convertido en señal de alarma en el reality: “Rodri, hay más imágenes para ti”.

Entonces llegó el golpe. Sandra Barneda le mostró a Helena en el jacuzzi con Barranco, entre caricias, besos y complicidad. El concursante perdió por completo el control: tiró la tablet, desplazó el atril y se alejó del fuego con un ataque de rabia y dolor. “No me lo merezco”, repetía una y otra vez, roto.

Mientras Rodri se hundía, Helena observaba desde su hoguera un cambio evidente en él. “Qué raro está, me gusta verle así. Está rayado, le veo bien. Está agobiado”, decía. Aunque le dolía ver a su novio besarse con otra chica, también reconocía que no podía juzgarlo después de lo ocurrido con Barranco. Para ella, el problema de fondo es otro: “Considero que en mi relación hay muchas carencias: quiero que confíe en mi, que no me ponga límites y me intente cambiar drásticamente”.

Barranco y Helena en 'La
Barranco y Helena en 'La isla de las tentaciones' (MEDIASET ESPAÑA).

Almudena, también al límite

La velada dejó varios corazones tambaleándose. Almudena se derrumbó al ver a su novio demasiado cerca de Cristina. Entre sollozos, confesó algo que llevaba tiempo guardando: “No le reconozco. Esa búsqueda, esos cariños que a mi no me los da y se los pido. Es una persona que no hace especial mi cumpleaños... si no fuera por mis padres o su madre no tendría ni una tarta ni unas velas. Lo he normalizado y aquí me he dado cuenta de que no es normal. Por eso me duele más”.

De esta voy a salir invencible”, aseguró la andaluza a Sandra Barneda. No obstante, lo que más le dolió fueron unas palabras en las que su todavía pareja admitía que no estaba enamorado de ella y continuaba en la relación por rutina y cariño.

